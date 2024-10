Montella, geleceği tartışılan Arda Güler için en doğru adresi gösterdi: Real Madrid’de kalmalı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçında 3 puan alarak liderlik koltuğunda kalmak istediklerini söyledi. Rakibin artıları ve eksilerini iyi çalıştıklarını belirten İtalyan hoca, "Milli takımlarda her maça final olarak bakılır. Ekim ayındaki performansımız, Eylül ayına göre daha iyi olacak. Her maç farklıdır ve ona göre futbolculara ihtiyaç olur. Modern futbolda denge önemlidir.Tehlikeli bir takım ve dikkatli olmalıyız. Yorgunlukları da hesaba katarak rotasyon yapabiliriz" şeklinde konuştu.İspanya medyasına da yansıyan Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılacağı şeklindeki haberleri yorumlayan Montella, "Arda'nın geleceği ile ilgili kararı kulübü verir.ifadesini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın üretkenliği ile ilgili ise "Geldiğim günden beri bizden daha çok pozisyona giren bir takım olmadı diye hatırlıyorum" dedi.B Ligi 4. Grup'ta lider durumdaki Türkiye, Karadağ'ı konuk ediyorMilli Takım, bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Karadağ ile Uluslar B Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Grupta ilk maçta Galler ile deplasmandaberabere kalan Ay-Yıldızlılar, ikinci karşılaşmada ise İzlanda'yıskorla mağlup etmeyi başarmıştı. Oynadığı ilk 2 maçta 4 puan toplayan Milliler, bugün de kazanarak liderlik iddiasını sürdürmek istiyor.Montella, Yunus&Kerem kanatları ve Barış Alper'li hücum planı ile Karadağ'ı yıkacakAY-YILDIZLI takımın teknik patronu Montella, Karadağ'a karşı Kerem Aktürkoğlu'nu sol, Yunus Akgün'ü ise sağ kanatta kullanmayı planlıyor. Kerem ve Yunus'un son dönemdeki yükselen grafikleriyle 11'de yerlerinin büyük ölçüde garanti olduğu ifade edildi.Montella, Orkun Kökçü ile Arda Güler'i aynı anda sahada kullanmak istiyor. Bu ikiliyi kullanırsa santrforsuz çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Orkun'u kaptan Hakan Çalhanoğlu ile merkezde denedi.Kenan ve Barış arasında önde olan ismin önceki maçlardan referansla Barış olduğu ifade edildi.Türkiye daha önce Karadağ ile toplamda 4 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız 2 maçı kazanırken, 2 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Türkiye'nin 7 golüne Karadağ ise 5 golle yanıt verdi.Real Madrid forması giyen Arda, "Hocamla (Carlo Ancelotti) aramda sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tabii ki her maçta oynamak isterim ama hiçbir problem yok" dedi.