Gio, Beşiktaş’ı türbülansa soktu

BURUK ELEŞTİRİLERE KAFAYI ÇOK TAKMIŞ!

KORKU HAKEMLERİN GÖZÜNÜ KÖR EDİYOR

TRABZONSPOR İÇİN UMUT VAR







DERBİLER BELİRLER

Semih'in oynayıpoynamaması konusunda gereksiz yerepolemik yaratılıyor. Hollandalı hocanınyönetiminde Avrupa'da şu anda galibiyetletanışamadılar ama yeni kurulmuşbir takım olarak ligde yenilgisiz yoladevam ediyorlar.Beşiktaş'ın oyunu benceizleyenlere keyif veriyor.Örneğin Frankfurtmaçında 3-1 yenildilerama Alman ekibinidarmadağın ettiler, sadecekaleciyi geçemediler.Beşiktaş bence doğru yolda.Beşiktaş'ınilk 11'i iyi ama 12. adamı yok.Kulübesi zayıf. Dolayısıyla 3 günde birmaç trafiğinde yorgunluklar, sakatlıklarolacak ve kayıplar yaşanacak. Meselaİmmobile'ye bir şey olsa ne olacak?Örneğin Frankfurtmaçında ağır efor sarf eden ilk 11Antep'te direnemedi. Beşiktaş'ıntek çıkışı, lige önem veripAvrupa maçlarında yıldızlarınıoynatmamak olmalıdır.Beşiktaşsezon başında iyi bir ivmeyakaladı. Yeni bir hoca,yeni bir takım, beklentilerinötesinde birperformans sergiledi.Van Bronckhorstmerkezli bir sıkıntılar yumağıoluştu. Bazı şeyi anlamakta zorlanıyorum.Bir teknik adam tıkır tıkırişleyen bir yapıyı neden bozar? Ajaxmaçından önce kadrolar açıklandığındaOnana'nın oynamasını, Mustafa'nınforvet olarak çıkartılmasını eleştirmişve planlanan sistemin Ajax karşısındatutmasının mümkün olmadığınıbelirtmiştim. Bugün Beşiktaş'ın yenidentürbülansa girmesinin temel nedeni, VanBronckhorst'un uçağın rotasını değiştirmişolması. İmmobile'yi yedek bırakıyor,Onana'yı kurtarıcı olarak sahaya sürüyor.Genç Mustafa'yı ateşe atıyor. Muçi'yizorla mevkisi olmayan sol açığa yerleştirmeyeçalışıp Semih'i yedek bırakıyor.Etrafında Feyyaz Uçar,Samet Aybaba, Onur Göçmez gibi birçokfutbolu bilen isim var.Sezona mükemmelbir giriş yaptılar. Ama Avrupakupalarıyla birlikte maç sayısıartınca büyük bir düşüşiçerisinde oldular. Bununen önemli nedenlerininbaşında kadro zenginliğininistenilen düzeydeolmaması geliyor.Ajax maçıylabaşlayan ve E.Frankfurtmaçıyla devam eden puankayıpları takımın temposunun düşmesineneden oldu. Yalnız Van Bronckhorstsezon başından beri Talha, Salih Uçangibi oyunculara hiçbir zaman forma şansıneden vermedi ya da bu oyuncuları birtürlü hazırlamadı? Bunu anlamak zor.Böylesi yeteneklibir gencin daha fazla süre alması, kendinigeliştirme açısından zorunluluktur.Lig-Avrupa fikstüründe Beşiktaş'ın dar rotasyonlu kadrosunun, hele bir de ideal 11'dekiler sakatlık yaşarsa sorun olacağı baştan belliydi. Ajax ve Frankfurt maçlarında hırpalandılar ve Gio'nun Amsterdam'daki farklı mağlubiyet sonrasında dili sertleşti ve kadro tercihinde sanki eleştirilere inat kararlar vermeye başladı.Semih oynamadığında fazla konuşan, şikâyet eden bir karakter. Bu serzenişler, teknik adam kim olursa olsun kulağına gittiğinde genç bir adamın kaprislerine hemen set çeker.İngilizlerin ünlü lideri Winston Churchill, eleştirilerle ilgili bakın ne demiş: "Eleştiri belki güzel bir şey değildir ama gereklidir, ağrı ile aynı işi görür; çünkü ağrı da vücutta bir arıza olduğunu haber verir." Okan hocanın eleştirilerden ders çıkartması gerekir ama sert ve yıkıcı eleştiriler yapılıyorsa buna tepki koymakta haklıdır.Her şey iyi giderken kontrolsüz övgüler yapılıyor. İşler sarpa sarınca da bazı kalemler kılıca dönüşüyor.