Ertuğrul Doğan: Camiamıza verdiğimiz sözü tuttuk

Trabzonspor Kulübü Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıktığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu tarihi adımla ilgili A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Doğan'ın gündeminde yabancı bir firmadan gelen ortalık teklifi ve Şenol Güneş de vardı.
Ertuğrul Doğan şu ifadeleri kullandı:
"Camiamız için çok önemli bir adımdı, geldiğimiz günden bu yana bunun hazırlığını yapıyorduk. Trabzonspor'un gerçekleri belli, bunlarla hareket etmek gerekiyordu. Geldiğimizde ilk sözümüz stadyumdu. Türk futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğunu yaptık. Toplamda yan gelirleriyle beraber 50 milyon Euro'yu aşan bir gelir elde ettik. Buradan tekrar Papara ailesine teşekkür ediyorum. İkinci sözümüz borcu yönetilebilir bir hale getirmekti. Şu an itibariyle camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın işin doğrusu gururunu yaşıyorum. Çok önemli bir hamleydi. Göreve geldiğimizden beri, 1.5 yıllık süreçte 2.1 milyar civarında faizleriyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Son dönemde faizlerin yüzde 50'li seviyeleri aşması, gerçekten kontrol edilmesi ve ödenebilmesi imkansız hale getiren borçlarla karşı karşıya kaldık. 4.5 milyarlık bir borcun 1 yıl beklediği dakika 6.5 milyar lirayı falan konuşuyorsun. Korkunç rakamlar. Engel olunması gereken rakamlardı. Başka bir bilgi vereyim. 1.5 yıllık süreçte bugün itibariyle toplamda ödenen rakam 9 milyarı bulmuş durumda. Bunlar ödenemeseydi korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık. Bir şekilde bu işlerin altından çıkmasını bildik. Tabi problemler bitti mi, bitmedi. Trabzonspor'un şu anda önünde en büyük problem vergi borcu olarak duruyor.
"2 MİLYARA YAKIN VERGİ BORCUMUZ VAR"
Biz geçenlerde Kartal'la yeni bir anlaşma yaptık. Üst kullanım haklarını da alarak 30 yıllığına anlaştık. Yıllardır bizim tesislerimizin yanında işgalci durumunda olduğumuz yerin de 30 yıllık tüm haklarını Trabzonspor'a kazandırdık. İki önemli operasyonla beraber. Son 25 yıllık süreçler dahilinde birçok sefer vergi anlaşmaları yapılmış ama haklı olarak kimseye suç bulmuyorum, yanlış anlaşılmasın. İmkanlar çok zor, gelir hemen hemen yok. Ancak bunlar ödenemediği için buraların vergileriyle alakalı 2 milyara yakın bir borç var. Bunların ödenmesi için başta ben ve yönetim kurulumuz gerekli planlamaları yapıyor. Yine İstanbul'da 2 ve Trabzon'da 1 olmak üzere 3 arazi üzerinde çok ciddi çalışmalarımız var. Burada tüm camianın desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor'un bundan sonraki geleceğini kurtarmak için buraları almamız lazım.
"YABANCI BİR FİRMADAN ORTALIK İÇİN TEKLİF GELDİ"
Katar konusu hassas bir konu. Geldiğimiz günden bu yana ciddi sponsorluklarla ekonomik hamleler yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'a yabancı yatırımcıların ilgisi büyük. Netleşmeden çok konuşmamak lazım ama önemli bir yatırım grubunun ortaklık ve çalışma için Trabzonspor'a resmi başvurusu oldu. Tabi burada insanlar bunu yanlış anlıyor. İşte Trabzonspor satılıyor mu? Hemen konu buraya geliyor. Bu ilgi önemlidir. Görünürlüğü açısından, ekonomik değeri önemli bir değeri vardır. Benim için Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. Trabzonspor, dünyanın her yerindeki Trabzonspor sevdalılarına aittir. Böyle de kalması gerekir. Ben satılmasına vs. şiddetle karşı çıkan biriyim. Bunu açık açık söyleyeyim. Ancak bu konular benim şahsımın vereceği karar değildir. Kanunsal olarak da büyük hissenin satılması mümkün değildir. Buralarda son söz her zaman Trabzonspor kongresinindir. Ben Trabzonspor gibi dünyanın en büyük şehir takımının bu konuyla anılmasına da başkan olarak şiddet olarak karşı dururum. Dediğim gibi son söz kongrenindir, oranın kararına da saygı duymak gerekir. Bu şekilde gelen talepler var. Biz henüz görüşmeyi yapmadık, yaptıktan sonra ciddiyet görürsek çıkıp Trabzonsporluları bilgilendiririz. Bu tip ilgiler var, talepler var ama herhangi bir görüşme yok henüz. Genel bir ortaklık şeklinde yazı geldi. Detayları şimdilik vermeyelim, ciddi bir şey görürsek tüm taraftarımızı bilgilendiririz.
