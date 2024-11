Son dakika: Yüksel Yıldırım’dan olay sözler! Galatasaray maçı öncesi iddialara yanıt verdi...

"Geçen sene bu vakitler beni 1-2 puandaydım, ligin dibindeydim. Bize kimse saygı göstermiyordu. Ta ki biz ilk yarı biliyorsunuz hem Fenerbahçe'ye 2-0 yenildik evimizde hep de deplasmanda Galatasaray'a 4-2 yenildik. Sonuçta Beşiktaş da bizi yenmişti 2-1. İkinci yarı ölüm kalım mücadelesi verdik ve bir tek Galatasaray'a karşı başaramadık. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile berabere kaldık. Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kalınca maalesef Fenerbahçeliler bu beraberliği hazmedemedi. Maç 1-1 bitti diye beni hedefe koydular, başladılar saldırmaya. Niye takımımda 3 tane Galatasaraylı oyuncu var, ikisini Galatasaray'dan satın almışım, Galatasaray ile ilişkileri kalmamış, biri kiralık. Şimdi Fenerbahçelilerin yaptığı bu terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim."



"Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Açık ve net söylüyorum. Ben bir iş adamıyım ve beni bütün dünya tanır. Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, bakanlarla bu kadar üst düzey milyarderler ile görüşen bir iş adamıyım. Kalkmışım muhatap olduğum insanlar kim belli değil. Hepsi troll, hepsi sallıyor. Fenerbahçe medyasıyla da yeni tanıştım. Bundan sonra da onlar beni tanıyacaklar artık. Hayır ya, ben öyle bir karakter değilim. Bana milyon teklif etsen ben maç vermem. Kime konuşuyor. Galatasaray'ın da canı cehenneme diyeceğim ya beni ilgilendirmez ki."

"Ben açıklama yaptım. Türkiye duymak istemiyor. Bu adamlar kötü niyetli. Ben diyorum ki 1960 doğumluyum. 4 yaşındayken Samsunspor kurulmuş. Ben Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Bunu saklamıyorum dedim. Çıksın delikanlı gibi öbür başkanlar da söylesin dedim. Ben yeni bir jenerasyon yaşıyorum. Fenerbahçe bunu hazmedemiyor. Bana niye soruyor, Ali Koç başarısızlığını kardeşim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz."

"Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor. Ben şimdi kalkayım da Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor'da forma giyiyor Ozan, yani böyle beyinmiş kalpmiş bunları mı konuşayım ben ya, olacak şey mi! Ayıp denen bir şey var. Yani bana böyle Fenerbahçe saldırıyor. Ben evet kalktım söyledim. İnsanların beyni ile kalbi her zaman çelişkili. Bu çocuklar da olabilir dedim belki, ama bu çocuklar maç satmaz. Sonuna kadar delikanlılar, sonuna kadar arkalarında duruyorum. Tamam mı!"

"Fenerbahçe'ye söylüyorum, belki siz kendinizi diğerleri gibi biliyorsunuz. Kızıyorum onlara. Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir, tamam mı! Maç satan adam, karşısındakinin de maç sattığını bilir!"



"Benim oyuncum da asla inanmıyorum, Okan'dı Emre'ydi, Taylan'dı... Geçen sene asla böyle bir şey yapmadılar. Çıktılar, oynadılar. Çünkü benden para alıyorlar. Paranın hakkını verdiler ve Samsunspor'u aslanlar gibi kümede tuttular. Ben onların hepsini alnından öpüyorum. Fenerbahçe de şampiyon olmamış. Gitsin onu yönetimde tartışsınlar niye olamadıklarını, tamam mı! 99 puan almış, benim mi suç ya!"

"Fenerbahçe'nin açıklamasında 'Fenerbahçe hakkında konuşmasın' deniyor."

