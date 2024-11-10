Burada Bundesliga’da oynayacak takımlar var

Topladığı puanlarla ligde 2. sıraya yerleşen Kuzey ekibinde bu başarının mimarı Thomas Reis ile Türk futbolunu, Samsun'daki yaşamını ve G.Saray maçını konuştuk. Alman hoca gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu:
Mourinho'nun Süper Lig ile ilgili "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister!"sözleri çok tartışıldı. Yabancı bir teknik direktör olarak buna katılıyor musunuz?
Tabii ki herkesin kendi fikri var. Onun düşüncesi kendisini bağlar. Sonuçta çok tecrübeli bir teknik direktör. Benim için önemli olan burada nasıl hissettiğim… Samsunspor'un başında olduğum için de çok mutluyum.
DEVLER LİGİ'NDE TÜRK TAKIMI OLMAMASI KÖTÜ
Size göre Süper Lig'in seviyesi tartışılacak kadar kötü mü?
Süper Lig'in diğer liglerle kalite anlamında
karşılaştırılması zor. Türkiye'de kesinlikle Bundesliga'da
(Almanya 1. Ligi) oynayabilecek kadar
iyi takımlar var. Kendi takımım orada oynayabilir mi? O konuda net bir şey diyemem.
Şu anda
Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının olmaması
ne yazık ki Türk futbolu adına kötü bir şey.
Umarım gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla
Türk kulübü görme fırsatımız olur.
İŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM
Rakamlar sizi Süper Lig'in en başarılı yabancı teknik direktörü olarak gösteriyor. Türkiye'de tüm kulüplerin radarına girdiniz. İlerleyen yıllarda 3 büyük takımdan teklif gelirse ne yaparsınız?
Şu an Samsunspor'la bir sözleşmem var ve
buranın hocasıyım. Hangi kulüpte çalışıyorsam
işimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum.
Daha önce Bochum ve Schalke'de de aynısını
yapmaya, iyi sonuçlar almaya çalıştım.
Gelecekte ne olur bilemem ama şu anda
Samsunspor'un hocası olarak çok güzel
bir sezon geçirmek istiyorum.
ÇILGIN BİR YAPIM VAR, ÖZEL GÖREVLERİ ÇOK SEVERİM
Transfer yasağının olması takım birlikteliği açısından bir avantaj mı oldu?
Şimdilik evet diyebilirim. Sonuçta geçen
sene birlikte oynayan oyunculardan bahsediyoruz.
Birbirlerini tanıyorlar. Bu zor olmadı
açıkçası. Birçok insan için zor olabilir ancak
benim için bu özel bir görevdi. Çılgın
bir yapım var, özel görevleri seven birisiyim.
Oyuncuların geçen sezondan birbirlerini tanıyıp
kaynaşıyor olmaları ve bu sene de güzel
bir takım ruhu yakalamış olmamız başarımızın
ana faktörü diyebilirim. Bu performansı
sezon sonuna kadar devam ettirip güzel bir
yerde ligi tamamlama fırsatımız olabilir.
THOMAS REİS KİMDİR?
Eski bir futbolcu olan Thomas Reis, Bochum'un alt yaş kategorilerinde yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Ardından Wolfsburg'un U19 takımının hocalığına getirildi. Sonrasında eski kulübü Bochum'a geri döndü ve A takımın teknik direktörü oldu. 2021'de 2. Bundesliga'da şampiyon olarak Bochum'un Bundesliga'ya yükselmesini sağladı. Bundesliga'daki ilk sezonunda takımını ligde tutmayı başardı. 2022-23 sezonu Ekim ayında Schalke 04'ün teknik direktörlüğü görevini devralan Reis, burada da genç yeteneklere şans vererek dikkat çekti. Ardından 2024-25 sezonu başında Süper Lig ekibi Samsunspor'la 1+1 yıllığına anlaşma sağladı.
BANA İNANMAYANLAR SIRALAMAYA BAKSIN!
"G.Saray, bana göre ligin en iyi takımı" yorumunda bulunmuştunuz. Bunu maç öncesi taktik gereği mi yaptınız?
Bu bir taktik değildi. Ligdeki
puan sıralamasına baktığımızda
Galatasaray'ın en üstte olduğunu
görüyoruz. Ben diğer takımların
açıkçası ne düşündüğüne
bakmıyorum. Sonuçta biz
her maçta olduğu gibi bu
maçta da puanlar almak istiyoruz.
İnsanların düşüncesini
elbette ki değiştiremem.
Ligdeki sıralamaya
bakarlarsa onu zaten görürler.
Galatasaray birinci,
biz de ikinciyiz. Çok iyi ve zorlu bir rakibe karşı oynayacağız.
Ligde
çok iyi olan diğer rakiplerimiz
de var. Biz kesinlikle
bu maça güzel bir sonuç almaya
gidiyoruz. Galatasaray
ile oynayacağımız karşılaşma
kesinlikle çok ilginç olacak.
