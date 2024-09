Erden Timur gözaltına mı alındı? İddialar için açıklama geldi

Hakkında ABD'nin New York eyaletinde FBI tarafından gözaltına alındığı şeklinde haberler çıkan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur için açıklama geldi.

İddiaların asılsız olduğu belirtilirken çıkan haberler için de hukuki yollara başvurulacağı söylendi.

İşte Nef'ten yapılan basın açıklaması:

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındığına ilişkin paylaşımlar doğruyu yansıtmamaktadır. Nef Vakfı'nın organize ettiği ve New York Carnige Hall'de gerçekleşecek Nef Filarmoni Orkestrası konseri için iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'ne girerken havalimanında, New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığı hakkında bilgisine başvurulmuştur. New York Belediye Başkanı dahil her hangi bir kişi, kurum ve kuruluşa bağış yapılmadığı bilgisi paylaşılmıştır. Carnige Hall'da gerçekleşecek olan Nef Filarmonu Orkestrası konserine eşi ile birlikte katılacak olan Erden Timur, Cuma günü Türkiye'ye dönecektir. Kendisinin ABD'de olduğunu duyan bazı şahısların bu bilgiyi kullanarak yaptıkları yalan paylaşımlar nedeniyle hukuki yollara başvurulacaktır.