Mourinho’nun istediği yıldız için Galatasaray harekete geçti!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'da sürpriz isim!

Diğer yandan ocakta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mourinho'nun gözdesini kadroya katmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hocasının sezon başında yönetime ismini verdiği ancak transferi gerçekleşmeyen Lazar Samardzic'in peşine düştü. Cimbom, yaz transfer döneminde Udinese'den Atalanta'ya kiralık giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe devreye girmeden

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yeniden devreye girme ihtimaline karşı Sırp yıldızı bir an önce kadrosuna katmayı hedefliyor.