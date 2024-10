Mourinho’nun kimyasını başkan bozdu!

ÖNEMLİ MAÇLARI KAZANAMADI

İCARDİ VE OSİMHEN DERBİDE BİRLİKTE OYNAR

KARTAL'IN BU KEZ KARŞISINDA AYNI G.SARAY YOK

MHK "GENÇLEŞECEĞİM" DERKEN DİBE GİDİYOR

Fenerbahçe kadrosunu, yıldızteknik direktörler kategorisine giren Mourinho doğru kullanamıyor.Birliste vereceğim size, farkı göreceksiniz: Oğuz Aydın1 dakika, Levent Mercan 9 dakika, Cenk Tosun 9dakika, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydın 14'erdakika, Cengiz Ünder 22 dakika, Mert Hakan25 dakika, Kostic 103, Osayi-Samuel 150,İrfan Can 227 dakika oynamış. Asıl bomba,gövdeli transfer kabul edilen 20 milyonEuro'luk En-Nesyri 245 dakika ile 12.sırada yer alıyor. Mourinho geçmişiyleayakta duruyor.F.Bahçe'nin iyigitmemesinin teknik açıdan bir tane çokönemli nedeni var:Ayrıca santrforun da fizik açıdan güçlü olmalı. Dzekoartık 39 yaşına geliyor. Tadic adam geçemiyor, ger-iye yardımı yok, Kostic de aynı şekilde. Bir tek Maximin'indribbling ile çalım atma yeteneği var. Eldeki kadroda buözellikte iki oyuncu var. Biri Cengiz Ünder, ne yazık ki kontakkapatmış ve Alanya'nın başarılı sağ kanat forveti Oğuz'u daMourinho düşünmüyor.Butarz forvetler alan açamadığı için orta saha oyuncuları da pozsiyonbulamıyor. F.Bahçe, iki deplasmanda kaybettiği puanlarda defansaçekildiği için eleştiriliyor. Ama forvetlerin dışında 7 kiş io kadarağır yük taşıyor ki fazla yapacak bir şey kalmıyor.Üstelikde 15 günlük fizik açıdan toparlanma zamanı vardı.Fenerbahçe'nin bu halde olmasının baş sorumlusu, Mourinho'dur. Kafasının dikine giden, F.Bahçe'yi bir kobay gibi kullanan, mağrur ve kibirli Mourinho, her geçen hafta F.Bahçe'ye zarar veriyor. Üstelik Balkan mafyasının da tahakkümüne girmiş. Livakovic dışında kendini geliştirmiş, daha iyi oynayan, daha güçlü olan hiçbir oyuncu yok.Bunlar geçen sene çoğu zaman etkili oldular ama bu sene tık yok. F.Bahçe'de her an sonucu kişisel becerisiyle değiştirme yeteneğine sahip Maximin'i ilk 11'de başlatmıyor. Üstelik Samsun maçı deplasmandaydı ve Maximin'in kontratağa çabuk çıkma özelliğinden de yararlanması gerekirken sırf Tadic istemiyor diye, Maximin'i kesti. İrfan Can, geçen yılların en etkili isimlerinden biriydi, onu da neredeyse hiç kullanmadı. Ta ki ikinci yarıda Samsun golü atıp beraberliği yakalayınca hem Maximin'i hem de İrfan'ı kurtarıcı olarak sahaya sürdü. Samsun maçı ikinci maçı, sezon başı İzmir'de oynanan Göztepe müsabakası da var. 2-0'dan son dakikalarda puan kaybı yaşandı, tıpkı Samsun'da yaşandığı gibi. F.Bahçe mütevazi takımlara karşı skoru koruyamıyor. Son 15-20 dakikada tüm kontrolü rakibine veriyor ve tabii ki son saniyelerde de cezalandırılıp iki maçta 4 puan kaybediveriyor. Mourinho'lu F.Bahçe, önemli maçların hiçbirini kazanamadı. Lille'e elendiler, arkasından G.Saray'dan evlerinde 3 yediler, iki tane de mütevazi Anadolu takımına son saniye golleriyle 4 puan kaybettiler.Fenerbahçe'nin kendisinden daha fazla galibiyet almış Samsun'a gittiğinde maçın favorisi olduğuna dair elimizde yeterli futbol referansı var mıydı? Yoktu.Mourinho'nun üretmeyen Szymanski ısrarı, İrfan Can'ı yok sayması, Ferdi'nin gidişine 30 milyon diye bakıp, sahada yarattığı farkı unutmak, Osayi'nin ortalıktan kaybolması yeterli sebep olabilir mi? Sarı kartlı 3 oyuncuyu oyundan almak 'kurt teknik adam'lık olmuyor.İcardi sadece bir golcüdeğil, tam bir takım lideri. Osimhen atletizmi güçlü,kuvvetli, çok çalışkan, egosu olmayan mükemmelbir golcü. Bu iki güçlü karakter birlikte çok rahatoynar. Okan Buruk da gövdeli oyunculardan kurulutakımını mükemmel yönetiyor.Antalya maçı sonrasıOsimhen-İcardi ikilisinin birlikte tribünleregitmesi, arkadaşlarının buikiliyi desteklemeleri G.Saray takımınınbirbirlerine ne kadar güçlü bağlarlakenetlendiğini gösteriyor.OkanHoca öncelikli olarak yarın akşamıdüşünüyordur. Unutulmamalı ki çantada keklik gözükenElfsborg takımı, Roma'yı yendi. Avrupa kulvarıbizim lige hiç benzemiyor.Bu yüzden bu maça çift forvet ile başlamak hataolur. Beşiktaş derbisi için de aynı görüşteyim.: İcardi