Son dakika: Galatasaray’ın 4 yıldızına yakın takip! Tottenham maçında...

Süper Lig'de açık ara lider olan, UEFA Avrupa Ligi'nde de hedefine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'ın bu performansı Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı.

Tottenham maçında başta Victor Osimhen olmak üzere birçok sarı-kırmızılı futbolcu, önemli kulüplerin takibi altındaydı.Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmayı planlayan Osimhem'i Chelsea'nin scoutları tribünden canlı izledi.Nijeryalı yıldızın yanı sıra Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de vitrine çıktı.

Barış Alper'i İngiltere, Yunus Akgün'ü ise İtalya ve İspanya'dan kulüplerin tribünden takip ettiği öğrenildi.Bu arada Gabriel Sara'nın özel izleyicisi vardı. Yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takım yetkilileri tarafından mercek altına alındı.