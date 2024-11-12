Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray açıklaması: Benim evim, benim yuvam

"YUNUS BENİM CAN DOSTUM"

"Yunus'un benim hayatımdaki yeri çok farklıdır." diyen Kerem, "Benim de belki yapamayacağım şeyi o oynamıyorken yaptı bana. Çok temiz kalpli ve güzel bir insan. Kendi oynuyormuş gibi o heyecanla beni maça hazırlıyordu ve ben gol atınca benim kadar seviniyordu. O benim can dostum. Ve benden çok daha yetenekli." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BENİM EVİM"

Yıldız oyuncu, "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Ayrıldıktan sonra da söylemiştim ben Galatasaray'dan gitmiyorum. Hala Galatasaray maçlarını izliyorum. Onlarla seviniyorum, onlarla üzülüyorum. Galatasaray benim evim, benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama evinden vazgeçmez. Bu şekilde de devam edecek." dedi.