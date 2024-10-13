Montella’ya 14 destek!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Takım'ın coşkulu futbolu alkış topladı.29 şut denemesinde bulunup 9'unda isabet sağlayan ve en çok şut çektiği karşılaşmalardan birini oynayan Türkiye'de teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele sonrasıdedi.Montella ile 11'i resmi olmak üzere 16 maça çıkan kırmızılı-beyazlı ekipte atılan 23 gol, 14 farklı futbolcudan geldi.Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın, Merih Demiral, Yusuf Yazıcı, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Ferdi Kadıoğlu, Cenk Tosun, Barış Alper Yılmaz, Mert Müldür ve Arda Güler gol sevinci yaşayan diğer isimler.Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu (Karadağ: 1-0, İzlanda: 3-1, Letonya: 4-0).A Milli takım'da teknik direktör Vincenzo Montella tarafından uzun süredir ileri uçta santrfor olarak oynatılan Barış Alper Yılmaz, bir türlü bu pozisyona alışamadı. Son 7 maçın 6'sında santrfor, birinde ise sağ kanat olarak maça başlayan milli oyuncu, hiç gol katkısı veremedi. 7 maçta gol atamayan 24 yaşındaki futbolcunun asisti de bulunmuyor. Barış Alper, Ay-Yıldızlı formayla son golünü 10 Haziran'da Polonya'ya 2-1 kaybedilen dostluk maçında kaydetmişti.İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı. Yapılan açıklamada, "Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı" denildi. Bu arada Milli Takım, dün İzlanda'ya gitti.Real Madrid'de yeterli şans bulamayan Arda Güler'in, A Milli Takım'daki futbolu İspanya'da gündem oldu. AS gazetesi, "Arda muazzam yeteneğini bir kez daha gösterdi" değerlendirmesinde bulunurken, Real Madrid taraftarları sosyal medyada teknik direktör Ancelotti'ye, "Arda'nın takımda yeri yok öyle mi… Tanrı aşkına Ancelotti! Arda ustalık dersi veriyor. Ancelotti televizyonu kapatacak" yorumları yaptılar.