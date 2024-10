En fazla rüzgâr rahatsız edebilir!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. İtalyan çalıştırıcı, "Bu karşılaşma grup için anahtar. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz. Sonuçlara bakmaksızın söylüyorum; neler yapmamız gerektiğini de biliyoruz.Kendi özelliklerimizi sahaya yansıtarak bunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.ATAKAN ZEKİ BİR OYUNCUugünkü mücadelede karşılarında organize bir takım beklediğini vurgulayan Montella, "İki farklı şekilde baskı yapabildiklerini gördük. Fizik gücü yüksek bir rakiple oynayacağız. 11'le ilgili kararımızı yarın (bugün) vereceğiz. Olumsuz hava ve saha koşulları hiçbir şekilde bahane değil, adapte olmalıyız. Bu her türlü şart için geçerli. Ancak böyle seviye atlayabilirsiniz.ifadelerini kullandı. Deneyimli hoca, Atakan Karazor ile ilgili soruya ise "Özellikleri çok belirgin ve zeki bir futbolcu. Kendisinin oyun felsefesine adapte olabileceğini gördük. Sadece uzun paslarda biraz sorun yaşayabilir" cevabını verdi.zlanda Teknik Direktörü Age Hareide, basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu. "İzmir'de mağlup olmuştunuz, bu sefer nasıl bir maç bekliyorsunuz" sorusuna Norveçli hoca,yanıtını verdi. Ayrıca A Milli Takımımızı da şu sözlerle övdü: "Sürekli tarihe bakarak konuşamayız, her maç farklıdır. İzlanda kendi sahasında çok güçlü bir ekip.ilk 3'e girip B Ligi'nde kalmak için Türkiye'yi yenmemiz gerekiyor. İzlanda için Türkiye'de 30 derecede oynamak ne kadar zor ise Türkiye için de sıfır derecede oynamak aynı derecede zor."Milli Takımlar çok kısa süreler içerisinde toplanıp bir araya gelebilen oyunculardan kuruluyor. Bu dönem içerisinde maksimum motivasyon ve hedef için birlikte olma süreci büyük önem taşıyor. Milli Takımımız yaş ortalaması olarak önemli oranda gençleşti.Bu süreç doğal bir şekilde sonuçlara da yansımaya başladı. Bireysel olarak baktığımızda uluslararası alanda etki yaratan çok yetenekli oyuncularımız var. Bunların bir araya gelip oluşturdukları Milli Takım sadakati sonuçlara da yansıyor.Kafasındaki santrfor tipinin Barış Alper Yılmaz olduğunu elbette düşünmüyoruz. Fakat eldekilerden o bölgedeki en dinamik, sizi rakip kaleye götürebilecek, kontrada da etkili olabilecek bir tercihte bulunuyor. Barış'ın dinamizmi, fiziki mücadeledeki gücü, yüzde yüz oyun motivasyonu gibi birçok şeyi göz önünde bulundurduğunu düşünüyorumSakatlığı nedeniyle bugün kadroda yok ama Barış Alper çok önemli bir oyuncu. Muazzam artı yetenekleri var. Her milli takımın içerisinde olmasını isteyeceğiniz bir forvet olarak görmek gerekiyor. Montella'nın tercihini bu açıdandiyecektir.