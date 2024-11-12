Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray açıklaması: Benim evim, benim yuvam

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyeri ve Galatasaray'da yaşadıkları hakkında açıklamalarda bulundu.
Yeni takımında yabancılık çekmediğini ifade eden Kerem Aktürkoğlu "Galatasaray'dayken de topa sahip olan bir takımda oynuyordum. Benfica da aynı şekilde topa sahip olmayı seven ve hücum futbolu oynayan bir takım. Bu futbola alışık olduğum için çok bir yabancılık çekmedim. Bunda takım arkadaşlarım ve hocamın da etkisi var." diye konuştu.
"YUNUS BENİM CAN DOSTUM"
"Yunus'un benim hayatımdaki yeri çok farklıdır." diyen Kerem, "Benim de belki yapamayacağım şeyi o oynamıyorken yaptı bana. Çok temiz kalpli ve güzel bir insan. Kendi oynuyormuş gibi o heyecanla beni maça hazırlıyordu ve ben gol atınca benim kadar seviniyordu. O benim can dostum. Ve benden çok daha yetenekli." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY BENİM EVİM"
Yıldız oyuncu, "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Ayrıldıktan sonra da söylemiştim ben Galatasaray'dan gitmiyorum. Hala Galatasaray maçlarını izliyorum. Onlarla seviniyorum, onlarla üzülüyorum. Galatasaray benim evim, benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama evinden vazgeçmez. Bu şekilde de devam edecek." dedi.
KEREM'DEN FATİH TERİM SÖZLERİ
26 yaşındaki futbolcu, "Fatih hocanın yeri benim için çok ayrıdır. Kimsenin bana inanmadığı güvenmediği yerlerde bana olan inancıyla beni başka seviyeye getireceğine inandırmıştır. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra konuştuğumuzda 'Sen Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından birisin, bunu unutma' demiştir. Daha sonra da yaptığımız konuşmaların sonunda bunu hatırlatır." dedi.
"MAURO ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU"
"Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesi." ifadesini kullanan Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray tarihine geçtiği çok an var ve ben de bu sürece dahil olan insanlardanım. O süreçte başardığımız sayısız an var. Mauro'nun o başardıklarının bir parçası olabilmek benim için çok büyük bir mutluluk. Çok büyük futbolcu ve güçlü bir insan. Daha güçlü dönüp efsane olmaya devam edecek. Onu çok sevdiğimi ve her zaman yanında olacağımı ona da söyledim." diyerek sözlerini noktaladı. (TRT Spor)