FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’nın Rihanna planı: 50 milyon dolar

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde atılacak imzalar daha şimdiden heyecanla beklenirken, Asbaşkan Acun Ilıcalı önderliğinde yönetim bambaşka bir alanda çok büyük bir bomba patlattı. Fenerbahçe, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve eşi As Soon As Possible Rocky (ASAP Rocky) ile çok önemli bir tanıtım anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma çerçevesinde Rihanna ile eşi ASAP Rocky, Ülker Stadı'dan Sarı Lacivertliler'in maçlarını izlemeye gelecek.

FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü çift ayrıca Fenerbahçe formalı fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Rihanna'nın Instagram'da 151 milyondan, X'te ise 108 milyondan fazla takipçisi bulunuyor! ASAP Rocky'nin de Instagram takipçi sayısı yaklaşık 20 milyon... Fenerbahçe yönetiminin, tüm dünyada büyük ses getirmesi muhtemel bu iş birliğinden 50 milyon Dolar'lık bir gelir beklentisi olduğu kaydedildi. Sarı-Lacivertliler'in anlaşma çerçevesinde Rihanna ve ASAP Rocky'ye ne kadarlık bir ödeme yapacağı ise henüz netleşmedi. (Fanatik)