Letonya’da Galatasaray coşkusu: Heyecan veren beraberlik

Galatasaray öne geçtiği maçlarda skor üstünlüğünü muhafaza edemiyor. Sarı-Kırmızılı takım Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında RFS karşısında 2-0 öne geçti ancak şok bir biçimde 2-2'lik skorla 1 puanla yetinmek durumunda kaldı. Karşılaşma sonrası Letonya'da büyük coşku yaşandı. Ülke basını "Galatasaray'a karşı sansasyon" manşetini attı. İşte Avrupa ve Letonya basınında RFS-Galatasaray maçının yansımaları...

APOLLO: RİGA'DA SANSASYON

Letonya futbol şampiyonu FK RFS, Daugava stadında attığı iki golle UEFA Avrupa Ligi'nde Türk devi Galatasaray'a karşı beklenmedik bir beraberlik elde etti.

DELFİ: TÜRK DEVİNE KARŞI HEYECAN VEREN BERABERLİK

3 Ekim Perşembe günü Letonya futbol şampiyonu RFS, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Daugava Stadyumu'nda, şampiyonluk kazanan Türk kulübü Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak sansasyon yarattı.

KICKER: RFS SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE GALATASARAY'A MEYDAN OKUDU

Galatasaray'da yüzler asık. Türkiye şampiyonu, sezonun ikinci Avrupa Ligi karşılaşmasında 2-0'lık üstünlüğü hak ettiği için kesin galip gibi görünüyordu; ancak bavullarında yetersiz bir 2-2'lik beraberlikle Boğaz'a geri dönmek zorunda kaldılar.

TUTTOMERCATO: GALATASARAY'A ÇELME

Türk devi Galatasaray, Riga'da RFS tarafından durduruldu.