Şenol Güneş: Tüm sorumluluk bana ait

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Güneş, 8 gün içerisinde 3 müsabaka yaptıklarını belirterek, "Sıkıntılar olduğu için bilgilendirme yapmak istedik. 5 maçta 5 puan, oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçların kimseyi memnun etmediğini biliyoruz. Camia bulunduğu yerden memnun değil. Başkan takım üzerinde olan tüm yetkiyi bana verdi. Sorunları çözmek için kararları alacak olan benim. Tüm sorumluluk bana ait. Her şeyi samimi ve açık olarak paylaşmak istiyorum. Beklemediğim sonuçlar aldık. Oyunumuz ve sonuçlar hayallerimizin altında kaldı. Trabzonspor'u kendi halinde bıraksan bile bu sonuçları almaması gerek" ifadelerini kullandı.Sorunları düzeltmek için tecrübeli olduğunu da dile getiren Güneş, "Taraftarımızın desteği ile sorunları aşacağız. İyi bir takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Takımın özgüven ve moral sorunu olduğu bir gerçek. Takım olma yolunda tespitlerimiz var. Takım olmak istiyoruz. Bu organizasyonu yapacak olan benim ama katılım sağlayacak olan oyunculardır. Takıma uyum ve oyun sorunu var. Bizim amaçladığımız bir oyun yok şu an. Takım oyunu ve oyun disiplini oturacaktır. Bunun iyi olması için bireysel performansların iyi olması lazım. Basit top kayıplarımız var. Top kayıplarında rakibe baskı yapmakta sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, oyun felsefesinin henüz oturmadığını da aktararak, "Savunmada ve hücumda üstün olan bir takım istiyoruz. Üzülüyoruz ama hep üzülerek hayatımızı geçirmeyeceğiz. Oyuncularımızın sorunu yok. Tesislerimiz çok iyi. İmkanlar yeterli, kulüpten kaynaklanan sorun yok. Oyuncular sorunlu oyuncular değil ama eksikleri olduğunu kabul etmek gerek. Burada bize iş düşüyor. Yeteneği olan ön plana çıkar zaten" dedi.Başkan Ertuğrul Doğan ile her gün görüştüklerini sözlerine ekleyen Şenol Güneş, "Heyecanlı, anlattıklarını hayata geçirebilirse Trabzonspor adına çok güzel işler olacaktır. Transfer konuşuluyor ama şimdi konuşmanın bir esprisi yok. Bazı yerlerde fazlalıklarımız var. Oyuncu alacaksak devre arasında almamız gerektiğini söyledim. Bize faydalı olacak oyuncuyu alacağız. Eldeki oyunculara söyledim, ben buradan bir takım yapacağım. Takımı tanıyan, başarılı olanlarla devam edeceğiz. Sonunda bir takım olup devreye kadar gideceğiz. Bugün eldekilerle bu açığı kapatacağız. Herkese şans vereceğim. Bunu oyunculara da söyledim. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kaosa izin vermek istemiyorum. Artık mazeret üreten değil, şartlar ne olursa olsun kendimizi geliştireceğiz" cümlelerine yer verdi.İçinde bulundukları durumda ligdeki puan tablosuyla çok fazla ilgilenmediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:"Puan için durumumuza bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Başarısız bir durumdayız. Oyun olarak da iyi değiliz. Toparlanma sürecinde puan farkına takılmıyorum. Ama yarışın içinde olup olmayacağımız yönünde endişe var. Trabzonspor hep yukarıda oldu. Aşağıda hiç olmadı. Bu durum bile bizleri motive eder. Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok. Çünkü bizde iyi durumda değiliz. Bunları zamanı geldiği zaman konuşuruz. 10 pozisyona girersem verilmezse o zaman konuşuruz. Benim hırsım oyuncuya yansıyacak, Oyuncunun hırsı tribünlere yansıyacak. Bakalım ondan sonra kim durduracak bizi."Şenol Güneş, Romanyalı oyuncu Draguş'un yetenekli olduğunu fakat bu yeteneklerini kullanamadığını söyledi. Güneş, "Oyuncuyla konuşuyorum. Yetenekleri olan oyuncularımız var. Ona, 'Bak, bu oyuncu senden daha kötü durumdaydı. Şimdi nerede görüyor musun? Sen daha iyi olabilirsin. Yeteneklerini kullanamazsan buraları da göremeyebilirsin' dedim. Hiç bir oyuncuya aman sen gitme, kal diyemiyorum. Çünkü bu haldeyiz. Devre arasına kadar bu böyle gidecek" değerlendirmesinde bulundu.