Ertuğrul Doğan: Camiamıza verdiğimiz sözü tuttuk

"2 MİLYARA YAKIN VERGİ BORCUMUZ VAR"

Biz geçenlerde Kartal'la yeni bir anlaşma yaptık. Üst kullanım haklarını da alarak 30 yıllığına anlaştık. Yıllardır bizim tesislerimizin yanında işgalci durumunda olduğumuz yerin de 30 yıllık tüm haklarını Trabzonspor'a kazandırdık. İki önemli operasyonla beraber. Son 25 yıllık süreçler dahilinde birçok sefer vergi anlaşmaları yapılmış ama haklı olarak kimseye suç bulmuyorum, yanlış anlaşılmasın. İmkanlar çok zor, gelir hemen hemen yok. Ancak bunlar ödenemediği için buraların vergileriyle alakalı 2 milyara yakın bir borç var. Bunların ödenmesi için başta ben ve yönetim kurulumuz gerekli planlamaları yapıyor. Yine İstanbul'da 2 ve Trabzon'da 1 olmak üzere 3 arazi üzerinde çok ciddi çalışmalarımız var. Burada tüm camianın desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor'un bundan sonraki geleceğini kurtarmak için buraları almamız lazım.

"YABANCI BİR FİRMADAN ORTALIK İÇİN TEKLİF GELDİ"

Katar konusu hassas bir konu. Geldiğimiz günden bu yana ciddi sponsorluklarla ekonomik hamleler yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'a yabancı yatırımcıların ilgisi büyük. Netleşmeden çok konuşmamak lazım ama önemli bir yatırım grubunun ortaklık ve çalışma için Trabzonspor'a resmi başvurusu oldu. Tabi burada insanlar bunu yanlış anlıyor. İşte Trabzonspor satılıyor mu? Hemen konu buraya geliyor. Bu ilgi önemlidir. Görünürlüğü açısından, ekonomik değeri önemli bir değeri vardır. Benim için Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. Trabzonspor, dünyanın her yerindeki Trabzonspor sevdalılarına aittir. Böyle de kalması gerekir. Ben satılmasına vs. şiddetle karşı çıkan biriyim. Bunu açık açık söyleyeyim. Ancak bu konular benim şahsımın vereceği karar değildir. Kanunsal olarak da büyük hissenin satılması mümkün değildir. Buralarda son söz her zaman Trabzonspor kongresinindir. Ben Trabzonspor gibi dünyanın en büyük şehir takımının bu konuyla anılmasına da başkan olarak şiddet olarak karşı dururum. Dediğim gibi son söz kongrenindir, oranın kararına da saygı duymak gerekir. Bu şekilde gelen talepler var. Biz henüz görüşmeyi yapmadık, yaptıktan sonra ciddiyet görürsek çıkıp Trabzonsporluları bilgilendiririz. Bu tip ilgiler var, talepler var ama herhangi bir görüşme yok henüz. Genel bir ortaklık şeklinde yazı geldi. Detayları şimdilik vermeyelim, ciddi bir şey görürsek tüm taraftarımızı bilgilendiririz.

"ŞENOL GÜNEŞ'İN ENERJİSİNE HAYRANIM"

Ben gerçekten kısa bir dönemdir çalışıyorum ama Şenol Güneş'in enerjisine hayranım. İçindeki Trabzonspor'u başarıya ulaştırma hırsına hayran olduğumu söylemeliyim. Bu boyutta olması beni şaşırttı. Çok azimli ve hevesli. Sürekli görüşüp, konuşuyoruz. İlk söylediğim gibi üzerime düşen görevleri hocamın talebi ne olursa olsun her zaman yerine getireceğim. Saha içerisine karışan bir başkan olmadım hiçbir zaman. Bu dönemde de olmam. Benim Şenol hoca ve ekibine yapacağım istedikleri oyuncuları bir an önce almak ve oyuncuların maaşlarını zamanında ödemek olur. Henüz oyuncu talebi olmadı ama olacaktır. Gereken neyse yapmaya devam edeceğiz.