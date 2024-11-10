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Giriş Tarihi: 10.11.2024

Burada Bundesliga’da oynayacak takımlar var

Tabii ki herkesin bir fikri var. Onun düşüncesi kendisini bağlar. Benim için nasıl hissettiğim önemli. Burada olduğum için de çok mutluyum. Süper Lig'in diğer liglerle kalite anlamında karşılaştırılması zor. Ancak Türkiye'de, Bundesliga'da oynayabilecek kadar iyi takımlar var. Gelecekte üç büyüklerden teklif alırsam ne olur bilemem. Şu anda Samsun'un teknik direktörü olarak çok güzel bir sezon geçirmek istiyorum.

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Burada Bundesliga’da oynayacak takımlar var
Topladığı puanlarla ligde 2. sıraya yerleşen Kuzey ekibinde bu başarının mimarı Thomas Reis ile Türk futbolunu, Samsun'daki yaşamını ve G.Saray maçını konuştuk. Alman hoca gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu:
Mourinho'nun Süper Lig ile ilgili "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister!"sözleri çok tartışıldı. Yabancı bir teknik direktör olarak buna katılıyor musunuz?
Tabii ki herkesin kendi fikri var. Onun düşüncesi kendisini bağlar. Sonuçta çok tecrübeli bir teknik direktör. Benim için önemli olan burada nasıl hissettiğim… Samsunspor'un başında olduğum için de çok mutluyum.




DEVLER LİGİ'NDE TÜRK TAKIMI OLMAMASI KÖTÜ

Size göre Süper Lig'in seviyesi tartışılacak kadar kötü mü? Süper Lig'in diğer liglerle kalite anlamında karşılaştırılması zor. Türkiye'de kesinlikle Bundesliga'da (Almanya 1. Ligi) oynayabilecek kadar iyi takımlar var. Kendi takımım orada oynayabilir mi? O konuda net bir şey diyemem. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımının olmaması ne yazık ki Türk futbolu adına kötü bir şey. Umarım gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla Türk kulübü görme fırsatımız olur.

İŞİMİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Rakamlar sizi Süper Lig'in en başarılı yabancı teknik direktörü olarak gösteriyor. Türkiye'de tüm kulüplerin radarına girdiniz. İlerleyen yıllarda 3 büyük takımdan teklif gelirse ne yaparsınız? Şu an Samsunspor'la bir sözleşmem var ve buranın hocasıyım. Hangi kulüpte çalışıyorsam işimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Daha önce Bochum ve Schalke'de de aynısını yapmaya, iyi sonuçlar almaya çalıştım. Gelecekte ne olur bilemem ama şu anda Samsunspor'un hocası olarak çok güzel bir sezon geçirmek istiyorum.




ÇILGIN BİR YAPIM VAR, ÖZEL GÖREVLERİ ÇOK SEVERİM

Transfer yasağının olması takım birlikteliği açısından bir avantaj mı oldu? Şimdilik evet diyebilirim. Sonuçta geçen sene birlikte oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Birbirlerini tanıyorlar. Bu zor olmadı açıkçası. Birçok insan için zor olabilir ancak benim için bu özel bir görevdi. Çılgın bir yapım var, özel görevleri seven birisiyim. Oyuncuların geçen sezondan birbirlerini tanıyıp kaynaşıyor olmaları ve bu sene de güzel bir takım ruhu yakalamış olmamız başarımızın ana faktörü diyebilirim. Bu performansı sezon sonuna kadar devam ettirip güzel bir yerde ligi tamamlama fırsatımız olabilir.

THOMAS REİS KİMDİR?

Eski bir futbolcu olan Thomas Reis, Bochum'un alt yaş kategorilerinde yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yaptı. Ardından Wolfsburg'un U19 takımının hocalığına getirildi. Sonrasında eski kulübü Bochum'a geri döndü ve A takımın teknik direktörü oldu. 2021'de 2. Bundesliga'da şampiyon olarak Bochum'un Bundesliga'ya yükselmesini sağladı. Bundesliga'daki ilk sezonunda takımını ligde tutmayı başardı. 2022-23 sezonu Ekim ayında Schalke 04'ün teknik direktörlüğü görevini devralan Reis, burada da genç yeteneklere şans vererek dikkat çekti. Ardından 2024-25 sezonu başında Süper Lig ekibi Samsunspor'la 1+1 yıllığına anlaşma sağladı.




BANA İNANMAYANLAR SIRALAMAYA BAKSIN!

"G.Saray, bana göre ligin en iyi takımı" yorumunda bulunmuştunuz. Bunu maç öncesi taktik gereği mi yaptınız?
Bu bir taktik değildi. Ligdeki puan sıralamasına baktığımızda Galatasaray'ın en üstte olduğunu görüyoruz. Ben diğer takımların açıkçası ne düşündüğüne bakmıyorum. Sonuçta biz her maçta olduğu gibi bu maçta da puanlar almak istiyoruz. İnsanların düşüncesini elbette ki değiştiremem. Ligdeki sıralamaya bakarlarsa onu zaten görürler. Galatasaray birinci, biz de ikinciyiz. Çok iyi ve zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ligde çok iyi olan diğer rakiplerimiz de var. Biz kesinlikle bu maça güzel bir sonuç almaya gidiyoruz. Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma kesinlikle çok ilginç olacak. Çünkü biz gollerimizin çoğunu ikinci yarıda buluyoruz. Rakibimiz ise birinci yarıda…

