Montella, geleceği tartışılan Arda Güler için en doğru adresi gösterdi: Real Madrid’de kalmalı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçında 3 puan alarak liderlik koltuğunda kalmak istediklerini söyledi. Rakibin artıları ve eksilerini iyi çalıştıklarını belirten İtalyan hoca, "Milli takımlarda her maça final olarak bakılır. Ekim ayındaki performansımız, Eylül ayına göre daha iyi olacak. Her maç farklıdır ve ona göre futbolculara ihtiyaç olur. Modern futbolda denge önemlidir. Karadağ iyi bir takım, yetenekli isimler var. İlk iki maçında çok pozisyona girdiler ama sonuçlandıramadılar.
Tehlikeli bir takım ve dikkatli olmalıyız. Yorgunlukları da hesaba katarak rotasyon yapabiliriz" şeklinde konuştu.
ÜRETKENLİKTE BİZDEN İYİSİ YOK!
İspanya medyasına da yansıyan Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılacağı şeklindeki haberleri yorumlayan Montella, "Arda'nın geleceği ile ilgili kararı kulübü verir. Bana göre Arda, Real Madrid'de kalmalı. Sakatlık yaşadı ama buna rağmen bu sezon daha çok dakika alıyor. Baskıların çok olduğu bir kulüpte olması ve yetişmesi önemli"
ifadesini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın üretkenliği ile ilgili ise "Geldiğim günden beri bizden daha çok pozisyona giren bir takım olmadı diye hatırlıyorum" dedi.
KOLTUĞU VERMEYİZ
B Ligi 4. Grup'ta lider durumdaki Türkiye, Karadağ'ı konuk ediyor
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Milli Takım, bugün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Karadağ ile Uluslar B Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Grupta ilk maçta Galler ile deplasmanda 0-0
berabere kalan Ay-Yıldızlılar, ikinci karşılaşmada ise İzlanda'yı 2-1'lik
skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Oynadığı ilk 2 maçta 4 puan toplayan Milliler, bugün de kazanarak liderlik iddiasını sürdürmek istiyor. İtalyan Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma, 21.45'te TV 8'den ekranlara gelecek.
GÜÇLÜ PLAN
Montella, Yunus&Kerem kanatları ve Barış Alper'li hücum planı ile Karadağ'ı yıkacak
AY-YILDIZLI takımın teknik patronu Montella, Karadağ'a karşı Kerem Aktürkoğlu'nu sol, Yunus Akgün'ü ise sağ kanatta kullanmayı planlıyor. Kerem ve Yunus'un son dönemdeki yükselen grafikleriyle 11'de yerlerinin büyük ölçüde garanti olduğu ifade edildi. İtalyan teknik adamın kararsız kaldığı bölge ise orta sahanın merkezi ve forvet...
Montella, Orkun Kökçü ile Arda Güler'i aynı anda sahada kullanmak istiyor. Bu ikiliyi kullanırsa santrforsuz çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Orkun'u kaptan Hakan Çalhanoğlu ile merkezde denedi. Kaan Ayhan ise ön libero kullanılmak istenen kilit oyuncu. Arda Güler'i 10 numara ve Barış Alper'i ileri uçta değerlendirdi.
Kenan ve Barış arasında önde olan ismin önceki maçlardan referansla Barış olduğu ifade edildi.
4 MAÇTA DAYENILMEDIK
Türkiye daha önce Karadağ ile toplamda 4 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takımımız 2 maçı kazanırken, 2 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Türkiye'nin 7 golüne Karadağ ise 5 golle yanıt verdi.
ANCELOTTİ'YE MESAJ!
Real Madrid forması giyen Arda, "Hocamla (Carlo Ancelotti) aramda sorun yok. Bu sene daha fazla süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Tabii ki her maçta oynamak isterim ama hiçbir problem yok" dedi.