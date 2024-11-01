Beşiktaş, Süper Lig’in 11. haftasında yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak

- Beşiktaş'ta 3 futbolcunun durumu netleşmedi

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden 3 futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlardaki son 3 maçta forma giyemeyen Gabriel Paulista ve Milot Rashica ile son 2 müsabakada takımdaki yerini alamayan Mert Günok'un Kasımpaşa karşısında oynayıp oynayamayacakları henüz netlik kazanmadı.

- Üç oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

- Hedef, iç sahada 5'te 5

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 maçı da kazandı.

Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.

- Son 2 maçı Kasımpaşa kazandı

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.

- İki takım arasında 43. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 49 gol kaydetti.

Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.