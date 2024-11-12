Son dakika: Manchester City’den Türk yıldıza kanca!

Manchester City, Rodri'nin sakatlığı sonrası düğmeye bastı ve sezona mükemmel bir başlangıç yapan Türk yıldız için devreye girdi.

Bu seneki Ballon d'Or'un kazananı Rodri, 22 Eylül'de Arsenal ile oynanan maçta diz çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapattı.Öte yandan Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için yapılan görüşmeler, Hollandalı oyuncunun performansındaki düşüşten dolayı askıya alındı.

Bayern Münih'te ise orta saha pozisyonunda oynayan milli futbolcumuz, beklenilen ivmeyi yakalayamayan Joao Palhinha'ya mükemmel bir alternatif.

"CİTY VE BAYERN MÜNİH, 45 MİLYON EURO'LUK HEDEFİ PAYLAŞIYOR"

Fichajes'in haberinde bahsi geçen yetenekli oyuncu, Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu. 2021 yılından bu yana Inter Milan'da forma giyen Hakan, Serie A devi ile çıktığı 147 maçta 31 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca 24 kez golü getiren pası attı.

Inter, vazgeçmek istemediği fakat kulübün ekonomik sıkıntıları yüzünden gözden çıkarabileceği genç yıldız için 45 milyon Euro talep etmişti.Çalhanoğlu, hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise şu şekilde cevap vermişti...

"Futbol hayatım nerede, hangi ülkede biter bilemiyorum ama hedefim kariyerimi en güzel şekilde noktalamak." Fotomaç