FENERBAHÇE HABERLERİ: Acun Ilıcalı’dan flaş açıklamalar: “Bu yapıyı vura vura indireceğiz”

1 Ekim Salı günü yaptığı basın toplantısında söylediklerine değinen Ilıcalı, "Üç gün geçmeden haklı çıktım. Bir takımın anlamsız avantajlar elde ettiğini söyledim. Daha dün (önceki gün) bir takıma 10. dakikada kırmızı kart çıkmadı. Ben zaten bunu anlattım. Dries Mertens'in pozisyonu" dedi.

İngiltere'nin MHK Başkanı'nı aradığını belirten Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Bu hakemleri nasıl seçtiklerini sordum. 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikametini, ailesinde ve yakınlarında bir takım taraftarı olup olmadığını soruyoruz, ona göre maç veriyoruz' dedi. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Ya hakemler bizi tahrik ederek TFF'ye saldırmamızı istiyor ya da TFF Başkanı'nı sabote ediyor! Bir şeyler yapıyorlar. Sebebini bilmediğimiz yapı faaliyette ve dibini kazıyacağız. Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz."