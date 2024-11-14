Kanarya’dan savunma sanatı

Fenerbahçe bu sezon her ne kadar hücumda istediği başarıya ulaşamasa da savunma yönünden iyi işlere imza atmaya devam ediyor. Sarılacivertliler, ligde oynadığı 11 maçın 7'sini gol yemeden bitirdi. 7 karşılaşmanın toplamında 4.01 xG (gol beklentisi) verdi.Başarılı bir savunma performansı sergileyen Fenerbahçe'de rakiplerin kaleye gelmesine kolay izin verilmiyor;Bir dönem Fenerbahçe'den senelik 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'e zam yapılmıştı. Maaşı 4 milyon TL seviyesine çıkarılan deneyimli orta sahanın sözleşmesi tekrardan gözden geçirilecek.Kontratı 2027'de bitecek olan 25 yaşındaki oyuncunun hem kontrat süresi uzatılacak hem de 4 milyon TL olan maaşı 15 milyon TL'nin üzerine çıkarılacak. İsmail Yüksek ile ilgilenen Alman ve Fransız kulüpleri bulunuyor.F.Bahçe'nin dünkü idmanında çok özel misafirleri vardı. Futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, kulübün 2 sezondan bu yana sürdürdüğü ve bu sezondiyerek hayata geçirilen geleneksel eğitim bursu kapsamında çocuklarla bir araya geldi. İlk adımı Mourinho'nun yazdığı mektupla atılan projeye futbolcular da destek olmuş ve Türk Eğitim Derneği (TED) ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için burs kampanyası başlatılmıştı.