Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! "Ben bıraktığımda borç 8.4 milyar liraydı"

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Beşiktaş Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle Beşiktaş Kulübü'nde başkan yardımcılığı ve başkanlık yaptım. Ayrıldığımdan itibaren de kimseyle Beşiktaş hakkında konuşmadım. Buraya Beşiktaş Genel Kurulu'na hesap vermeye geldim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz ama sosyal medyadan da küfür ettirilmez. Ben Beşiktaş'tan ne çaldım ne de başkasına çaldırdım. Kaan Bey'e (Şakul) cevap vererek başlamak isterim. Kendisi her fırsatta bankacı olduğunu söyleyip duruyor. Kendisinin yaptığı hesaplamaları çok sağlıklı bulmuyorum. Ben kendi yönetimime kalan borcu 200 milyon Dolar aşağıya indirerek gitti. Ben 4 yılda bu rakamı aşağı çektim. Yeni yönetim 6 ayda 100 milyon yukarı çekti" diye konuştu.



"FEDA DÖNEMİNDE GECE GÜNDÜZ BU KULÜP İÇİN ÇABALADIM"



Başkanlık döneminde zor süreçlerde görev yaptığını aktaran Çebi, "Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihinde yapılan her yanlıştan sanki ben sorumluyum! Biz göreve geldiğimiz yılın mart ayında pandemi yaşadık. Bu illet sadece bizi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunları da hesaba katarak eleştirmeniz gerekiyor. Ben bu kulüpte ikinci başkan görevinde yer alırken birçok yabancı oyuncu yükü vardı. Biz o dönem bu işlerle uğraştık ve yıllarca bu camiada Feda döneminde gece gündüz bu kulüp için çabaladım" şeklinde konuştu.



Tüpraş Stadyumu'nda yapılan konser organizasyonları hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş Kulübü'nün çimleri her sene değiştiriliyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Biz de yönetim olarak bu görevi yerine getirdik. Verilen konserler de bu değişimlerden önce yapıldı ve sonrasında zaten yapılması gereken yenileme çalışması yapıldı. O lafını ettiğiniz organizasyonlardan elde edilen paralar bu camiaya kazandırıldı" ifadelerini kullandı.



Mevcut Başkan Hasan Arat'ı eleştiren Ahmet Nur Çebi, "35 milyon TL para harcayarak kongre kartlarını değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yazık günah değil mi? Bu para kulübün kasasından çıkmayacak mı?" dedi.

"GEDSON FERNANDES'İ, GALATASARAY'IN ELİNDEN ALIP GETİRDİM BU KULÜBE"



Kendi dönemlerine yönelik transfer eleştirilerine cevap veren Ahmet Nur Çebi, "Her yönetimin göreve geldiğinde futbol takımını yeniden inşa etme isteği olabilir. Bunu anlayabiliyorum. Amartey'i konuştuğunuz kadar Gedson'u da konuşalım. Ben Galatasaray'ın elinden aldım Gedson Fernandes'i bu camiaya kazandırdım. Kaleci Mert Günok'u bu takıma ben kazandırdım. Arthur Masuaku hala oynuyor. Wout Wehhorst'u 6 ayda aldığımız paradan daha yüksek bir maliyete sattım. Bunların hiç mi önemi yok? Ayrıca Semih Kılıçsoy'un 2026'ya kadar zaten sözleşmesi bulunuyordu. Oyuncu kaçıyormuş gibi lanse edip yeniden sözleşme imzaladınız. Bizim altyapıya kazandırdığımız oyuncuların sayısını saymakla bitiremeyiz" dedi.



"GELEN BAŞKAN GİDENDEN KALAN MENAJERLİK PARASINI ÖDER"



Transfer bütçesiyle alakalı yapılan eleştiriler için ise Çebi, "14 milyon Dolar Fikret Orman döneminden kalan menajerlik borçlarını ödedim. Burada çıkıp da lafını yapmadım. Siz bizden kalan 4 milyonun hesabını yapıyorsunuz. Bu bir gerçek. Gelen başkan, gidenden kalan menajerlik parasını öder. Bunu herkes bilir, siz de çok iyi biliyorsunuz. Zamanı geldiğinde göreceksiniz. Ben Beşiktaş'tan çalmadım. Kimseye de kulübün parasını çaldırtmadım. Beşiktaş ne zaman benden yardım isterse koşarak gelirim" diyerek sözlerini tamamladı.