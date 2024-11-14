Kanarya’dan savunma sanatı

Fenerbahçe bu sezon her ne kadar hücumda istediği başarıya ulaşamasa da savunma yönünden iyi işlere imza atmaya devam ediyor. Sarılacivertliler, ligde oynadığı 11 maçın 7'sini gol yemeden bitirdi. 7 karşılaşmanın toplamında 4.01 xG (gol beklentisi) verdi. Oynanan 11 lig maçı sonunda yenen gol sayısı henüz çift haneye ulaşmadı (9). Gol yenmeyen 7 maçta rakipler toplam 62 şut attı ve toplam isabetli şut sayısı sadece 8 ile sınırlı kaldı.
Başarılı bir savunma performansı sergileyen Fenerbahçe'de rakiplerin kaleye gelmesine kolay izin verilmiyor; uzaktan ve tehlike yaratmayan şutlara izin veriliyor.
İSMAİL YÜKSEK'E 3 KATI ZAM GELİYOR
Bir dönem Fenerbahçe'den senelik 250 bin TL kazanan İsmail Yüksek'e zam yapılmıştı. Maaşı 4 milyon TL seviyesine çıkarılan deneyimli orta sahanın sözleşmesi tekrardan gözden geçirilecek. Fenerbahçe yönetimi, düşük maaş aldığına inandığı başarılı futbolcusunun ücretini artıracak.
Kontratı 2027'de bitecek olan 25 yaşındaki oyuncunun hem kontrat süresi uzatılacak hem de 4 milyon TL olan maaşı 15 milyon TL'nin üzerine çıkarılacak. İsmail Yüksek ile ilgilenen Alman ve Fransız kulüpleri bulunuyor.
ÇOK ÖZEL İDMAN
F.Bahçe'nin dünkü idmanında çok özel misafirleri vardı. Futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, kulübün 2 sezondan bu yana sürdürdüğü ve bu sezon "Çocuklar için hayallerimiz bir"
diyerek hayata geçirilen geleneksel eğitim bursu kapsamında çocuklarla bir araya geldi. İlk adımı Mourinho'nun yazdığı mektupla atılan projeye futbolcular da destek olmuş ve Türk Eğitim Derneği (TED) ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar için burs kampanyası başlatılmıştı.