"ŞENOL GÜNEŞ'İN ENERJİSİNE HAYRANIM"
Ben gerçekten kısa bir dönemdir çalışıyorum ama Şenol Güneş'in enerjisine hayranım. İçindeki Trabzonspor'u başarıya ulaştırma hırsına hayran olduğumu söylemeliyim. Bu boyutta olması beni şaşırttı. Çok azimli ve hevesli. Sürekli görüşüp, konuşuyoruz. İlk söylediğim gibi üzerime düşen görevleri hocamın talebi ne olursa olsun her zaman yerine getireceğim. Saha içerisine karışan bir başkan olmadım hiçbir zaman. Bu dönemde de olmam. Benim Şenol hoca ve ekibine yapacağım istedikleri oyuncuları bir an önce almak ve oyuncuların maaşlarını zamanında ödemek olur. Henüz oyuncu talebi olmadı ama olacaktır. Gereken neyse yapmaya devam edeceğiz.
"ÖDEDİĞİM 250 MİLYON EURO'NUN YÜZDE 10'UNU HARCAMADIM"
İlk geldiğim günden beri söylüyorum. Trabzon'da doğup büyüdüm, tüm ailem Trabzonspor'un içindeydi. Hepsini görerek büyüdük. Bu şehirde para kazandık, bu şehirde kendimizi geliştirdik. Bu şehre karşı sorumluluğumuz var. Ailemden kalan bir şeydir. Ben ne yaparsam yapayım, her zaman Trabzonspor bana, benim ona kattığımdan daha fazla değer katacaktır. Bu hayatın bir gerçeği. Geldiğimiz günden bu yana en fazla tepki alan başkanlardan biriyimdir. Göreve gelirken de en zor görev benim demiştim. Hem takımı yarıştırmak hem de bu borcu bir şekilde ödemek gerekiyordu. Bunun artık bir sonu yoktur. 6-7 yıldır işin içinde olan biri olarak başkan olduktan sonra bu sorunları görmezden gelmek ne benim karakterime, ne Trabzonsporluluğuma yakışırdı. 1 TL kredi kullanmadan 9 milyar ödedik. Kimseye kredi, faiz borcumuz yok Allah'a şükür. Önümüzde sıkıntılı bir yol daha var ama onun da bundan sonra olduğu gibi yine ödemenin peşine gideceğiz. Bugüne kadar herkes bulmadığı parayı harcadı. Ben 250 milyon Euro'nun yüzde 10'unu harcamadım.
"EN BÜYÜK AVANTAJIM ŞENOL GÜNEŞ"
Kimsenin aklına gelmeyecek transferleri 3-5 milyon Euro fazla verip bir şekilde getirip şov da yapardım. 'Ben bulduğum parayı harcadım' da derdim. Bulduğu parayı harcayan başkana da kimse bir şey demezdi herhalde. Ben Ertuğrul Doğan olarak doğrusunu yaptığımı düşünüyorum. Transferlerde tabiki hata yaptık, her kulüp gibi. Bizden çok daha fazla hata yapanlar da var. Bir gerçek vardı ona göre hareket ettik. Ana hedef olarak bu borçların üzerine gittik. Trabzonspor'un borcunu kapatıp doğrusunu yaptık. Trabzonspor'un yakın zamanda 2 milyarı bulan vergi borcunun tamamını kapatmak. Bunu yarışarak, zirvedeyken yapmak istiyorum. Bunun için de en büyük avantajım Şenol Güneş. Bunları daha önce defalarca yaşamış hem bizde hem İstanbul'da şampiyonluk yaşamış çok değerli bir hocamız var. İlişkimiz çok iyi. Hocamızın her türlü arkasındayım, ne isterse harfiyen yerine getirmek için her şeyi yapacağım. Trabzonspor taraftarı bir araya geldiği müddetçe bu işlerin altından kalkacaktır. Hatamız vardır ama yanlışımız asla olmaz. Bize inanıp güvensinler. Kafamızdaki plan bu. Trabzonspor'un bir şekilde önünü açmak zorundayız. Taraftarlarımız gerçekten devreye girdiği zaman 12 kişi oynuyoruz, bu desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği de fazlasıyla hak ediyor."