Üstelik 8 maç sonunda G.Saray liderlik koltuğunda oturuyor. Sonuçlara bakarsak başarılı. Ancak Kasımpaşa ve Rigas maçlarında oyuna müdahaleleri konusunda da başarısız. Çünkü bu iki maçta Okan hoca doğru hamleleri yapsaydı, G.Saray, tüm maçlarını kazanırdı.Tüm antrenörlerde cehalet ve ego aynı anda pik yapıyor.kabul etmediğiniz eleştirileri de sadece dinler ya da okur geçersiniz. Maalesef eleştiri Türkiye'de insanların hoşuna gitmiyor. Ayrıca yapıcı eleştiri ya da yıkıcı eleştiri diye bir şey olmaz.Okan Buruk hocam, 'Eleştiriler umurumda değil' diyerek, "Ben bu işleri aştım. Artık fazla etkilenmiyorum" demek istemiştir.Aslında bu orantısız cevabında bile içten içe bir tepki ve yapılan eleştirilerin umurunda olduğunu gösteren izler var. Konuyu önce Montella ve Van Bronckhorst'a bağlaması aslında teknik adamlar eleştirilir gerçeğini kabul etmesi demek. "Ben bu işlerden payımı aldım. Aldığım saha sonuçlarıyla sıramı savdım" diyor. Demokrasi farklı fikirlerle hayat bulur. Eleştiriler, özellikle yapıcı eleştiriler yönetenleri, karar vericileri her zaman düşünmeye ve daha iyi olmaya teşvik eder.Teknik adamlar dünyanın her yerinde alınan başarısız sonuçlardan sonra eleştirilir. Okan Buruk'un da diğer teknik adamların da oynanan oyun ve alınan başarısız sonuçlardan sonra eleştirilmeleri futbolun içinde olan bir şey. Bunu anlayışla karşılamaları gerek.Liderlik koltuğunda oturan, Avrupa'da iki maçta 4 puan almış, Kadıköy'de derbi kazanmış Okan Buruk'un dilindeki gerginlik sezon başından beri sürüyor. Esprilerinin altına gizlediği bir sıkıntısı, öfkesi var ve taraftarla olan ilişkisinde karşı tarafı sürekli sorgulayan, suçlayan cümlelerle deşarj oluyor gibi. Kimleri izliyor, kimleri okuyor bilmiyorum ama bildiğim, lağım yorumların ürettiği lince dikkat çekip bir genelleme yapıyor.Maçı yönetenhakemlere ve VAR'da görev yapan isimlerebaktığımızda ortaya karışık bir durumçıkıyor. Bir istikrar yok. Maçın hakemleri,sırtlarını VAR'a dayayarak karşılaşmalarıyönetiyorlar. Şu anda hakemlereve VAR'a ciddi bir güvensizlikvar.Dışarıda bırakılanhakemler, eğitimlehatalarından arındırılabilirlerdi.Örneğin; F.Bahçe,Cihan Aydın'ın FIFA listesindençıkarılmasına önayakoldu.Peki Kayserimaçında olan penaltıyı vermeyen, olmayanpenaltıyı veren, fahiş hatalar yapanAtilla Karaoğlan neden FIFA listesindeduruyor? Adaleti doğru dağıtamazsanızo çatı bir gün gelir başınıza yıkılır.İnanmayacaksınızama şu andaki kadro ve kalite Avrupa'nınen kötülerinden biri. Türkiye'de VAR,yanlış uygulanıyor. Örneğin; Mertens'indirseğini görüp de hakemi VAR'a çağırmamakne demek? Kasımpaşa-Bodrummaçında gol öncesinde bir faul var. Ofaulü vermek için hakem olmaya gerekyok, insan olmaya bile gerek yok. Okadar net bir faul ki.Adana Demir-Samsunmaçında bir penaltı verdiler, VAR çağırdı.Allah'ım diyorum bu nasıl penaltı?Genç hakemlere destekverelim diyoruzama hem kendilerinirezil ediyorlar hemde Türk futbolunabüyük zarar veriyorlar.Hakem konusu, bir günde çözülecek bir problem değil. Yine çok hatalar oluyor. Yine korku çemberleri bazı hakemlerin gözünü kör ediyor. Daha büyük takımlara karşı hâlâ dikkatli olmaya, kontrollü düdük çalmaya itiyor.En azından adil yönetme kaygısı yeşil sahalarda arttı. Ama kırmızı ve sarı kartlardaki çifte standart, net penaltıların VAR tarafından atlanması gibi konular MHK'nin bu işlerle çok daha uğraşacağını gösteriyor. Hakemlere cesaret yüklemesi yapılmadan ve güçlüler hakemleri baskılamaktan vazgeçmeden bu işlerin düzeleceğini düşünenler, gerçeklikten uzaklaşmış demektir.Yıllardan beri aynı filmi seyrediyoruz. Her zaman futbolumuzda bir dejavu yaşanmakta. Çünkü kurumlar arasında büyük bir güven eksikliği var.Bu da her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal almakta. Düzeleceği umudu ufukta gözükmüyor. Marka değeri düşmekte ama ne yazık ki güven sorununu halletmeden sorunları çözebilme şansı yok.Memlekette transfer dönemi, futbol sezonundan, hakem hataları ise oyunun kendisinden daha fazla ilgi çekiyor. Maç kaybedersen hakem yüzünden, rakibin maç kazanırsa hakem sayesinde. Hakemliği bırakınca medyada hakem hocası oluyorsun bir günde. Onlar da futbol konuşmanın reytinginin olmadığı ortamda "farklı" yorum yapmak adına beş benzemez yorumlar yapıp ortalığı alevlendiriyorlar.Bir de üstüne MHK yönetiminin kurduğu baskı, adam kollamalar. Türk hakemlerinin geleceğine dair ben de güzel bir cümle kurmak isterdim ama olmuyor işte…Trabzonspor'un kadrosunu Şenol Güneş kurmadı. Elindeki malzemeyi Şenol hoca en iyi şekilde kullanmaya özen gösteriyor. Tecrübeli hoca doğduğu, büyüdüğü kentin takımına şimdilik tutunmak adına pansuman yapıyor.