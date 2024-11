Sabah Spor, Süper Lig’de haftanın en kritik maçını masaya yatırdı

1- Trabzonspor için ayağa kalkma, F.Bahçe için liderle arayı kapatma maçı. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?

2- 2021 yılında Trabzon, Roma'ya 2-1 kaybetmiş ancak Nwakeme Mourinho'dan övgü almıştı. İki kadroyu göz önüne aldığınızda hangi futbolcular skora etki eder?

3- Uğurcan performansıyla takımı daha kötü olmaktan kurtaran isim. Ligde 20 golü olan Fenerbahçe karşısında da etkili olabilir mi?

4- İki takımın son maçı olaylı bitmişti. Ertuğrul Doğan'ın, Ali Koç'a yemek daveti var. Hava yumuşar mı?

5- Düdük 26 yaşındaki Oğuzhan Çakır'da. Hakemler bu kadar eleştirilirken, bu genç isim doğru tercih mi?



İSKENDER GÜNEN



TRABZONSPOR'UN SORUNU KALBİNDE



1- Trabzonspor'un Süper Lig'e çıktıktan sonra yaşadığı şampiyonlukların yanında inişli-çıkışlı olduğu sezonlar da hep vardı. Ama hiçbir zaman bu sezon ki gibi bir başlangıç yapmadı. Teknik adam değişiminden sonra her hafta yeniden başlama beklentisi hayal kırıklıklarıyla sonuçlandı. Fenerbahçe karşılaşması yeniden ayağa kalkma maçı olarak yorumlanabilir ama Trabzonspor'un şu an bunu yapabilecek bir yeterliliği var mı? Başarısız sonuçlar genelde takımın, özelde oyuncuların öz güvenlerinin tamamen yitirilmesine sebep oldu. 3 puanı alma becerisi gösterebilirlerse -ki rakip Fenerbahçe- sonraki haftalarda çok daha farklı oyunlar ortaya çıkabilir. Kaybederse yarın adına umutsuzluk büyür. Fenerbahçe de lider G.Saray'ın bay geçtiği haftada puan farkını kapatmak istiyor. Kayıp onlar adına da sorunları çoğaltır. Mücadele gücü yüksek bir maç bekliyorum. Orta alanda oyun üstünlüğünü ele alan taraf şansını yükseltecektir.









SONUCU DEĞİŞTİRECEK İSİM EDİN VİSCA



2- 2021 yılındaki Trabzonspor'un kadro zenginliği ve oyuncu kalitesi bugünden çok farklıydı. Nwakaeme de o kadronun içinde yeteneklerini sonuna kadar gösteriyordu. Fakat köprünün altından çok sular aktı. Şu an Trabzonspor'un o zamanki kadro kalitesi ve de zenginliği yok. Nwakaeme de aradan geçen yıllarda fiziksel anlamda büyük bir düşüş içinde olduğu gerçeği var. Gerekli performansını sahaya yansıtamıyor. İki takımın kadrosunu karşılaştırdığımızda F.Bahçe'nin ağır bastığı gerçeği var. Bu maçın kilit bölgesi orta alan. Çünkü orta alan bir takımın kalbidir. Sezon başından bu yana Trabzon- spor bu alanda bir türlü gerekli oyuncu performansını değişiklikler de yapsa gerçekleştiremedi. Trabzon'da sonucu değiştirebilecek en önemli isim Visca olur.



GÜNEŞ'TEN SONRA EN İYİSİ UĞURCAN



3- Şu gerçeği herkesin kabul etmesi lazım. Trabzonspor'un Şenol Güneş'ten sonra gördüğü en yetenekli isim kaleci Uğurcan. Şampiyonlukta büyük pay sahibi ve ardından form düşüklüğünün sebebiyse bana göre savunma oyuncularının sürekli değiştiği maçlarda oldu. Bu sezon ise çok daha farklı, arkadaşlarına güven veren ve her karşılaşmada takımını ayakta tutmaya çalışan bir oyuncu olarak öne çıktı. Bu maçta hücumda etkili ve de becerili ayaklara sahip Fenerbahçe karşısında yine aynı performansı sahaya yansıtabilecek yeterlilikte ama arkadaşlarının da kendisine yardımcı olması gerekmekte.









SÖYLEMLER MAÇ SONUNDA UNUTULUYOR



4-Futbolda son yıllarda her büyük karşılaşmada kutuplaştırıcı mesajların verildiği bir gerçek. Bu kutuplaştırmaları sadece Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında düşünmemek gerek. Şu anda maç öncesi yöneticilerin yumuşama için yapacakları adımlar, karşılaşma bitiminde daha farklı söylemleri beraberinde getiriyor. İki takım arasında 2010-11 sezonunda yaşanılanlardan sonra bir yumuşamanın olabileceğini düşünmek hayalciliktir.



