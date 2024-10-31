Derbinin bilançosu: 30 kişiye işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlilerince, geçtiğimizMaçı 51 bin 515 kişinin izlediği belirlenirken iki takım taraftarlarından 13 şahsa spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini, 14 kişiye müsabaka alanlarına yabancı madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması, 3 taraftara spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi olmak üzere toplamda 30 şahsasuçu kapsamında adli işlem yapıldı.Bu kişilerin üzerlerinde, yapılan aramalarda 37 adet torpil ve 2 adet kelebek tabir edilen bıçak ele geçirildi.Ayrıca yaşı küçük 3 taraftar, gerekli yasal işlemler için ilgili çocuk büro amirliğine teslim edildi.TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası A Spor muhabiri Emre Kaplan'a Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar tarafından yapılan yumruklu saldırıyı kınadı. TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, "Yaşadıkları her başarısızlıkta gazetecileri hedef tahtasına oturtan tüm tarafları sorumlu davranmaya çağırıyor, başarısızlığın faturasının gazetecilere kesilmesinden vazgeçilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada önceki gün tutuklanan saldırgan Sezgin Gülnar, dün tahliye edildi.