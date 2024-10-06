Eljero Elia: Van Bronckhorst için her şeyi yaparım

Beşiktaş taraftarlarına, "Oyuncularımızın en iyi performansımızı vermediğini düşünen varsa, bir daha stadyuma gelmesin" çıkışıyla tartışılan Giovanni van Bronckhorst'u yakın bir dostu ve oyuncusu olan eski Başakşehirli Eljero Elia eski hocasını anlattı.

"BİZİMLE ALAY ETMİŞLERDİ"

Hollandalı teknik direktörün sadece oyuncu olarak değil, insan olarak da gelişmesinde önemli bir yeri bulunduğunu belirten Elija, "Gio'yu sadece bir antrenör olarak değil, bir takım arkadaşı olarak gördüm. Bir hoca olarak değil, insan olarak da gelişimime çok katkı yaptı. Ona büyük saygı duyuyorum. Onun için her şeyi yapardım ve yaptım" diye konuştu.



2017 yılında Giovanni van Bronckhorst ile birlikte Hollanda'da şampiyonluk kazandıklarını hatırlatan Elija, "O dönemde Feyenoord'da şampiyonluk imkansız gibi görünen bir şeydi, biz o imkansızı hep birlikte başardık. 2016 yılında kupayı kazandık ve şampiyon olma arzumuzu dile getirince bizimle alay ettiler. Ancak son gülen iyi güler. Sezonun sonunda o kupayla ayakta duruyorduk ve artık sevinçten kimseyi duymuyordum. Bu çok güçlü bir coşkuydu. İnsanların bu duyguyu yaşadığını ve keyif aldığını görmek en büyük dopamindir. Eğlendiğiniz sürece bu sevdikleriniz için iyidir ve kimseye zararı yoktur, yeter ki işinizi iyi yapın" dedi. (Akşam)

