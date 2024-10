BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Can Keleş ve Salih Uçan formaya hasret

Sezona çok iyi başlayan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığına uğrayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst eleştirilirken, bu sezon imza attırılan yıldız isimler ise kulübenin mahkumu oldu. Geçen yıl sözleşmesi sona ermesine rağmen elde tutulan ve son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık mukaveleye imza atan Salih Uçan, Bronckhorst'un gözünün içine bakar oldu.

Avrupa Ligi ön elemesinde Lugano maçında son üç dakika sahada olan yıldız futbolcu, ligde ise Trabzonspor karşılaşmasında 2, Kayserispor karşılaşmasında ise bir dakika kala oyuna girdi. Birkaç dakika da olsa görevini yapan Salih, Lugano karşılaşmasında Rafa'nın attığı gole asist yapan isim oldu.

Beşiktaş'ın Karagümrük'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Can Keleş de formaya hasret kaldı. Geçen sezon İstanbul ekibinde hem sağ hem de sol kanatta önemli işler yapan ve Kartal'a yakıştırılan Can, Bronckhorst'tan forma bulamadı. 4-0'lık yenilgiyle sonuçlanan Ajax karşılaşmasında son 6 dakikada sahada bulunan Can, elemelerde de 5-1'lik Lugano galibiyetinde üç dakika görev yaptı. (Milliyet)