Yüksel Yıldırım: "Ben mi konuşuyorum, yoksa beni medyası mı konuşturuyor? Gitsin o Ahmet Bulut Divan Kurulu'nda Yüksel Yıldırım'ın adını ağzına almadan önce abdest alsın, terbiyesiz adam! Jose Mourinho'ya büyük saygım var ya, kendisiyle tanıştım. Ben elbiselerinden dolayı eleştiriyormuşum. Şerefsiz adam ya. Bana o yazıyı çıkartın, nerede elbiseleriyle ilgili onu eleştirdim. Çıkarsın özür dileyeceğim. Terbiyesiz adam. Jose Mourinho'nun gardırobu, benim sülalemi bilmem satın alırmış, giydirirmiş, şunu yaparmış. Terbiyesiz! Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Tüm Türkiye'ye öğreteceğim. Benim kim olduğumu iş dünyasına gitsin önce bir google'dan baksın. Yüksel Yıldırım kimdir, ne yapıyor, serveti nedir, ne yapıyor! Ben bunu açıklamak zorunda mıyım? O terbiyesiz o sözü veriyor Fenerbahçe Divan Kurulu'nda, yönetim susturmalıydı. Ali Koç ve yönetimi susturmalıydı. Onların hepsi Yüksel Yıldırım'ın kim olduğunu biliyor, biliyor ama orada oturdu dinlediler, tamam mı. Onlar oturup dinliyorsa ben Türkiye'ye öğreteceğim. O insanlar, o kafasızlar, bilmeyenler, cahiller bilgisi olmadan fikir sahibi olan insanları... Ben sonuna kadar savaşacağım.

"Ahmet Ercanlar çıkıyor çıkıyor Yüksel Yıldırım'a sallıyor, bana hakaret ediyor. Terbiyesiz adam kimsin ya! Kimsin! Kimin adamısın açıkla, kimin adamısın! Terbiyesiz! Yüksel Yıldırım sana ne yaptı da... Ben bir ay önceden konuşmuşum. Yalan! Mobese kameralarına konuşmuşuz, çıkarsınlar ispat etsinler! Ben sokakta yürümeyen bir adamım, siz neyi konuşuyorsunuz, neyi konuşuyorsunuz! Yalancı adamlar! Bu kadar kızdırıyorlar beni ya! Mobese kameralarını... Hepsi aynı dili konuşuyor. Bunlar trol. Bunlar Fenerbahçe'nin trolleri."



"Ali Koç başkana söylüyorum; bunlara ayar ver, Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Bak Türkiye'nin en saygı duyulan kulübüsün. Türkiye'nin en büyük kulübüsün diyorum, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum ya. Bunu yitirme, bu adamlar Fenerbahçe'yi yerden yere vurur. Bir sürü Fenerbahçeli arkadaşım var, hiçbiri bunları tasvip etmiyor ama Fenerbahçe yönetimi susuyor. Ben de buradan söylüyorum, eğer beni eleştiriyorsaa Fenerbahçe Kulübü, böyle yazı yazıyorsa... Önce aynada kendine bak ya, deveye sormuşlar, boynun niye eğri diye... Ya senin neren doğru ki kardeşim böyle beni eleştiriyorsun. Söyle Yüksel Yıldırım Fenerbahçe'ye ne yaptı? Çıkmışım, aslanlar gibi puanımı almışım. E ne yapalım yenilelim mi yani her Fenerbahçe maçında yatacağız mı biz?"



"Ben sonuna kadar söylüyorum kardeşim, kim gelirse gelsin; ister Fenerbahçe ister Galatasaray. Hiç saygım yoktur. Çıkarım maçlarımı takır takır oynarım. Yenerim yenilirim berabere kalırım, hiç önemli değil ama karakterli bir futbolcu grubumla biz çıkıp her maçımızda arma için oynuyoruz. Bizim armamız yeter! Bak söylüyorum Türkiye'ye, bizim armamız yeter! Daha hiç konuşmama gerek yok. Ben maçlarıma gidemiyorum. Ben gelmişim El Salvador'a, Fenerliler oradan saldırıyor bana. Saldırsın kardeşim, it ürür kervan yürür. Biz yürüyoruz. Biz bugün ligde Fenerbahçe'nin üstündeysek, Fenerbahçe'nin bundan utanması lazım tamam mı! Kendine bakması lazım. Bu kadar büyük bir para harcıyorsun, ben nasıl nerede yanlış yapıyorum diye gitsin kendi yanlışını düzeltsin. Ben her gün Samsunspor'un yanlışlarını düzeltmekle uğraşıyorum. Daha iyi, daha iyi, daha iyi yapacağım diye."

