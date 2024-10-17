Tuchel Ada’yı karıştırdı!

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki kötü futbol sonrası Gareth Southgate ile yollarını ayıran İngiltere Milli Takımı'nda yeni teknik direktör Thomas Tuchel oldu.Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Bu ülkede uzun zamandır oyuna karşı kişisel bir bağ hissediyorum" dedi."İngiltere için kara bir gün" başlığını atan Daily Mail, Tuchel kararının panikle alındığına vurgu yapılarak Alman hoca için, "Kiralık silah" benzetmesi yaptı. Mirror, "Milli takımın başına ilk kez bir Alman geçerken İngiltere'nin, en büyük rakiplerinden bir antrenör tarafından yönetileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.