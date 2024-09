Kerem Aktürkoğlu transferini anlattı: Havaalanında sözleşme imzaladım

"TÜM STADYUM AYAKTA ALKIŞLADI"

Benfica formasıyla ilk maçını anlatan Kerem Aktürkoğlu, "İlk maçım gerçekten inanılmazdı. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını izlerdim. Kartal, o atmosfer beni çok etkiledi. İlk maçımda soyunma odasından çıkıp tünele girdik, ışıklar söndü ve her şey kırmızıydı. O an gerçekten tüylerim diken diken oldu. 60 bin kişi ve her yer kırmızı. Deplasmanda oynadığımız maçları da seviyorum ama evde oynamak muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu sözlerine şöyle devam etti, "O maçtan sonra tüm stadyum ayakta alkışladı. İnanılmaz duygulandım. Burada aile ortamını hissedebiliyorsunuz. İlk günden beri her şey çok güzel. Ülkemde, Galatasaray'da aile ortamında büyüdüm, çok rahat, çok güzel yıllar geçirdim. Burada aile ortamını gerçekten hissedebiliyorum."