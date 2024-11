Torunu yaşındaki çocuğa hakaret ediyor

BU GOL ŞAMPİYONLUKTA MİHENK TAŞI OLABİLİR!

TFF, KARAOĞLAN'IN LİSANSINI YIRTMALI

HOCA GİDERSE ARAT DA GİDER!

Mourinho'nun yaptığı oltahareketi belli ki önceden kendisine anlatılmış. Eğer buhareket sonrası Trabzon seyircisi geçen seneki gibi tahrikolup sahaya girseydi önü alınamayacak sorunlar yaşanırdı.Yaşananları Mourinho sosyal medyasındapaylaşmış. Bunun ne amacı var? Türk futbolunudış dünyaya bu şekilde anlatmak çok yakışıkalmadıKimse kendisinizorla Türkiye'ye getirmedi.F.Bahçe gibibir büyük kulüpteçalışmak her teknikadama nasipolmaz. Ülkeninimajına zarar verecekhareketlerdebulunması çok yanlış.Mourinhoşapkasını önünekoymalı, önce kendisinieleştirmeli,sonra sağa-sola saldırmalı.Mourinho, kibirli, egolu ve terbiyesiz biri. Şartlar ne olursa olsun oyunun kuralını oynuyor. Oyun kuralları hep ahlaklı değil tabi. Maç öncesi olta hareketleriyle seyirciyi tahrik etmesi, maçtan sonra torunu yaşındaki Trabzonlu futbolcuya (22 yaşındaki Enis Destan) küfür etmesi, nasıl biri olduğunu ortaya koyuyor.Kesinlikle kötü bir insan, kibirli bir insan.Jose Mourinho'nun bu tip beyanatları şaşırtıcı değil. Zaten genlerinde bu tip çıkışlar alışılmış bir tablo. Tabii ki tasvip etmek mümkün değil.Mourinho, kendi formatına geri döndü. Dünyanın en çok konuşulan, sayısız başarıya imza atmış, saha dışı ve içi polemikleriyle gündemde yer almış bir teknik direktör Mourinho. Bir dönem 4-5 hafta kadar F.Bahçe'de, teşbihte hata olmaz, ruh gibi dolaştı.Ancak son 1-2 maçtır ve Trabzon karşılaşmasında hem performansıyla hem de maç içi ve sonu polemiğe neden olan açıklamalarıyla 'İşte tanıdığımız Mourinho' dedirtti. Açıklamaları beni şaşırtmadı. Bence 'Mourinho ileri geri konuşuyor' diye hüküm vermek yerine 'Uluslararası bir teknik direktör ne yaşıyor, neyi anlatmaya çalışıyor'u sorgulamak doğru olur.Son 25 yıla damga vurmuş bir teknik adamın Türk futboluna dair eleştirilerini dinlemekle, bu memlekete müstemleke valisi gibi gelip konuşmak arasında kocaman bir fark var. Süper Lig, hiçbir zaman Avrupa'da izlenen bir lig olmadı. Hatta daha ötesini söyleyeyim, Premier Lig dışında hiçbir lig, bir diğer Avrupa ülkesinde o kadar da ekran başında takip edilm-i yor. F.Bahçe yönetiminin, Mourinho'dan istediği iletişim dili bu.Söz konusu hakem hataları ise Mourinho çalıştığı her ülkede bundan muzdaripti. Defalarca kırmızı kart gördü.Trabzonspor galibiyeti,Fenerbahçe'ye zirvede kalma şansı yarattı. Eğer Mourinho,Trabzon'da puan kaybetseydi ağır eleştirilere maruzkalırlardı.Fenerbahçe, 102.dakikada lige tutundu. Puan kaybetselerdibelki de lig büyük oranda kasım ayının başlarındabitmiş olacaktı.Bazen böyle bir gol, çok şeyinüstünü örtebilir. Bazen böyle bir gol, kırılma noktasıolup belki de şampiyonlukta mihenk taşı olur.Fenerbahçe'nin kazanmasıhem yarışa devam etme hem de moral açısından önemliydi.Trabzonsporlu futbolcuların bu maça üst düzey motiveolacaklarını ve sınırsız enerji harcayacaklarını söylemiştim.Bu hırslı rakip karşısında F.Bahçe'nin işi kolaydeğildi.Gel-gitlerle dolu birderbinin ardından F.Bahçe adına alınan bu galibiyetşampiyonluk kadar olmasa da o