HAKEM KONUSUNUN BIR ÇÖZÜMÜ YOK



5- Önce şunu soralım; hakem müessesesine güven var mı? Yıllardan beri hangi federasyon gelirse gelsin, güven ortamı gerçekleşmedi. TFF göreve başladıktan sonra her TFF'nin yaptığı gibi hakem konusunda yeni sayfaların açılacağını, takımlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden eşitlik sağlanacağını üstüne basarak belirtti. Ama gel gör ki söylemlerle eylemler arasında sezon başından beri büyük farklar ortaya çıktı. Bu maçta hangi hakem görev alırsa alsın değişen bir şey olmaz. Çünkü büyük takımların kaybedilen her puanı hakeme bağladı ya da kazandıkları karşılaşmalardan sonra bile hakemi eleştirdiği bir ortamda çözüm üretilmez.

***



GÜRCAN BİLGİÇ



COŞKUSUZ FUTBOL MAÇIN ANAHTARI!



1- Ligin gidişatı karşılaşmayı Fenerbahçe için beraberliğin bile iyi sayılmadığı bir ortama getirdi. Göztepe ve Samsun maçlarındaki kayıp puanlar ile evinde Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe için maçın anlamı çok daha büyüdü. Rakibinin bay olduğu haftada kazanma dışında da formülü kalmadı elinde. Trabzonspor için maçın önemi ve değeri bu sezonda yaşadıkları ve kaybettikleri son maçın getirdiği baskıyla 'Beraberlik iyi sonuç' yönünde. Şenol hoca bu tip 'Yenilmeme' maçlarını iyi oynar. Beşiktaş karşısında 10 kişiyle bunu başardı. Fenerbahçe karşılaşmasına da duvarlarını yapılandırarak çıkacaktır. Mourinho'nun çok eleştirilen, 'Coşkusuz' futbolu belki de bu maçın anahtarı olacak. Belki daha yavaş oynayacaklar ama sahada daha akıllı olmayı başaracaklar. Elbette seyirci baskısı da önemli. F.Bahçe'nin erken golü tribünleri Trabzonspor aleyhine çevirir.









TEK SANTRFORLA ÇIKACAKTIR



2- Geçen sene Trabzonspor deplasmanında kilidi Fred açmıştı. Fenerbahçe orta sahası mükemmele yakın oynadı, özellikle ilk yarıyı domine etti ve skoru 2-0'a getirdi. Yine orta sahalar son sözü söyleyecek. Fred- Amrabat-Szymanski ile Bardhi, Mendy ve Lundstram üçlüsünün mücadelesinden kimin galip çıkacağına bakacağız. Nwakeme- Banza ikilisi ve Visca da olacak gözler. Fenerbahçe birebirlerde iyi oyuncularıyla etkili olabilir, penaltı da bulabilir. Elbette bu sene Trabzonspor'un başına bela olan duran toplar da önemli bir silah. Mourinho'nun En-Nesyri ve Dzeko'yu birlikte oynatacağını düşünmüyorum. Tek santrforla çıkacaktır. Rakibin daha tedirgin olacağını hesap ederek, Dzeko'yu tercih etmesi de büyük ihtimal. Trabzonspor karşısında sakin, akıllı, ve becerisi yüksek bir Fenerbahçe takımı olacak.



SORUMLULUĞU KENDİ OMZUNA ALDI



3- Uğurcan'ın maça iyi başlaması lazım. Trabzonspor kalesini Onur'dan devraldığı maç da bir Fenerbahçe karşılaşmasıydı. Göztepe'ye kaybettikleri mücadele sonrası yaptığı açıklamayla zaten kötü oynama şansı yok. Takım arkadaşlarını 'Saklanmak'la eleştirdi. Bu maçı otomatikman kendi omuzlarına yükledi. O nedenle Trabzonspor'un ihtiyacı olan Uğurcan performansını seyrederiz. F.Bahçe'de de sezonun en formda oyuncusu Livakovic… 9 maç sonrasında gördük ki F.Bahçe'nin geri dörtlüsü ve Amrabat katkısıyla defans planı oturdu. O yüzden maç iki kale arasında gidip gelmez.



MAÇIN KENDİ GERİLİMİ OLACAKTIR!



4- Geçen seneki gerilimi yaratan provokatörler, eski yöneticiler bu kez devrede değiller. Geçen sezon Pendikspor'un çalıştıran İbrahim Üzülmez'in Mert Hakan'ı eleştirirken "Git bunu Trabzon'da yap" cümlesi bile taraftarı provoke etmeye yetti. Ertuğrul Doğan bunun farkında. Şehre erken gitti. Hem oyuncularını maça hazırlamak istiyor hem de geçen seneki yanlışların yapılmaması için çaba sarf ediyor. Maçın kendi gerilimi olacaktır. Olmaması mümkün değil ama tribünlerin kendi takımlarına destek olup maçı germeyeceklerini düşünüyorum.



HALİL UMUT MELER'DEN KÖTÜ DEĞİLDİR



5- Geçen seneki maçın hakemi 'en tecrübeli' Halil Umut Meler'di… Neler yaptığı ortada. Genç arkadaşımız Oğuzhan Çakır, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Halil Umut Meler'den kötü yönetemez. Tertemiz bir sayfası var. İki takımın da taraftarın da kendisine bakış açısı sorunsuz. Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki yönetimiyle ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. Onu zorlayacak tek şey saha dışı olaylar. MHK ve TFF de temsilci ve gözlemcileriyle bu durumu kontrol edip, genç hakemin rahat bir karşılaşma yönetmesini sağlamalı.