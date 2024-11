Yabancı hakem transfer edin!

Ortamın sağlıklı olmadığıçok net. Geçenlerde bir arkadaşım, bir yerdenbenim 20-22 sene evvelki yazımı bulmuş. Orada dabugünkü görüşümü paylaşmışım; Dünyada benzeriolmayan büyük takımlar olayı ülkemizde var. Buşartlarda hakemlerin zihinsel olarak sağlıklımaç yönetmeleri mümkündeğil. Çok karşı olduğum amabugün için mutlak şart olanbüyük takımların maçlarınayabancı hakem ve VARuygulaması reçetedir.Ağzı olan konuşuyor. Maalesef hakemler maçları sağlıklı yönetemedikleri için yöneticiler, kendilerine konuşma ortamı buluyor.Ancak taraftarlar, yöneticilere 'Neden susuyorsunuz?' diye mobbing yapıyorlar. Oysa hakemlerin kaliteleri belli, her takıma olumlu-olumsuz hata yapmaya devam ediyorlar. Bunun fitilini, maalesef Mourinho yaktı. Sezon başında G.Saray'ı ve Okan Buruk'u hedef haline getirdi vegibi Türk futboluna zarar verecek yorumlar yaptı.Mücadele sanki sahada değil saha dışındaymış algısı o kadar çok dile getirildi ki futbol seyircisi de bunu içselleştirdi.Bugünkü futbol yapısı içerisinde de bunun bir çözümü görünmüyor. Hatalar yok mu? Elbette var. Hakemler hatalar yapıyorlar. Bunu dile getirmek herkesin hakkı. Ama diğer yanda da herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu da alabilmeli.Sağlıklı bir ortam mı?Her sezon aynı film sahnede. Sadece yönetimlerdeki oyuncular değişmekte. Çünkü hiç kimse öz eleştiri yapmıyor. Başka kulüplere ya da oyunculara laf yetiştirerek, taraftarlarına şirin gözükmek peşindeler.Bu da her geçen sezon kutuplaşmaları beraberinde getirmekte. Sağduyudan yoksun böyle bir ortamda bu kısır döngüden kurtulma şansımız yok. Daha da kötüye gidebilecek emareleri de herkes şapkasını önüne alıp düşünmeli. Altı üstü futbol. Keyif alın. Bu kadar işi sulandırmayın artık.Şu anda ligde12 haftayı geride bıraktık. Galatasaray enyakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde.Tabii ki F.Bahçe, ciddi biçimde takibisürdürecek ama Beşiktaş'ınkadro derinliğinin olmayışı,günümüz futbolunda şartolan kanat forvetlerine sahipolmayışı ve de 10 puan geriyedüşmesi bana göre belkierken ama Beşiktaş'ın şansınınçok azaldığı görüşündeyim.Beşiktaş zirve yarışının içinde olur. 3 puanlı sistemde 10 puanlık fark, abartılmamalı.. Bunu yapabilecek güce sahipler.Bu iki takım öncelik kazandı. Rekabet iki kulüp arasında gidebilir görüntüsü var.Yeni bir kadro oluşturuldu. Bu kadronun kendi içinde gelişimini tamamlaması gerekiyor. 'Şampiyonluktan uzaklaşıldı' baskısının getirdiği negatif etkilerden takım kendini sıyırabilirse hâlâ şampiyonluk için iddiası olacaktır.Geçen sezon gibi yine ilk iki sırada Galatasaray ve Fenerbahçe var. Gerek G.Saray gerekse F.Bahçe'nin kadro zenginliği diğer rakiplerine göre çok daha fazla. Bu da ilk 11 haftada gösterdikleri performansla ilk 2 sırayı paylaşmalarını sağladı. Ama lig uzun bir maraton.Bu maçlarda kadrolardan eksilmeler yaşanabilir. Bu da doğaldır ki takımların performansını etkiler.Beşiktaş'ın ise lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen şu an bu iki takımla aralarında bir fark oluştu.