Fenerbahçe taraftarının İrfan Can isyanı!

Fenerbahçe'de geçen sezonun en büyük yıldızlarından biri olan İrfan Can Kahveci, bir türlü Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.



Geçen sezon sağ kanattaki rolüne alışan, 46 maçta 18 gol atıp 12 asist yapan ve birçok maçta kilidi çözen isim olan İrfan Can Kahveci, bu sezon Mourinho ile birlikte ilk 11'i unuttu.



Futbolun en olgun yaşında olan İrfan Can Kahveci, bu sezon ligde 5 maçta 195 dakika, Avrupa'da ise 4 maçta 94 dakika alabildi. Buna karşın 1 gol atıp 1 asist yapan, süre aldığı bölümlerde de etkili işler yapan milli oyuncu, derbide de yedek kaldı.



SKOR 0-3 OLDUKTAN SONRA OYUNA GİRDİ



Dusan Tadic'in etkisiz performansı sonrası ikinci yarının başında oyuna alınması beklenen ama skor 0-3'e geldikten sonra oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, oynadığı son 29 dakikada da takımının ayakta kalabilen yegane isimlerinden oldu. Tüm çabasına karşın skoru geri çevirmeyi başaramadı.



"İRFAN NEDEN OYNAMIYOR?"



Fenerbahçeli taraftarlar ise geçen sezon olağanüstü işler yapan İrfan Can Kahveci'nin neden bu kadar geri planda kaldığını ve ilk 11'de hiç düşünülmediğini merak etmeye başladı.