Ankaragücü’nde Kenan Koçak dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör Cihat Arslan'ın yerine A Milli Futbol Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Koçak, hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirterek şunları söyledi:"Ankaragücü'ne layık olmaya, Ankaragücü'nü layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız. Görüşmeler çok ani gelişti. Başkanlarımızla yaptığım görüşmede Ankaragücü'nün bir proje içinde olduğunu ve takımı canla başla tekrar layık olduğu yerlere götürmeye çalıştıklarını gördüğüm için, bu projeye inandığım için buradayım. Futbolcu kardeşlerimizle beraber Ankaragücü'nü hak ettiği yere getirmeye çalışacağız. Çalışmakla her şey olur onun için mutluyuz ama bir o kadar da hırslıyız, inançlıyız. Umarım hepimiz için bu serüven hayırlı olur faydalı olur."Başarısızlık anında ilk suçlananın her yerde teknik direktörler olduğunu söyleyen sözlerine devam eden Koçak, "Maalesef işlerin iyi gitmediği zamanlarda ister istemez oklar her zaman teknik direktör üzerine yönleniyor. Çünkü takımdan sorumlu olan teknik direktör. Bir boksör ringe çıktığı zaman sadece yumruk atmayı değil, yumruk yemeyi de hesaplamalı. Biz teknik direktörler bunu hesaplamazsak buna hazırlıklı olmazsak bu işte yerimiz yok. Ben bu tür şeylerin üstesinden gelirim. Yaptığım yanlışı da söylerim doğruyu da söylerim. Ben tek başıma bir şey başaramam. Takımdaki arkadaşlarıma, yönetime ve sizlere ihtiyacım var. Temel konumuz Ankaragücü'nün başarısı olmalı. Ankaragücü'nün tekrar Süper Lig'e çıkması lazım ben de bunun için buradayım" şeklinde konuştu.