İcardi, G.Saray'aönemli katkılar vermiş bir santrfor.Ama kendiniispat etmek için işine odaklanmış, piyasadeğeri 75 milyon Euro olan bir santrforasahipsen sorun yok demektir.Osimhen'intransferi, G.Saray'a Allah'ın bir lütfu gibioldu.Yönetim,İcardi'nin sözleşmesinidondurmayacak,Osimhen'inde transferinibitirecekadımları kısa sürede atacak. İcardi sahalaradönünceye kadar bir aksilik olmazsaG.Saray, Osimhen-Batshuayi ikilisiyle yoladevam edecek. Ekstra olarak devşirme deolsa Barış Alper'i santrfor olarak kullanacak.Şu andaGalatasaray'ın kadrosu alternatifsiz birkadro. İcardi'nin sakatlığı tabii ki üzücüama kadrodavegibiiki tane çok önemli santrfor var.Osimhen son maçlarda zaten performansıylabu konuyu sarı-kırmızılılarda tartışmanoktası olmaktan çıkarmıştır.İcardi'ninsakatlığı Galatasaray için bir dezavantaj oluşturmakta.Beşiktaş'ın kadrosu iki güçlü rakibine göre yetersiz.Bana göre yönetimin teknik direktörVan Bronckhorst'a sahip çıkıpöncelikle bir sistem oturtulmasınızamana bağlayarakbeklemek lazım. Geçensene 5 antrenör değişti,hiçbir şey de işe yaramadı.Beşiktaş geçen seneki kadrodan çok daha güçlü, oyun olarak da çok daha etkili. Beşiktaş'ta geniş kadro yok. Sabırlı olmak ve desteklemek gerekir. Bu arada bazı önemli oyuncular, Paulista, Rashica, Musrati, İmmobile gibi isimler Beşiktaş'ın iyi oynadığı dönemde sakatlıklar yaşadı. Van Bronckhorst da Salih Uçan gibi bazı yerli oyunculara şans tanımayınca kadro konusunda sıkıntı yaşadı. Hollandalı hoca, sadece belirlediği 11'i değil diğer oyuncuları da hazır tutmayı öğrenmeli.Ortak nokta kırılganlık gibi görünüyor. Bunu aşabilecek bazı oyuncular takımın içerisinde. Şu anda forvet hattındaki alternatifler üzerinden belki bu konu tartışılabilir. Ama diğer bölgeler itibarıyla Beşiktaş'ın çok derin bir kadro sorunu görünmüyor. Bu sürecin camiaya ve oyunculara doğru anlatılmasının gerektiğini düşünüyorum. Bu kadronun yapabilecekleri konusunda sabırlı olmak gerekli.Beşiktaş'ın en büyük sorunlarının başında kadro zenginliğinin istenilen düzeyde olmaması gelmekte. Buna nasıl bir çözüm bulunabilir? Devre arası yapılacak transferler gelecek için belirleyici olacaktır.Trabzonspor'da çok kötübir gidişat olduğu gerçek. Şenol Güneş gibi çok deneyimlibir hocanın kötü gidişi hiç olmazsa en aza indirecekformülü üretemeyişi de beni çok düşündürüyor.Şenol Güneş'in elindebir sihirli değnek olsa kaleci Uğurcan hariç tüm tak-ımı kadro dışı bırakır.Maalesef bazı Trabzonsporluoyuncular protesto edercesine taşın altına elini koymuyor. Kadrodışı kararlarının tamamen Şenol Güneş'e ait olduğunu düşünmüyorumçünkü bu desteği başkan da vermiştir.Oyuncularla bire bir çalışanlar böylebir karar aldılarsa mutlaka haklı sebepleri vardır. Fakat bu türkararlar futbolun içerisinde bir şeylerin çözülmesini sağlayabilirmi sorusuna 'Evet' diyemiyoruz. Bu kararlarıalıyorsanız artık takımın içerisinde ciddi kronik sebeplervar demektir. Bunun çözümü de yine oyuncunun performansınabağlıdır.Önemli olan kazanmayaçalıştıklarınızın reaksiyon verip vermeyeceğidir.Kadro dışı bırakılanoyuncuların kararı, yönetim ve teknik adam tarafındanverildiği için saygı duymak gerekmekte.Çünkü kulüp tarihinde hiç olmayan mali yöndenrahat bir ortam içerisinde bulunmasına rağmen takımınbugün geldiği nokta ters orantılı.Geçen sezon ise iki oyuncudan sonraTrabzonspor'un daha farklı bir yapıya geldiğini gördük. BunlarOnuachu ve Meunier'di. Ayrılmalarından sonra yapılan oyuncutercihleri yanlışlığı görüldü. Bakasetas ve Hamsik'ten sonraorta alanda oyun kurucu bir oyuncu ve önde de Sörloth ,Cornelius ve Onuachu özelliklerinde transferler gerçekleşsebugünkü durum ortaya çıkmazdı.