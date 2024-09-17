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Giriş Tarihi: 17.9.2024 08:52 Son Güncelleme: 17.9.2024 09:09

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a zam geliyor

Beşiktaş yönetimi, Onur Bulut gibi 19 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy'un da alacağı ücrete zam yapma hazırlığında...

Ogün ŞAHİNOĞLU
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy’a zam geliyor

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz günlerde Onur Bulut'un maaşını 16 milyon TL'den 24 milyon TL'ye çıkarmıştı. Yüzde 50 zam yaparak oyuncusunu motive eden ve mental olarak da sıkıntılı döneminde desteğini gösteren Beşiktaş için sırada 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy var. Geçen sezon 5 yıllık kontrat imzalanan ve sözleşmesine de serbest kalma maddesi yazılmayan genç forvet, 12 milyon TL yıllık ücret kazanıyor.

Milli futbolcunun da takımdaki değeri ve maaş dengesi düşünülerek sözleşmesinin iyileştirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde Semih Kılıçsoy'un da yıllık ücretinin Onur Bulut'ta olduğu gibi artırılması bekleniyor. Bu yaz 16 milyon Euro bonservis, 2 milyon Euro bonus ve Alex Moreno'yu da takas olarak teklif eden Aston Villa'ya olumsuz yanıt verilmişti.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy'a zam geliyor
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