Şimdilik hedef kazanabildiği kadar puan almak. Oyun belki beğenilmiyor ama Trabzonspor yenilgisiz lige devam ediyor.Trabzonspor kadrosu iyi değil. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Belki futbolcuların isimleri büyük ama aynı oranda kaliteleri büyük değil. Üstelik Trabzonspor hiçbir şekilde birlikte oynayamıyor. Kopuk kopuklar, takımın boyu uzun, yardımlaşma yok, ayrıca topu kaybettiklerinde rakip çok rahat geliyor ve pozisyon buluyor.Şenol Güneş, ateş çemberinin içine düştü. Bu kadro Avcı'nın kadrosu ve bu tabloyu toparlamak hiç de kolay değil. Şenol hocaya zaman vermek lazım. Sabırla Trabzonspor'a yapacağı dokunuşları görmek lazım. Milli ara Trabzonspor'un yeni bir başlangıç hikâyesinin çıkış noktası olacaktır.Sorunlar sezon başından beri devam ediyor.Geçen sezondan bir türlü ders alınmamış. Özellikle orta alanda oyun aklı olan bir oyuncu neden transfer edilmedi ya da Cham gibi geldiğinden beri hiçbir katkı vermeyen oyuncuya bu kadar yüksek bonservis bedeli neden verilir? Umarım ilerleyen haftalarda kendi yeteneğini ortaya çıkarır. Orta alanda yapılan aynı özelliğe sahip transferler, savunmada Savic gibi geçen sezon sakatlıklarla boğuşan bir oyuncunun transferi sorunların bugünlere gelmesindeki en büyük faktör.Şenol Güneş'in elinde sihirli bir değnek olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ama umudu yitirmemek gerekmekte.Yedi maçta bir galibiyet, sakatlıklar, oturmayan oyun derken Güneş "İyi ki milli araya girdik" demiştir ama işi zor. Önündeki 4 maçlık fikstür zor.Trabzonspor, bu 4 maçtan birinde favori diyebiliyor muyuz? Ben diyemiyorum. Büyük hoca Şenol Güneş için bu 4 maç büyük sınav olacak, farkı yaratacak olan o.Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Samsunspor zirve yarışını sürdürüyorlar. Görünen o ki 3 büyük takım yarışı sonuna kadar kovalayacak. G.Saray'ın en büyük avantajı, şampiyon olmuş oyunculara ve iki yıl üst üste şampiyon olan Okan Buruk gibi bir hocaya sahip olması.Lig araları iyi gibi görünse de aslında futbolun ritmi ve seyirci konsantrasyonunu azaltıyor. Avrupa Uluslar Ligi neymiş. Manasız, karşılığı olmayan, oyunculara yük bindiren tuhaf bir uygulama. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeleri tamam. Sonunda ya Dünya Kupası'na gidiyorsunuz ya da Avrupa Şampiyonası'na. Uluslar Ligi rezilliktir. Şimdi iki hafta ara verilecek. Böyle aralar bazı takımlara iyi gelebilir ama bazı takımların da ritmini bozabilir.Puan cetveli olağan. G.Saray'ın iyi başlangıcı, F.Bahçe'nin yeni hocayla çalışmanın getirdiği sıkıntılar, Beşiktaş'ın, Van Bronckhorst ile yaşadığı doğum sancıları ve bulundukları pozisyon benim için beklendik sıralama. Burada fantastik olan Arda Turan ile Eyüpspor'un ve Samsunspor'un yukarıyı domine etmesi. Abdullah Avcı'nın kurduğu, Şenol Güneş'in henüz sirayet edemediği Trabzonspor'un aldığı sonuçlar da hayal kırıklığı.Bay geçen takımların yarıştaki rakibinin bay haftasına 3 puanları cepteymiş gibi bakılır puan tablosuna. Puan ve puanları son düdükle veriyorlar. Galatasaray geçen sezon da ilk 8 haftayı 22 puanla geçmiş, Fenerbahçe fire vermeden liderlik koltuğunda oturuyordu. Anadolu takımlarının dirençsizliği karşısında 3 Büyükler'in hocalarının kadro tercihleri ve oyuna müdahalelerinin, puan kaybı yaşattığı maçları gördük. Kasımpaşa maçında Okan Buruk, Göztepe maçında Mourinho ve Trabzon/Gaziantep maçlarında Gio. Derbilerin belirleyici olacağı bir sezon var önümüzde.