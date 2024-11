Son dakika: TFF’den puan silme cezası hamlesi!

Türk futbolu, hafta sonu oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yine kaotik bir ortama sürüklendi. Gerek Trabzonspor gerekse Fenerbahçe, maçın hakemlerinden rahatsızlığını sert bir dille iletti.

Maçın ardından VAR hakemi Atilla Karaoğlan'a sert eleştirilerde bulunan Jose Mourinho, ertesi gün paylaşımlarına devam etti. Mourinho, Trabzonsporlu Stefano Denswil'in Bright Osayi-Samuel'e müdahalesini, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart" açıklamasıyla Instagram'dan paylaştı.

Öte yandan hakem kararlarından rahatsız olan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, bu hafta içi bizzat TFF Başkanı ile görüşecek ve sezon başından bu yana yapılan hakem hatalarıyla ilgili rahatsızlığını dile getirecek.

TFF ile yapılacak görüşme öncesinde sezon başından bu yana Trabzonspor'un aleyhine yapılan hatalarla ilgili görsel bir sunum da hazırlandığı ifade edildi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile birebir görüşme talep eden Doğan'ın ayrıca bir basın toplantısı da düzenleyerek TFF'den taleplerini kamuoyuna da duyuracağı belirtildi.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis reklamı için yeni talimatname yayınladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor ve Gaziantep FK kulüplerinin başkanları, bu yüzden PFDK'ye sevk edilmişti.

PUAN SİLME CEZASI YOLDA!

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerdeki kulüplerin reklam panolarında illegal bahis reklamı almasına para ve puan silme cezası vereceğini duyurarak Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne yeni bir madde ekledi. Futbol Disiplin Talimatı'nın Bahis başlıklı maddesine 3. bir fıkra eklendi. Bu fıkrada ise reklam panoları ve sair ekipmanlar için yeni cezalar tanımlandı.

İŞTE EKLENEN MADDE

"(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

"-3 PUAN TENZİL CEZASI'

Bu yasağa uyulmaması halinde: a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası, verilir." Fanatik