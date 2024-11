Wanda Nara’nın yeni sevgilisi L-Gante: En büyük Fenerbahçe

ICARDI'NİN MESAJLARINI PAYLAŞMIŞTI

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, dün yıldız golcüye gönderdiği geçmiş olsun mesajının ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

Bu paylaşımda Icardi'nin kendisine yazdığı mesajlar da görünmüştü. Icardi'nin söz konusu mesajda; "Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yaşıyor gibi yapmak istemiyorum. Yapabilirim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver, bize değer ver ve yeniden mutlu olalım. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım" yazdığı görülmüştü.