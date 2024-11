Gaziantep FK’nin gol yollarındaki etkili ismi: Maxim

Gaziantep ekibine 2019-2020'nin devre arasında Almanya'nın Mainz 05 takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak katılan 34 yaşındaki Rumen oyuncu, o sezon çıktığı 15 karşılaşmada 7 gol ve 2 asistle takıma katkıda bulundu.

Yarım sezonda taraftarın gözdesi haline gelen Maxim, 2020-2021 sezonu öncesinde Gaziantep ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2020-2021 sezonunda ligde 38 karşılaşmada forma giyen Maxim, en skorer sezonunu geçirdi ve attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 3 asistle takımın topladığı puanlarda aktif rol oynadı.

2021-2022 sezonunda sakatlığı nedeniyle ligin ilk 6 haftasında formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, ligde çıktığı 31 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı, 7 golün de asistini gerçekleştirdi.

2022-2023 sezonunun ilk yarısında 21 karşılaşmada formayı sırtına geçiren, bu sürede 4 gol ve 6 asistle takıma gol yollarında katkıda bulunmaya devam eden orta saha oyuncusu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiralandı.

Rumen futbolcu, geçen sezon ise ligde forma giydiği 34 karşılaşmada 3 gol attı, takım arkadaşlarının attığı 9 golün ise asistini yaptı.

Bu sezon kaptanlık pazubendini koluna geçiren Maxim, 9'u ilk 11 olmak üzere forma giydiği 10 karşılaşmada 2 gol, 1 asistle takımına gol yollarında katkıda bulunmaya devam ediyor.

Alexandru Maxim'in sezonlara göre gol ve asistleri şöyle:

Sezon Maç Gol Asist 2019-2020 15 7 2 2020-2021 38 15 3 2021-2022 31 14 7 2022-2023 21 4 6 2023-2024 34 3 9 2024-2025 10 2 1

EN ÇOK FORMA GİYEN OYUNCU OLACAK

Maxim, bu sezon 5 maçta daha görev alması halinde takımının Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncusu haline gelecek.

Gaziantep FK'de toplamda 149 karşılaşmada formayı terleten Maxim, 5 müsabakada daha forma giymesi halinde takımın Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncusu unvanını da ele geçirecek.

Geçen sezon takımdan ayrılan ve 153 maçta forma giyen tecrübeli savunmacı Papy Djilobodji, şu an bu alanda birinci sırada yer alıyor.

"TAKIM VE ŞEHİR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Rumen oyuncu Maxim, Gaziantep takımını ve şehrini çok sevdiğini söyledi. Takım için her sezon elinden geleni yapmaya çalıştığını belirten Maxim, "Takımda en çok gol atan oyuncu olmaktan gurur duyuyorum. Kulüp tarihine geçmek, benim için bir onurdur. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takıma ve takım arkadaşlarıma katkı vermeye çalışıyorum. Biz burada büyük bir aileyiz. Taraftarlar da bizim ailenin bir parçası. Bu ailenin parçası olmak çok güzel bir duygu. Taraftarı mutlu etmek her zaman kolay değil. Taraftarın yanımızda olması bizim için çok önemli. Biz de onlara kazanarak teşekkür etmek istiyoruz. Şehrin ve taraftarın mutluluğu için galibiyet önemli. Kaptan olmanın verdiği bir sorumluluk var. Bu sorumluluk da kolay değil. Takım ve şehir için elimden geleni yaparım." dedi.

"BENİM İÇİN DE ONUR OLUR"

Maxim, takımın en çok forma giyen oyuncusu olma noktasındaki adaylığının hatırlatılması üzerine ise "En çok forma giyen ben olursam benim için gurur kaynağı olur. Bunlar önemli şeyler. Burada futbolun keyfini çıkarmak, sağlıklı olduğum sürece oynamak isterim. İyi ve güzel goller atmak, her futbolcunun isteyeceği şeyler. Rekoru kırarsam benim için de onur olur." diye konuştu.