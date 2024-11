Burada Bundesliga’da oynayacak takımlar var

Topladığı puanlarla ligde 2. sıraya yerleşen Kuzey ekibinde bu başarının mimarı Thomas Reis ile Türk futbolunu, Samsun'daki yaşamını ve G.Saray maçını konuştuk. Alman hoca gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu:Tabii ki herkesin kendi fikri var. Onun düşüncesi kendisini bağlar. Sonuçta çok tecrübeli bir teknik direktör. Benim için önemli olan burada nasıl hissettiğim… Samsunspor'un başında olduğum için de çok mutluyum.Süper Lig'in diğer liglerle kalite anlamındakarşılaştırılması zor. Türkiye'de kesinlikle Bundesliga'da(Almanya 1. Ligi) oynayabilecek kadariyi takımlar var.Şu andaŞampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının olmamasıne yazık ki Türk futbolu adına kötü bir şey.Umarım gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde daha fazlaTürk kulübü görme fırsatımız olur.Şu an Samsunspor'la bir sözleşmem var veburanın hocasıyım. Hangi kulüpte çalışıyorsamişimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum.Daha önce Bochum ve Schalke'de de aynısınıyapmaya, iyi sonuçlar almaya çalıştım.Gelecekte ne olur bilemem ama şu andaSamsunspor'un hocası olarak çok güzelbir sezon geçirmek istiyorum.Şimdilik evet diyebilirim. Sonuçta geçensene birlikte oynayan oyunculardan bahsediyoruz.Birbirlerini tanıyorlar. Bu zor olmadıaçıkçası. Birçok insan için zor olabilir ancakbenim için bu özel bir görevdi. Çılgınbir yapım var, özel görevleri seven birisiyim.Oyuncuların geçen sezondan birbirlerini tanıyıpkaynaşıyor olmaları ve bu sene de güzelbir takım ruhu yakalamış olmamız başarımızınana faktörü diyebilirim. Bu performansısezon sonuna kadar devam ettirip güzel biryerde ligi tamamlama fırsatımız olabilir.Eski bir futbolcu olan Thomas Reis, Bochum'un alt yaş kategorilerinde yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Ardından Wolfsburg'un U19 takımının hocalığına getirildi. Sonrasında eski kulübü Bochum'a geri döndü ve A takımın teknik direktörü oldu. 2021'de 2. Bundesliga'da şampiyon olarak Bochum'un Bundesliga'ya yükselmesini sağladı. Bundesliga'daki ilk sezonunda takımını ligde tutmayı başardı. 2022-23 sezonu Ekim ayında Schalke 04'ün teknik direktörlüğü görevini devralan Reis, burada da genç yeteneklere şans vererek dikkat çekti. Ardından 2024-25 sezonu başında Süper Lig ekibi Samsunspor'la 1+1 yıllığına anlaşma sağladı.Bu bir taktik değildi. Ligdekipuan sıralamasına baktığımızdaGalatasaray'ın en üstte olduğunugörüyoruz. Ben diğer takımlarınaçıkçası ne düşündüğünebakmıyorum. Sonuçta bizher maçta olduğu gibi bumaçta da puanlar almak istiyoruz.İnsanların düşüncesinielbette ki değiştiremem.Ligdeki sıralamayabakarlarsa onu zaten görürler.Galatasaray birinci,biz de ikinciyiz.Ligdeçok iyi olan diğer rakiplerimizde var. Biz kesinliklebu maça güzel bir sonuç almayagidiyoruz. Galatasarayile oynayacağımız karşılaşmakesinlikle çok ilginç olacak.Çünkü biz gollerimizin çoğunuikinci yarıda buluyoruz. Rakibimizise birinci yarıda…Gördüğüm 3 sarı kartın 2 tanesinin sebebini bile bilmiyorum. Fenerbahçe maçında evet hak ettim. Çünkü bana ayrılan alanı terk etmiştim. Antalya maçında 10 kişi VAR'ı izliyordu. Ben de onlardan biriydim. Tabii penaltı verilmeyince normal elimle bir hareket yaptığım esnada hakemle alakası olmadığı halde gelip bana sarı kart gösterdi. Adana Demirspor maçında anın adrenaliniyle oyuncularıma taktiksel açıdan bir şeyler anlatabiliyorum ama hakem bunu kendisine karşı mı algıladı, bilmiyorum. 4. hakeme de sorma fırsatım oldu. "Bana neden sarı kart gösterildi?" diye. Ancak 'Ben de bilmiyorum' dedi. Sonuçta 3 tane sarı kartım var. Daha fazla dikkatli olmam gerekiyor sanırım. Oyuncularıma taktik verirken bile... El-kol hareketlerine dikkat etmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Benim 4. hakemlerden tek dileğim biraz daha açıklayıcı olmaları. Almanya'da yaklaşık 130 maça çıktım, gördüğüm kart 2 ya da 3'tür. Ama burada 11 maç sonrası 3 kart gördüm. Bunun dil probleminden kaynaklandığı düşüncesindeyim.Bu açıkçası felsefemin bir parçası değil. Biz takım olarak aslında ilk golü atıp öne geçmek istiyoruz ama geriden gelmek de sonuçta önemli. Gol yiyip sonra geri gelmeye çalışınca doğal olarak bir stres oluşturuyor bizde. Bu da bir nevi beni daha fazla yaşlandırıyor diyebilirim.Elbette ki daha fazla yaşamak istiyorum. Bu maçta geriye düşecek olursak belki 1-2 yıl yaşlanabilirim. Bu işin esprisi. Ama her maç çok zor, oynamış olduğumuz bütün deplasmanlar zor. Rize karşısında da 1-0 kazandık ancak çok zor oldu. Özellikle son dakikalarda çok güç sarf etmemiz gerekti. Oyuncuyken belki de sahada daha fazla şey yapabiliyorsunuz ancak hocayken kenarda çok zor oluyor.42 puan ligde kalmak içinyeterli olacak. Gelecekle ilgilifarklı bir hedef için konuşamıyorumçünkü henüz 42 puanaulaşamadık. Umarım en yakınsürede ulaşabiliriz. Sonuçtayönetimimiz, önümüzdekisezonun planlamasını yapmakiçin çalışmalara başlayacaklar.Bu sebepten dolayı hedefimizeen hızlı şekilde ulaşmakistiyoruz. 25 puandayız, çokiyi bir konumdayız ama kesinlikleyeterli değil.Son 4 sırada görmeyeyimyeter. Şu an içindebulunduğumuz durumdaiyi bir sonuç sergileyecekpozisyondayız.Hemen üzerinde olduğumuzFenerbahçe'nin birmaçı eksik ve kaybetsekelbette ki üzüleceğiz. Busektörü de çok iyi biliyorum.Kaybettikten sonra işler tersinede dönebilir. Bu sebeptendolayı maç maç gidip gelecektene olacağını göreceğiz.Elbette maç kaybedebilirsinizama onu nasıl kaybettiğinizçok önemli. Ben takımımaher zaman şunu söylerim.Sonuçta ben hocaolarak kaybetmekten nefreteden bir insanım. Belki gelecektebir ya da iki maç kaybedebiliriz.Ama kaybettiğimizdede öğrenerek o maçtanmutlaka ders çıkararako şekilde bir performansgöstermek istiyoruz.Tek başıma yaşıyorum.Eşim Almanya'dave beni çok sık ziyaretediyor. Zor benimiçin. Hayatımda hiçtek yaşamamıştım.Aldığımız sonuçlar iyiolduğu için buna katlanmakkolay oluyor.