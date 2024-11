Stanimir Stoilov: Takımımız son dakikaya kadar galibiyeti kovaladı

Stoilov, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sıkı bir mücadele yaşanan müsabakadaki galibiyette emeği geçen herkese teşekkür etti. İlk yarıda golü atmayı başaramadıklarını kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:

"Takımımız son dakikaya kadar mücadele etti ve galibiyeti kovaladı. Bu, gerçekten çok değerliydi bizim adımıza. Aynı zamanda da sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı. Genç oyuncularımız vardı. Son dakikalarda girip gerçekten takıma büyük katkı sağladılar. Belki de bu saatte oynamak bizim için biraz garip olabilir ama yapacak bir şey yok. Aynı zamanda Konyaspor'a karşı böyle bir galibiyet almak değerliydi. Çünkü Konyaspor da çok organize bir takım, yeni bir hocaları var. O da takıma yeni bir hırs katmış durumda. Bu galibiyetten sonra gerçekten çok mutluyum."

"UMARIM BU ŞEKİLDE DEVAM EDERİZ"

Stoilov, Göztepe'nin uzun süredir kendi evinde kaybetmediğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu gerçekten tabii ki de herkes için çok önemli ve değerli. Şimdi önemli olan bu şekilde devam etmemiz. Özellikle evimizde kesinlikle oyunla, belki galibiyetlerle taraftarları mutlu etmemiz gerekiyor. Onlar bizi çok sıkı bir şekilde destekliyorlar. Biz de bunun karşılığını her zaman vermeliyiz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Tabii gün gelir bazı şeyler değişebilir, sonuçlar ama önemli olan her maçta her şeyimizi sahaya yansıtmamız. Sonuna kadar mücadele edip, kendi futbol tarzımızı özellikle sahamızda ve her yerde sahaya yansıtmamız."