ÜÇ SARIDAN İKİSİNİN SEBEBİNİ BİLMİYORUM

Kenarda çok sarı kart görüyorsunuz. Sizce itirazların dozu mu yüksek, yoksa sizi anlayan mı yok?
Gördüğüm 3 sarı kartın 2 tanesinin sebebini bile bilmiyorum. Fenerbahçe maçında evet hak ettim. Çünkü bana ayrılan alanı terk etmiştim. Antalya maçında 10 kişi VAR'ı izliyordu. Ben de onlardan biriydim. Tabii penaltı verilmeyince normal elimle bir hareket yaptığım esnada hakemle alakası olmadığı halde gelip bana sarı kart gösterdi. Adana Demirspor maçında anın adrenaliniyle oyuncularıma taktiksel açıdan bir şeyler anlatabiliyorum ama hakem bunu kendisine karşı mı algıladı, bilmiyorum. 4. hakeme de sorma fırsatım oldu. "Bana neden sarı kart gösterildi?" diye. Ancak 'Ben de bilmiyorum' dedi. Sonuçta 3 tane sarı kartım var. Daha fazla dikkatli olmam gerekiyor sanırım. Oyuncularıma taktik verirken bile... El-kol hareketlerine dikkat etmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Benim 4. hakemlerden tek dileğim biraz daha açıklayıcı olmaları. Almanya'da yaklaşık 130 maça çıktım, gördüğüm kart 2 ya da 3'tür. Ama burada 11 maç sonrası 3 kart gördüm. Bunun dil probleminden kaynaklandığı düşüncesindeyim.




GALATASARAY MAÇINDA 1-2 YIL YAŞLANABİLİRİM!

Geriye düştüğünüz maçları da çevirebiliyorsunuz? Bu felsefeyi oturtmak kolay oldu mu?
Bu açıkçası felsefemin bir parçası değil. Biz takım olarak aslında ilk golü atıp öne geçmek istiyoruz ama geriden gelmek de sonuçta önemli. Gol yiyip sonra geri gelmeye çalışınca doğal olarak bir stres oluşturuyor bizde. Bu da bir nevi beni daha fazla yaşlandırıyor diyebilirim.
Galatasaray maçında geriye düşerseniz kaç yaş yaşlanırsınız?
Elbette ki daha fazla yaşamak istiyorum. Bu maçta geriye düşecek olursak belki 1-2 yıl yaşlanabilirim. Bu işin esprisi. Ama her maç çok zor, oynamış olduğumuz bütün deplasmanlar zor. Rize karşısında da 1-0 kazandık ancak çok zor oldu. Özellikle son dakikalarda çok güç sarf etmemiz gerekti. Oyuncuyken belki de sahada daha fazla şey yapabiliyorsunuz ancak hocayken kenarda çok zor oluyor.

TÖKEZLERSEK İŞLER TERSİNE DÖNEBİLİR

Yakın hedefinizin ligde kalmak olduğunu biliyoruz. Peki uzak hedefiniz ne?
42 puan ligde kalmak için yeterli olacak. Gelecekle ilgili farklı bir hedef için konuşamıyorum çünkü henüz 42 puana ulaşamadık. Umarım en yakın sürede ulaşabiliriz. Sonuçta yönetimimiz, önümüzdeki sezonun planlamasını yapmak için çalışmalara başlayacaklar. Bu sebepten dolayı hedefimize en hızlı şekilde ulaşmak istiyoruz. 25 puandayız, çok iyi bir konumdayız ama kesinlikle yeterli değil.
Sezon sonunda kendinizi lig sıralamasında nerede görüyorsunuz?
Son 4 sırada görmeyeyim yeter. Şu an içinde bulunduğumuz durumda iyi bir sonuç sergileyecek pozisyondayız. Hemen üzerinde olduğumuz Fenerbahçe'nin bir maçı eksik ve kaybetsek elbette ki üzüleceğiz. Bu sektörü de çok iyi biliyorum. Kaybettikten sonra işler tersine de dönebilir. Bu sebepten dolayı maç maç gidip gelecekte ne olacağını göreceğiz.

KAZANINCA YALNIZLIK KATLANILABİLİR OLUYOR

Hangi sıralamada kendinizi başarısız olarak görürsünüz?
Elbette maç kaybedebilirsiniz ama onu nasıl kaybettiğiniz çok önemli. Ben takımıma her zaman şunu söylerim. Sonuna kadar savaşmaları gerekiyor. Sonuçta ben hoca olarak kaybetmekten nefret eden bir insanım. Belki gelecekte bir ya da iki maç kaybedebiliriz. Ama kaybettiğimizde de öğrenerek o maçtan mutlaka ders çıkararak o şekilde bir performans göstermek istiyoruz.
Ailenizle birlikte mi yaşıyorsunuz?
Tek başıma yaşıyorum. Eşim Almanya'da ve beni çok sık ziyaret ediyor. Zor benim için. Hayatımda hiç tek yaşamamıştım. Aldığımız sonuçlar iyi olduğu için buna katlanmak kolay oluyor.

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Burada Bundesliga’da oynayacak takımlar var
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