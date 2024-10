SABAH Spor’un iki usta yazarı, derbi öncesi takımların son durumunu analiz etti

SORULAR

1- Avrupa maçları bitti, gözler derbiye çevrildi. Galatasaray mı favori yoksa Beşiktaş mı? Neden?

2- Galatasaray'da en çok tartışılan konu, "Okan Buruk, Osimhen ve İcardi'yi yine bir arada oynatacak mı yoksa birini yedek mi bırakacak?" Sizce ne olacak?

3- Beşiktaş, Lyon deplasmanında ölüp ölüp dirildiği maçtan 3 puan çıkararak mucizeye imza attı. Beşiktaş için neler söylersiniz?

4- Bu maçı kaybeden iki teknik adamdan birinin başı ağrır mı?

5- İki takımın hangi mevkisi maça damga vurur?



LEVENT TÜZEMEN



İCARDİ&OSİMHEN KARTAL'I YIKAR



1- Derbinin favorisi olmuyor. Ancak Galatasaray, Süper Kupa'daki Galatasaray değil. Çok formda, hücum hattı çok zengin, pozisyon üretmekte de sıkıntı yaşamıyor. Oyuncuların birbirleriyle yakaladığı oynama alışkanlığı, kağıt üzerinde Galatasaray'ı galibiyete yakın gösteriyor. Ancak futbolda garanti yok. Örneğin; Lyon-Beşiktaş maçında üstün olan Fransız takımıydı ama kazanan Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ın da istikrarlı bir kadrosu var. Kaleci Ersin'in geri dönüşü ve kurtarışlarıyla yazdığı destan teknik direktör Van Bronckhorst'u da rahatlatmıştır. Derbiyi kantara koyduğumuzda, oyun ve pozisyon zenginliği açısından Galatasaray kazanmaya yakın taraf.









OKAN BURUK, MERTENS'I YEDEK BIRAKABİLİR

2- Okan Buruk, Osimhen-İcardi ikilisini artık bozmaz. Bu müthiş ikili oynadığı sürece Galatasaray ya 3-5-2 ya 4-1-3-2 ya da 4-4-2 oynar. Çünkü Osimhen atletik yapısıyla, yaptığı koşularla ve ortaya koyduğu mücadele ile rakip defansı allak bullak ediyor. İcardi golcülüğünün yanında orta alana gelip arkadaşlarıyla birlikte pas trafiğine katılıyor. Yani Osimhen- İcardi ikilisi sabit santrfor değiller. Böyle bir gücünü Okan Buruk, derbide de kullanır. Belki Dries Mertens'i kenarda oturtabilir.



GEDSON FERNANDES'E ÖZEL ÖNLEM ALINMALI

3- Beşiktaş, tabelaya baktığımızda Lyon'da kazandı ve moral buldu. Fransız ekibi iyi oynamış, pozisyona girmiş, atamamış… Bunlar işin bahanesi. Beşiktaş'ta kaleci Ersin, mükemmel oynadı. Rafa Silva, İmmobile takım savunmasına destek verdi. Bu sezonun en gözde oyuncusu Gedson Fernandes, mükemmel bir gole imza attı. Galatasaray, Fernandes'in göbekten yaptığı koşulara önlem almalı. Ayrıca Abdülkerim de topla fazla oynamaktan kaçınmalı. Beşiktaş'ın defansı sıkıntılı ama Rafa Silva, Musrati, Gedson Fernandes ve İmmobile hücum hattı olarak zenginlik oluşturuyor. Özellikle Rafa Silva'nın topla yaptığı dribblingler, çok çabuk hızlanması Galatasaray savunmasının başını ağrıtabilir.



İKİ TEKNİK ADAM DERBİYE RAHAT ÇIKACAKTIR

4- Okan Buruk'un da Giovanni van Bronckhorst'un da kaybettiğinde başları ağrımayacaktır. Çünkü iki teknik adam, yenilgisiz takımların hocaları olarak derbiye çıkıyor. Okan Buruk, takımının başında iki yıl şampiyon oldu, kredisi fazlasıyla var. Galatasaray kazansa bile lig yarışı devam edecek ve zirve konusunda iki takımın önünde de çok maç var.