Çünkü biz gollerimizin çoğunu
ikinci yarıda buluyoruz. Rakibimiz
ise birinci yarıda…
ÜÇ SARIDAN İKİSİNİN SEBEBİNİ BİLMİYORUM
Kenarda çok sarı kart görüyorsunuz. Sizce itirazların dozu mu yüksek, yoksa sizi anlayan mı yok?
Gördüğüm 3 sarı kartın 2 tanesinin sebebini bile bilmiyorum. Fenerbahçe maçında evet hak ettim. Çünkü bana ayrılan alanı terk etmiştim. Antalya maçında 10 kişi VAR'ı izliyordu. Ben de onlardan biriydim. Tabii penaltı verilmeyince normal elimle bir hareket yaptığım esnada hakemle alakası olmadığı halde gelip bana sarı kart gösterdi. Adana Demirspor maçında anın adrenaliniyle oyuncularıma taktiksel açıdan bir şeyler anlatabiliyorum ama hakem bunu kendisine karşı mı algıladı, bilmiyorum. 4. hakeme de sorma fırsatım oldu. "Bana neden sarı kart gösterildi?" diye. Ancak 'Ben de bilmiyorum' dedi. Sonuçta 3 tane sarı kartım var. Daha fazla dikkatli olmam gerekiyor sanırım. Oyuncularıma taktik verirken bile... El-kol hareketlerine dikkat etmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Benim 4. hakemlerden tek dileğim biraz daha açıklayıcı olmaları. Almanya'da yaklaşık 130 maça çıktım, gördüğüm kart 2 ya da 3'tür. Ama burada 11 maç sonrası 3 kart gördüm. Bunun dil probleminden kaynaklandığı düşüncesindeyim.
GALATASARAY MAÇINDA 1-2 YIL YAŞLANABİLİRİM!
Geriye düştüğünüz maçları da çevirebiliyorsunuz? Bu felsefeyi oturtmak kolay oldu mu?
Bu açıkçası felsefemin bir parçası değil. Biz takım olarak aslında ilk golü atıp öne geçmek istiyoruz ama geriden gelmek de sonuçta önemli. Gol yiyip sonra geri gelmeye çalışınca doğal olarak bir stres oluşturuyor bizde. Bu da bir nevi beni daha fazla yaşlandırıyor diyebilirim.
Galatasaray maçında geriye düşerseniz kaç yaş yaşlanırsınız?
Elbette ki daha fazla yaşamak istiyorum. Bu maçta geriye düşecek olursak belki 1-2 yıl yaşlanabilirim. Bu işin esprisi. Ama her maç çok zor, oynamış olduğumuz bütün deplasmanlar zor. Rize karşısında da 1-0 kazandık ancak çok zor oldu. Özellikle son dakikalarda çok güç sarf etmemiz gerekti. Oyuncuyken belki de sahada daha fazla şey yapabiliyorsunuz ancak hocayken kenarda çok zor oluyor.
TÖKEZLERSEK İŞLER TERSİNE DÖNEBİLİR
Yakın hedefinizin ligde kalmak olduğunu biliyoruz. Peki uzak hedefiniz ne?
42 puan ligde kalmak için
yeterli olacak. Gelecekle ilgili
farklı bir hedef için konuşamıyorum
çünkü henüz 42 puana
ulaşamadık. Umarım en yakın
sürede ulaşabiliriz. Sonuçta
yönetimimiz, önümüzdeki
sezonun planlamasını yapmak
için çalışmalara başlayacaklar.
Bu sebepten dolayı hedefimize
en hızlı şekilde ulaşmak
istiyoruz. 25 puandayız, çok
iyi bir konumdayız ama kesinlikle
yeterli değil.
Sezon sonunda kendinizi lig sıralamasında nerede görüyorsunuz?
Son 4 sırada görmeyeyim
yeter. Şu an içinde
bulunduğumuz durumda
iyi bir sonuç sergileyecek
pozisyondayız.
Hemen üzerinde olduğumuz
Fenerbahçe'nin bir
maçı eksik ve kaybetsek
elbette ki üzüleceğiz. Bu
sektörü de çok iyi biliyorum.
Kaybettikten sonra işler tersine
de dönebilir. Bu sebepten
dolayı maç maç gidip gelecekte
ne olacağını göreceğiz.
KAZANINCA YALNIZLIK KATLANILABİLİR OLUYOR
Hangi sıralamada kendinizi başarısız olarak görürsünüz?
Elbette maç kaybedebilirsiniz
ama onu nasıl kaybettiğiniz
çok önemli. Ben takımıma
her zaman şunu söylerim. Sonuna kadar savaşmaları gerekiyor.
Sonuçta ben hoca
olarak kaybetmekten nefret
eden bir insanım. Belki gelecekte
bir ya da iki maç kaybedebiliriz.
Ama kaybettiğimizde
de öğrenerek o maçtan
mutlaka ders çıkararak
o şekilde bir performans
göstermek istiyoruz.
Ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz?
Tek başıma yaşıyorum.
Eşim Almanya'da
ve beni çok sık ziyaret
ediyor. Zor benim
için. Hayatımda hiç
tek yaşamamıştım.
Aldığımız sonuçlar iyi
olduğu için buna katlanmak
kolay oluyor.