BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Hummels heyecanı

Sezona müthiş giren Beşiktaş'ta Avrupa Ligi ilk maçında alınan farklı Ajax mağlubiyeti keyifleri kaçırdı. Yeni sezon için Paulista, R. Silva, İmmobile ve son olarak J. Mario gibi isimleri kadrosuna dahil eden yönetim, bir türlü ikna edemediği Hummels'e ara transferde yeni teklif ile gidecek. Camia da savunmadan oyun kurabilen, son adam olarak ters kademelere girip son dokunuşları yapan ve defansı toparlayan bir lider stopere sıcak bakıyor.

Gelen duyumlara göre siyah-beyazlı yönetimin Roma ile anlaşma imzalayan stoperi ara transferde Beşiktaş'a kazandırmak için İtalyan takımın yöneticileri ile bir ön görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Beşiktaş'ta transferin etkili ve önemli isimleri Hummels için İtalya'ya çıkarma yapacak. Bu kez ünlü yıldızı ikna edip siyah-beyazlı formayı giydirecek. Alman stoperin de bu teklife olumlu bakacağı belirtiliyor.

OYNAMAK İSTİYOR

Beşiktaş yönetimi Roma'ya imza atmasına rağmen kadroda yer bulamaması nedeniyle Hummels için masaya oturacak. Bilindiği üzere Roma'nın ilk on bir stoperleri Gianluca Mancini ve Evan Ndicka, Mats Hummels hiç forma şansı bulamadı. Bu durum transferin gerçekleşebilmesi için Beşiktaş'ın elini daha da rahatlatacak. (Fotomaç)