YUNUS AKGÜN ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLACAKTIR

5- Galatasaray'da kaleci Muslera, Davinson Sanchez, Torreira, İcardi iskeleti oluşturuyor. Yunus çok formda ve Galatasaray'ın hücum gücünü oluşturacaktır. Büyük bir ihtimalle Macar Sallai kanatta görev yapıp hem hücum hem de savunmaya destek verecektir. Beşiktaş'ta orta sahada Gedson Fernandes, Al-Musrati; hücumda İmmobile, Rafa Silva derbide ön plana çıkar.

***



ALİ GÜLTİKEN



GEDSON, RAFA VE İMMOBİLE YETER

1- İki takım da performanslarıyla 'Ben bu maçın favorisiyim' diyor. Galatasaray, üretken ve golcü bir takım olduğunu Elfsborg karşısında da gösterdi. Bunun yanında bir kez daha skoru tutmakta zorlandığını gördük. Şüphesiz G.Saray şu an ligin en tecrübeli ve en organize takımı. Diğer tarafta Beşiktaş, bu sezon inşa ettiği takım yapısıyla çok güçlü bir başlangıç yaptı. Bunu da her hafta devam ettiriyor. Özellikle Lyon karşısında alınan galibiyet, takımın öz güvenini de yükseltti. Derbiye de hazır ve kazanabileceğine inanan bir güvenle çıkacaktır.



ACI TECRÜBEDEN DERS ÇIKARIR

2- Ben iki santrforla oynayacağını düşünmüyorum. Çünkü Beşiktaş'a karşı sezon başında yaşadığı acı bir tecrübesi var. İstikrarlı kadro ve oyun düzenini o maçta değiştirmişti. Karşılığı da Galatasaray adına üzücü oldu. Bu maçı daha dengeli ve alışkanlığı olan Mertensli sistemle oynayacaktır. Eğer Osimhen ve İcardi ile oynayacaksa, bunu çift santrforlu olarak değil Osimhen'i özelikle çizgi oyuncusu olarak konumlandırarak yapabilir. Mertens'siz 4-4-2 oynayacağı bir sistem, Galatasaray adına çok büyük bir risk teşkil edecektir.



KAZANACAK İRADE VE YETENEK ORTAYA KOYULDU

3- Bu tür maçlar ekstra performanslar istiyor. Beşiktaş özellikle Ersin'in muazzam kurtarışlarıyla uzun süre ayakta kaldı. İkinci yarı takım savunmasının yanında planladığı kontratak oyununda da başarılı oldu. Lyon'a oranla daha az atağa çıksa da ikinci yarı 5 net pozisyonu var. Bunlardan biri gol oldu. Bazen bu tür maçlara ihtiyaç duyarsınız. Frankfurt karşısında başarılı bir oyun vardı ama skor istendiği gibi olmadı. Bu maç belki oyun olarak daha savunmada geçti. Fakat kazanabilecek irade ve yeteneği ortaya koydu.



İKİ HOCANIN TAKIMLARINDA KREDİSİ YÜKSEK

4- Galatasaray adına büyük sorun görünmüyor. Kaybetse de hâlâ ligin en çok kazanan takımı olarak devam eder. Beşiktaş'ın yenilmesi memnuniyetsizlik yaratır. Fakat lig uzun bir maraton. Oyunu ve kadrosuyla şampiyonluk yarışının içerisinde olacağını gösteriyor. Derbi kayıpları, psikolojik üstünlükler ortaya çıkarabilir ama Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ta kredisi var.



DURAN TOPLAR DERBİYE DAMGA VURABILİR

5- Beşiktaş'ta çok net Gedson, Rafa Silva ve İmmobile... 8 numara, 10 numara ve santrfor aynı hatta oynadığı zaman Beşiktaş çok etkili hale geliyor. Galatasaray'da da Mertens, İcardi, Osimhen ve Barış Alper isimleri öne çıkıyor. Genel beklenti, iki takım için de bu oyuncular üzerinden oluşuyor. Fakat bunun yanında birçok ismin de duran toptaki becerileriyle bu maçlara damga vurduğunu biliyoruz. O yüzden derbiler her zaman 3 ihtimalli ve bilinmezdir.