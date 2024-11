Montella Dünya Kupası bitene kadar bizimle!

EURO 2024'te çeyrek final oynayan, Uluslar B Ligi'nde de lider olan A Milli Takım'ın yeni jenerasyonu ile ortaya koyduğu futbol, hepimize gelecek adına güzel hayaller kurduruyor. Tüm ülke 22 senelik Dünya Kupası hasretini dindirmeye kilitlenirken Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ile hem Ay-Yıldızlı ekibi hem de Türk futbolunun sorunlarını konuştuk…Deplasmandaki Galler maçıdışında performans olarakçok iyiydi takım. Şimdi iş Gallermaçına kaldı.İnşallah Galler'iyenip, Karadağ'a hazırlık maçı hüviyetindegitmek istiyoruz.Bu çocukların başaracağınainanıyoruz. Hâlâ gelişmekte olançok iyi bir kadromuz var. Sonkadroda 30 yaşın üstünde MertGünok dışında kimse yoktu. Dolayısıylagenç jenerasyon...Önce katılım, sonrada büyük başarı bekliyoruz.Roma'nın efsanelerinden hoca,bu gayet doğal. Bizim 2026 DünyaKupası sonuna kadar sözleşmemizvar.En az Dünya Kupası sonunakadar bizimle olacaktır.Kenan'ın bir yıllık gelişimiçok çarpıcı.2026 Dünya Kupası'ndaArda Güler ile birlikte21 yaşında olacaklar. Hem tecrübeliolacaklar hem de yetenekleritartışmasız.Oyun zekası üstdüzey. Can Uzun çok konuşulmuyorama Frankfurt'a transferolduktan sonra çok dakika almıyorolsa da bunlar geçişlerdenormal. Çok büyük beklentilerimizinolduğu biroyuncu.U14'ten itibaren Ümit Milli Takım'akadar en doğru oyuncularınmilli takım havuzuna seçilebilmesiiçin, kameraya çekip,data ve istatistiklerini TürkiyeFutbol Federasyonu'nun sahibiolduğu sisteme yükleyeceğiz.Artık hocalarımız sadecegözle değil, verilerle de analizedip tercihler yapacak.Artık her oyuncununelimizde görüntüsü veistatistikleri, verileri olacak.Herkesin sağduyulu olması lazım.Birçok statta geçen sezondan bu yanaçok fazla şiddet olayı da yaşanmayabaşladı. Dolayısıyla burada yöneticilereçok büyük iş düşüyor. Futboldagerilimi artırmanın kimseye faydasıyok. Tamamen Türk futboluna,marka değerine ve topluma zararı var.Artık lütfen oyun saha içine dönsün.Aksi durumun kimseye faydası yok.Futbol kamuoyunda güven sorunuvar. Özellikle biz seçilmeden öncekidönemle alakalı.Öncelikle bu güveniinşa etmek lazım. Başkanımızagenel olarak kamuoyundabir teveccühvar.Bubizim avantajımız. Bir numaralısorun mu? Evet. Bunuçözmemiz lazım.Bu sezon çok fazla gençhakem görev almaya başladı,bunun da kamuoyundanbir teveccüh gördüğünü görüyoruz.Bir andasiyahı beyaza çevirmek kolay değil.Arada kötü maçlar çıkaran hakemlerimizde var. Bunları toparlamaklaalakalı çalışmalar yapıyoruz.UEFA ile sürekli irtibattayız.Oradan tam zamanlı bir eğitmenimizgeldi.dersek, bu samimicevap olmaz. Artıkalgısınıkırmamız lazım. Önce eğitimlerinitoparlayacağız, güven ortamınısağlayacağız.Arda Güler'in Real Madrid'de aldığı süre konusunda bir serzeniş var. Sezon başında daha fazla süre alıyordu. Esasında geçen sezon sağ kanatta oynatılıyordu, bu sezon forvet oynatıldığı maçlar oldu. Hak ettiği süreleri bulacaktır. Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi ve kadrosu çok geniş. Az oynadığı için biraz mutsuzuz ama Milli Takım'da ne kadar faydalı olduğunu zaten gösteriyor.Milli Takım, en iyilerin, en formda olanların olduğu yer. Dolayısıyla o günkü duruma göre 9 numarasız kullanabiliyor tercihlerini hocamız.Bertuğ zaman zaman geliyor. Semih her daim iki pozisyona sahip bir oyuncu olarak değerlendiriliyor. Enes Ünal, artık oynamaya başladı. Kasım ayına hazır olabilir.Ben genel olarak bir 9 numara sorunumuz olduğunu düşünmüyorum.Deniz Gül de Milli Takım'a kazandırmak üzere olduğumuz bir oyuncu. Porto'da şu an çok fazla oynamıyor ama takip ediyoruz. Yardımcı hocalarımızdan biri Porto'ya gitti kendisini izlemek için. Sürekli kendisi ve ailesiyle iletişimdeyiz. Son aşamadayız artık. Çok potansiyelli bir santrfor.