hissi canlıtutacak kadar kıymetliydi.Uzatmalarda gelen gol, sıradan birgalibiyetin ötesinde, vazgeçmeyen ve sonuna kadar savaşanbir takım profilini de kamuoyunun önüne koydu.2 sezon öncesini hatırlayalım,Galatasaray arka arkaya Karagümrük, Beşiktaş veBaşakşehir'i mağlup etmiş, o zorlu seride Fenerbahçe'ninpuan farkını çift haneli farka taşıması beklenirken Jesus'untakımı, Giresun'a mağlup olup milli araya 2 puan öndegidebilmişti.Elbette puan farkı 8'de kalsaydıson milli arada Fenerbahçe huzur bulmayacaktı. Tümhakem tartışmaları bir yana Portekizli hoca elindeki genişkadronun hakkını verdi.Puan tablosuna 3eklendi ama daha fazlası, Mourinho ve takımın birlikteliğinoktasındaki soru işaretlerini dağıttı diyebiliriz.Bu maça OğuzhanÇakır'ın atanması, MHK'nin büyük bir gafletidir.Oğuzhan Çakır bedenen sahadaydıama ruhen VAR'daydı. Hakemlerin psikolojikdesteğe ihtiyacı var.Tecrübeli Türkeğitimciler olmalı.Hakemlikte bir yapı var.İçinde Atilla Karaoğlan'ın mutlak olduğu,onların üstünde bazı eski hakemlerin olduğu,onların da üstünde baronların olduğukara bir düzenvar. EğerTFF,Atilla Karaoğlan denen hakemin bugün lisansını iptal etmezse İbrahim başkana da Ferhat başkana da hakkımı helal etmem. VAR'da istedikleri gibi at koşturuyorlar.Federasyonun yapacağı en akılcı iş, büyüklerin her maçına yabancı hakem getirmektir.Futbol Federasyonu'nu yönetmek İstanbul'un 3 büyüğünün başkanını yanınıza alıp fotoğraf çektirmekle bitmiyor. Trabzon'da genç hakem, iptal ettiği golün ardından düdüğünü VAR odasındaki Atilla Karaoğlan'a teslim etti. Hakem camiası bütün bunları hak ediyor. Yıllardır vesayet ilişkisiyle, baba oğul hakemlerle, hep aynı isimlerle eski Yeşilçam filmlerinin hepsinde rol alan vasat figüranlar gibiler.Beşiktaş yarıştankopmadı. Kasımpaşa'ya belki kaybettiler ama aynıKasımpaşa, G.Saray'a 3 tane attı. Hollandalı'nın elindeönemli oyuncuları eksik.VanBronckhorst'un bazı saplantılardan kurtulması lazım.İmmobile yoksa Semih santrfor oynar. Orta sahaolarak alınan Muçi kanatta oynamaz.Ben Beşiktaşile ilgili görüşlerimi sezon başı iyi giderkensöyledim. "Kadro derinliği yok,günümüz futbolunun istediği kanat forvetleriyok. İmmobile ve Rafa Silva'dada bir-iki ay içinde ciddi düşüş başlayacak"dedim.Beşiktaş kötü giderken sonsenelerde hep teknik adam değişikliğine gitti,hiçbir şey ifade etmedi. Bana göre kadro gerçeğinigörüp Bronckhorst'la devam etmeleri gerekiyor.Beşiktaş Başkanı, "VanBronckhorst bizimle geldi, bizimle gider"demişti.Ayrıca hoca değişmeli mi? O, ayrı bir tartışmakonusu. Hoca değiştirmek yerine sol bek, sağ bek vekanat forvet olmak üzere en az 3 transferin ve oyunundeğişmesinin şart olduğunu düşünüyorum.Hollandalı hocanınKasımpaşa maçındaki diziliş ve tercihlerinin hatalıolduğunu söylemek lazım. Ancak BaşkanArat'la göreve gelen Samet Aybaba ve FeyyazUçar'ın da herkes tarafından dar bir kadro olarakkabul edilen bu takımı Van Bronckhorst'ateslim ettiklerini unutmamak lazım. Sosyalmedyadaki Semih Kılıçsoy sevgisinin arkasınasığındılar geçen sezon.Cenk gibibir santrforu elde tutmayı başaramadılar. İlerleyenhaftalarda Hollandalı teknik adamın koltuğu sallanabilir.Ama geride kalan 1 yıllık icraatlarıyla Aybaba-Uçarikilisinin de yeni hocayı belirlemeye hakları var mı?