Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray açıklaması: Benim evim, benim yuvam

"MAURO ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU"

"Mauro Icardi bir Galatasaray efsanesi." ifadesini kullanan Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray tarihine geçtiği çok an var ve ben de bu sürece dahil olan insanlardanım. O süreçte başardığımız sayısız an var. Mauro'nun o başardıklarının bir parçası olabilmek benim için çok büyük bir mutluluk. Çok büyük futbolcu ve güçlü bir insan. Daha güçlü dönüp efsane olmaya devam edecek. Onu çok sevdiğimi ve her zaman yanında olacağımı ona da söyledim." diyerek sözlerini noktaladı. (TRT Spor)