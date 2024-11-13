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Giriş Tarihi: 13.11.2024 16:32

Galatasaray, trafik kazasında hayatını kaybeden Yiğit Kurt için taziye mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki taraftarı Yiğit Kurt için taziye mesajı yayımladı.

AA
Galatasaray, trafik kazasında hayatını kaybeden Yiğit Kurt için taziye mesajı yayımladı

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kurt'un Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakasını izlemek için İstanbul'a gelirken trafik kazasında vefat ettiği hatırlatılırken şu ifadeler kullanıldı:

"Minik taraftarımız ve spor okullarımızda futbol eğitimi alan Yiğit Kurt'un vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Kurt ailesine acı kayıpları için başsağlığı diliyor, tedavi altında olan baba Serkan Kurt'a da acil şifalar diliyoruz."

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen Yiğit Kurt'un organları bağışlanmıştı.

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Galatasaray, trafik kazasında hayatını kaybeden Yiğit Kurt için taziye mesajı yayımladı
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