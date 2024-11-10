Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante: En büyük Fenerbahçe

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılan Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante, açtığı canlı yayınla sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kişinin takip ettiği canlı yayında Wanda Nara ve L-Gante, kendilerine gelen tepki ve hakaret içerikli mesajları da ekrana gösterdiler.

'EN BÜYÜK FENERBAHÇE'

Ayrıca canlı yayın sırasında Rapçi L-Gante, yorumlarda Fenerbahçe sözlerini görmesinin ardından 'En büyük Fenerbahçe' dedi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde yayıldı. L-Gante'nin Instagram hesabının dün akşam saatlerinde kapandığı ortaya çıktı.