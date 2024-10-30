Beşiktaş, ’6 hakemi istemiyoruz’ diyerek MHK’ye başvurmuş

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray derbisinin hakemi Arda Kardeşler konusundaki endişelerinde haklı çıktı. Siyah-beyazlıların derbide ciddi hatalara imza atarak büyük tepki toplayan Kardeşler'i maçlarında istemediği ve bu talebini de yaklaşık 1 ay önce Merkez Hakem Kurulu'na ilettiği belirlendi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kulüpler Birliği'nin daveti üzerine 25 Eylül'de özel bir sunum yapmıştı. Gündoğdu, Kulüpler Birliği Vakfı'nda gerçekleşen bu sunumda, kulüp başkanları ve yöneticilerine, MHK'deki yeni idari yapılanma, hakem eğitimleri, performans değerlendirme biçimleri ve atamalar başta olmak üzere birçok konuda detaylı bilgiler aktarmıştı.

Beşiktaşlı yöneticilerin toplantıda Ferhat Gündoğdu'ya 6 eski hakemle ilgili şikayette bulundukları aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Arda Kardeşler'in de aralarında yer aldığı 6 eski hakemi yeterli bulmadıkları ve kendi maçlarında görmek istemediklerini Gündoğdu'ya ilettikleri ortaya çıktı. Ancak MHK, Beşiktaş'ın bu net tavrına rağmen Galatasaray derbisine Arda Kardeşler'i atadı. Kardeşler'in geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Rams Park'ta oynanan derbinin ilk yarısında Djiku'ya çıkardığı skandal kırmızı kart da bu atamanın önüme geçemedi. Siyah-beyazlıların, Arda Kardeşler başta olmak üzere 6 eski hakemle ilgili taleplerini dikkate almayan MHK ile yeni bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

"ESKİLERE KARŞIYIZ GENÇLERİ İSTİYORUZ"

Siyah-Beyazlı yöneticilerin, Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya, "Bize yetenekli genç hakemleri verin. Gençler hata yapar ama yanlış yapmazlar. Son derece yıpranmış ve kredisini tüketmiş olan eski hakemlere kesinlikle karşıyız" dedikleri aktarıldı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Galatasaray maçından sonra yaptıkları açıklamada bundan sonra genç hakem istediklerini belirtirken, Arda Kardeşler için sert ifadeler kullanmıştı. (Milliyet)