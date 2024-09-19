Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken istatistik! Derbide kartlar havada uçuşuyor...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor. Rekabetteki son 62 maçta Fenerbahçeli futbolculara 25, Galatasaraylı oyunculara 21 kırmızı kart gösterildi. Son derbide ise 9 sarı, 1 kırmızı kart çıktı...

İki takımın 50'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 62 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 370 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 62 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gödükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktılar.

LİGDE OYNANAN SON DERBİDE 9 SARI, 1 KIRMIZI KART ÇIKTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan son derbide hakem, 9 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi

Galatasaray'ın ev sahipliğindeki müsabakada Fenerbahçe'ye 1 kırmızı kartın yanı sıra 5 sarı kart çıktı. Ev sahibi sarı-kırmızılılar ise 4 sarı kartla cezalandırıldı.

SON 10 DERBİDE KART RAPORU

Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kızardı.

Fenerbahçe, 2019-20 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 33 sarı, 5 kırmızı kart gördü. Galatasaray ise aynı süreçte 41 sarı, 1 de kırmızı kartla cezalandırıldı.