GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk’tan Icardi’ye mesaj! Sen bizim için vazgeçilmezsin

Tottenham maçında acı içinde yerde kalan ve çekilen MR'ında sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Mauro İcardi'nin tedavi planı henüz tam anlamıyla netlik kazanmadı. Sezonu kapatan ve gelecek sezonun temmuz ayındaki yaz kampına ancak yetişeceği tahmin edilen Arjantinli yıldız, yönetimden ülkesine gitmek için izin istedi.

Önce dizindeki ödemin bir hafta, 10 gün kadar dağılmasını bekleyecek olan golcü futbolcu, orada da kontrolden geçecek ve bir süre dinlenecek. Ameliyat için daha sonra karar verilecek olan 31 yaşındaki oyuncunun İtalya ya da Arjantin'de operasyon masasına yatmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yöneticilerin, psikolojik olarak toparlaması için ülkesine gitmesine izin verdiği başarılı futbolcunun, bugün Arjantin'e uçacağı belirtildi.

"HER ZAMAN VE HER ŞARTTA YANINDAYIZ"

Sakatlığıyla taraftarları kahreden ve yüzlerce geçmiş olsun mesajı alan İcardi'ye en büyük destek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan geldi. Son iki sezonda kazanılan şampiyonlukta başrolü oynayan futbolcusuna, "Sen çok güçlüsün" mesajı veren 51 yaşındaki çalıştırıcının, "Sen bu kulüp ve taraftar için vazgeçilmezsin. Sonuna kadar yanındayız. Sapasağlam dönüp yeniden bizimle beraber olacaksın ve birlikte yeni şampiyonluklara koşacağız. Önce kendine odaklan ve kafanı toparla, ardından neler olacağına bakacağız. Her zaman ve her şartta yanındayız" dediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNDE SİGORTA YOK!

Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro ücret alan ve 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Mauro İcardi'nin sözleşmesinde herhangi sigorta olmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun şimdilik kontratının dondurulmasının gündemde olmadığı ve maaşının ödenmeye de devam edileceği ifade edildi. Yönetimin ameliyat sonrası süreçte ne yapacağına karar vereceği gelen haberler arasında...

WANDA'YI UNUTAMIYOR

Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan İcardi'nin eski hayat arkadaşı Wanda Nara, Arjantinli golcünün kendisine attığı mesajı paylaştı. Yıldız oyuncunun, "Sen benim zayıflığım, benim gücüm, prensesimsin, sevdiğim kadınımsın ve büyükannene verdiğim söz gibi, sana sonsuza kadar bakacağım" şeklindeki sözlerine kısa bir karşılık veren Wanda, "Mauro, başına gelenler için üzgünüm. Artık bitti, iyileş ve neye ihtiyacınız varsa bana güven. En iyiler Roma'da. Kendine iyi bak. Her şey yoluna girecek. Sana nasıl yardım edebileceğimi söyle bana" mesajını yazdı.

9 NUMARALI FORMA VE ŞARKI SAMSUN MAÇINA HAZIRLANDI

Mauro İcardi, Samsunspor maçında saha içinde olmayacak ancak saha kenarında ve tribünde unutulmayacak. Yedek kulübesine 9-İcardi yazılı forma koyulacak ve gollerden sonra kameralara gösterilecek. Arjantinli yıldıza 'geçmiş olsun' mesajı içeren pankartlar hazırlandı. Ayrıca gol müziği olarak da İcardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı çalınacak.