"Bana terbiyesizlik yapıyorlar. Jose Mourinho bile Samsunspor maçında attığımız ikinci golün faulünü bilmem, Fenerbahçe yapılmış açık açık söylüyor ya 2 hafta konuştu. Koca Jose Mourinho, Samsunspor maçında yedikleri golü 2 hafta konuşuyor, bütün dünyaya söylüyor. Sonra da gidiyor Trabzonspor maçında beraberlik golünü atıyor İrfan Can, bize yapılan söyledikleri o faul diye konuştukları pozisyonun daha fazlasını yapıyorlar, sonra hepsi çıldırıyor. O zaman adalet! Ben de soruyorum. Burada adalet nerede ya! Hadi açıklayın. Niye açıklamadınız? Evet Trabzonspor'a attığınız golde faul var ama hakem verdi, niye demiyorlar ama geliyor Samsunspor'un golü faul diyor ya. Gitsin baksınlar, video yayınladım."



"Ben açık söylüyorum. Ben dürüstüm, dürüst de kalacağım. Hiç onların ayarına da gelmem. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Beni kızdırıyorlar. Galatasaray maçında niye konuşmuyormuşum! Bak sen beni aradın konuşuyorum. Galatasaray maçı için sor, ben Galatasaray maçına çıkacağım diyorum ya yenmeye oynayacağım diyorum. Yani şimdi buradan kalkmışlar, Galatasaray'a karşı niye oynamadın! Soruyorum ya, hadi söyleyin! Galatasaray için ne söylemem gerekiyorsa söyleyin. Terbiyesizler! Ben size söylüyorum, maç satmayacağım! Bu kadar açık ve net: MAÇ SAT-MA-YA-CA-ĞIM! Nokta! Çıkacağım oynayacağım. Ben Galatasaray maçında bak ne diyorum, yenmeye çıkacağım. Bana diyor ki terbiyesiz, o Ahmet Ercanlar 'Prim vereceksin daha fazlasını' Ulan ver parayı, ver parayı! Vermezsem şerefsizim! Hadi söylüyorum, ver parayı ya! Parayı nereden buluyor bu kadar millet! Ben açıkladım, tüm Türkiye'ye dedim ki sezon başında benim oyuncularıma verdiğim yazılı prim sistemi var. 4 büyüklerin maçına içeride dışarıda 200 bin TL. Hepsini aynı. Sen neyi konuşuyorsun ya! Galatasaray maçına daha fazla ver, söyle o zaman Ali Koç'a göndersin teşvik primi, ben de dağıtayım."

"Hadi buyur! Bunları mı konuşalım! Böyle terbiyesiz terbiyesiz konuşuyorlar. 'Prim ver', sanki babasının parası! Ver bana parayı, vereyim kardeşim. Neyi konuşuyorsunuz! Bu kadar aptal bir medya görmedim ben ya, bunları nasıl konuşturuyorlar! Fenerbahçe nasıl bunlara kendi medyası diyebiliyor. Atsın bunları ya atsın! O Çubuklu formayı giydirmesin bunlara, terbiyesiz bunlar ya. Şuraya bak ya! Biz para diye Anadolu kulüpleri sürünüyor. Adam kalkmış, Galatasaray maçına para ver diyor. Ben vereceğim, açıkladığımı vereceğim. Bir kuruş fazlasını vermiyorum, tamam mı buradan mesaj olsun. Terbiyesizler bak, terbiyesizler diyorum. Bıraksınlar benim yakamı ya. Galatasaray maçını sen git kendi evinde 3-1 yenil, bir tane açıklama yapma maçtan sonra, tamam mı, şimdi gel Samsunspor - Galatasaray maçına utanmasalar gidip bahis oynayacaklar."



"Ben söylüyorum ya, 10 Kasım günü Samsunspor takımı çıkıp oynayacak. Galatasaray çok iyi oynar, bizi yener, hiçbir şey diyemem. Çünkü şu an Türkiye'nin en iyi takımı Galatasaray. Bunu tüm medya görüyor, tüm medya görüyor. Hiç bunun daha tartışması yok. Oyuncu kadrosu orada. Oyuncu kadrosunu konuşuyorum. Ben hocaı konuşmuyorum, Jose Mourinho için benim söyleyecek tek bir lafım yok." Ekol Tv