ve Osimhen'in aynı andaoynayabileceği maçlar güç dengesinin farklı olduğumaçlardır. Yani G.Saray evinde örneğin Hatay, Kayseri,Konya gibi rakiplerle oynarken İcardi ve Osimhen'inaynı anda sahada olması, fazla bir sorun teşkiletmez bilakis gol şansı ve sayısını artırabilirler.Ama Türkiye'deki ciddi rakiplereve Avrupa'daki önemli takımlara karşıikisinin aynı anda olması, bence risktir.Bir tarafta 20 milyon Euro bonservisödenmiş En-Nesyri, son 5 dakikaların oyuncusu olurkenG.Saray iki dünya çapında yıldızı aynı anda oynatıpoynatmayacağını düşünüyor.Okan Buruk, SüperKupa ve Young Boys maçlarında çift santrfor denemeleriniyaptığında tabelada cezalandırıldı.Sara'nın takım savunmasınaverdiği katkının yükseldiği günlerde, Mertens'inson pas ve vuruşlardaki verimsizliğini konuşuyorsak,İcardi-Osimhen ikilisini derbide birlikte sahada görebiliriz.Buruk'un yarın Avrupa Ligi'nde yapacağı rotasyonda bize derbi 11'i için ipuçları verebilir. Beşiktaş derbisiiçin Galatasaray'ın en önemli artısı Osimhen-İcardi ikilisigibi görünebilir ama Süper Kupa'da sahada olmayanDavinson-Sara'nın pazartesi günü sezonun fark yaratanadamları olarak 11'de başlaması oyunun dengesinideğiştirmek açısından çok daha mühim.Beşiktaş'ın evinde kazandığı Sivas, Eyüp ve Konya maçlarını Van Bronckhorst'un iyi analiz etmesi gerekiyor. Kartal, bu üç maçı da rakip oyuncuların bireysel hataları sonucu kazandı. Ben Beşiktaş'ın iyi oyunculardan kurulu olduğunu düşünüyorum ama takım oyununu yakaladığını görmüyorum. RAMS Park'ta Beşiktaş bu kez formda bir G.Saray'a karşı sahaya çıkacak. Çünkü Süper Kupa'da hazır olmayan bir G.Saray vardı. Hem Hollandalı hoca hem de yeni transferler derbide güven testinden geçecek.Beşiktaş'ta iki çok önemli oyuncu var; Rafa ve İmmobile… İkisi de fizik açıdan düşüş içinde. İmmobile 8 gol atmış, methediliyor ama 5'i penaltıdan!. Bu ağır maç trafiğinde Beşiktaş'ın zorlanacağını düşünüyorum.Beşiktaş birkaç oyuncusu üzerine kurulmuş bir takım. İki oyuncuyu dışarı al, Beşiktaş tipik bir Anadolu takımı görüntüsünde. İmmobile sakatlanırsa ne olacak, bu sorunun cevabı yok. Hele hele Rafa'ya bir şey olursa yaratıcılık konusunda Beşiktaş'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Beşiktaş'ın uzun bir süre perşembe- pazar maçları var. Çok yıpranacaklar.Anadolu takımları karşısında oynanan futbolun bir derbiye yeterli olabilme ihtimali yok. Galatasaray için Davinson ne kadar önemliyse Paulista da Beşiktaş için o kadar mühim. O ve Rashica'nın derbiye yetişme ihtimali, O.Lyon deplasmanında oynayacağı oyun ve tabela Beşiktaş'ı derbi öncesinde daha iyi tahlil etmemizi sağlayacak.Hakem kadrosu çorba gibi. Genç hakemlerle tecrübeli hakemlerin rekabeti var. MHK'nin bazı hakemlere karşı yaptığı ve cevabı olmayan operasyon maalesef hakem dünyasında öz güven eksikliğine neden oldu. Portekizli eğitimci Pereira doğru bir isim değil. TFF daha güçlü, daha etkili ve daha kariyerli bir ismi getirmeil.Ülkemizde benzeri olmayan baskılar yüzünden hakemler büyüklerin maçlarına zihinsel olarak rahat çıkamıyorlar. Önce objektif yöneteyim diye işe başlayıp ama sonra devreye ne yazık ki bilinçaltı hemen giriyor. Bu konu değişmez.Artık kötü hakem yönetimleri, gerekli ve gereksiz VAR müdahale hataları normalleşti. MHK, 'Genç hakemleri sahaya süreceğim' diyor ama genç hakem deyip tecrübesiz, yeteneksiz hakemleri sahaya sürmek Türk futboluna zarar veriyor."Yabancı hakem gelsin" diyenlere defalarca kez sorduğum ve yanıt alamadığım soru şudur: "Geçtim yardımcı hakemleri, her hafta 9 yabancı hakemi nereden bulacaksınız?" Her hafta "Mühim maça hakem getireceğim" diyorsanız, kime göre mühim, kime göre büyük maç? Bizim maç içinde çaldığı bir düdüğün altında ezilmeyen karakterde orta hakemlere ve pozisyonu doğru süzebilen VAR hakemlerine ihtiyacımız var. Konu, kural kitabını ezberlemek değil. Yoğun baskı altında doğru kararlar verebilecek sağlam psikolojiye sahip olmak için bütün hakemlerin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Aralarında en ünlüsünün, en başarılısının tekme tokat dayak yediği bir meslek grubunun akıl sağlığı her zaman tedaviye muhtaçtır.