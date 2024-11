Seydikemerspor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Amatör Ligi B Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında kendi sahasında Marmaris Gençlikspor A.Ş. ile karşılaşan Seydikemerspor, Murat Türkkan, Alperen Erdinç ve Onur Okan'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Marmaris Gençliksporun tek golünü ise Baki İnanç Yama'nın ayağından gelirken, galibiyet serisini sürdüren Seydikemerspor, puanını 9'a çıkararak ligde liderliğini sürdürüyor.

Seydikemerspor Mehmet Günay Stadında oynanan karşılaşmaya ev sahibi takım Seydikemerspor Teknik Direktör Ali Abbak yönetiminde Tibet Aydoğdu, Murat Türkkan, Berat Ertürk, Hami Tarhan, Yiğit Gökoğlan, Oğuzhan Bayram, Özgür Meriç, Haci Kaya, Onur Okan, Serdar Vefa Yeşil ve Alperen Erdinç ilk on biri ile sahaya çıktı. Konuk takım Marmaris Gençlikspor A.Ş. ise, Teknik Direktör Doğan Şahin yönetiminde Cengizhan Özkan, Kemal Pamukçuoğlu, Ahmet Berke Bürbüroğlu, İlhan Fırat Kuzgun, Muhammed Işık, Baki İnanç Yama, Devrim Totoğlu, Okan Ünsal, Mustafa Işık, Egemen Ekici ve Gökan Güleç ilk on biri ile sahada yerini aldı. Karşılaşmanın başlangıç düdüğü ile birlikte rakibine oranla üstünlüğünü sağlayan Seydikemerspor, kalesinde golü görmesine rağmen, Murat Türkkan, Alperen Erdinç ve Onur Okan'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu karşılaşmadan aldığı galibiyet ile birlikte ligde yenilmezliğini sürdüren Seydikemerspor, ligde attığı 10 golle ilk sırada yer alıyor. Bordo Mavili takım ligde sadece 2 gol yedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde ve saha dışında galibiyet sevinci yaşanırken,karşılaşmayı izleyen Seydikemer Belediye Başkanı ve Seydikemerspor Başkanı Önder Akdenizli, "Takımımız sahada çok güzel mücadele etti ve farklı kazanmasını başardı. Her geçen gün daha güzel bir takım haline geliyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle oynayacak ve bol puanlı sonuçlar elde edeceğiz" ifadelerinde bulundu.