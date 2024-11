Trabzon’da, ASKF Futbol Sahası’nın zemini yenilendi

Yeni sahanın açılış törenine katılan Trabzonspor Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, "Göreve ilk geldiğimizde, elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz vermiştik. Bu süreçte de tüm amatör kulüplerimize dokunmaya çalıştık. Sahaların yenilenmesi ve geliştirilmesi gibi birçok çalışmayı hayata geçirdik ve bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Trabzonspor'un kurtuluşu, gençlerimize, akademiye ve amatör kulüplere verdiğimiz değerle mümkün olacaktır. ASKF ile birlikte bundan sonraki dönemde de çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum" dedi. Trabzon'da, Trabzonspor Kulübü tarafından yenilenen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) futbol sahasının açılış töreni yapıldı. Törene Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon ASKF Başkanı Zeki Kurt, Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile spor, siyaset ve iş dünyasından isimler yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon, sporun merkezi olan bir şehir. Şu anda hem bireyselde hem salon sporlarında Trabzonspor'umuzun öncülüğünde başlayan bu anlayış devam ediyor. Biz de bunu mutlulukla, gururla takip ediyoruz. Biz sadece futbolda değil, güreşte, boksta, salon sporlarında, hentbolda, voleybolda son olarak yine kulübümüzün sahiplenmesiyle, basketbolda da adımlar atıyoruz. Ama tabii ki futbol her zaman öne çıkıyor. Orada da ASKF'miz öne çıkıyor. Cahit Erdem Başkanıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Ondan bayrağı devralan Zeki Kurt Başkanımız çok güzel işler yapıyorlar. Hakikaten amatör ruhla beraber hareket ediyorlar. Biz de onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Buna da bir lütuf değil bir vazife olarak ifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BEŞİRLİ'DEKİ SAHAMIZI AMATÖRÜN HİZMETİNE SUNACAĞIZ

Başkan Genç, "Trabzonspor'umuzun çok kıymetli başkanı göreve geldiği andan itibaren şehrin bütün kesimleriyle bütünleşmiş ve şehrin o gücünün bir destek olarak Trabzonspor'a yansımasına da sebep olmuştur. Şampiyonlukta özel bir emekle, özel bir gayretle, büyük bir rol üstlenmiş. Burası bir futbol tarlası, burada futbolcu yetişiyor. Bu anlayışı ortaya koyması ve bu anlayışın gereğini de fiiliyata yansıtarak sahamızı yeniden daha standartlara uygun hale getirmesi, bu konuda ortaya koyduğu emek çok değerli. Trabzonspor Başkanımız Ertuğrul Doğan'a ve mesai arkadaşlarına huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu minvalde amatör kulüplerimize destek olabilmek adına biz de Beşirli'deki sahamızı soyunma odalarıyla beraber amatör kulüplerimizin hizmetine sunacağız. El birliğiyle biz de destek olacağız" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Amatör kulüpler için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü vererek görevimize başlamıştık. Elimizden geldiği kadar sözümüzü tuttuk. Tüm amatör kulüplerimize dokunmaya çalıştık. Sahaları geliştirme konusunda çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Trabzonspor'un kurtuluşu da akademiye verdiği önemle, gençlerimize ve amatöre verdiği önemle ortaya çıkacaktır. Birçok önemli kaynak üzerindeyiz. Bundan sonraki dönemde inşallah hayırlısıyla yine beraber çok önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Biz Trabzonspor olarak her ilçemizde buna benzer yatırımlar yapmak ve bunları üstlenmek istiyoruz. Sağ olsun her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç bizim yanımızda. Ortahisar Belediye Başkanımız yanımızda. Tüm ilçe belediye başkanlarımız elinden gelen her türlü desteği ve gayreti gösteriyor. Çok samimi yaklaşıyor. Biz de elimizden gelen tüm gücü kullanarak çok önemli yatırımları hep beraber yapacağız" dedi.

SAHALARIMIZI YENİLİYORUZ

Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Güzel bir tesis açılışı. Başta Trabzonspor kulübümüzün kıymetli başkanı Ertuğrul Doğan olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Amatörlere her zaman destek vermek mecburiyetindeyiz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman amatörlerin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yakın zamanda inşallah Araklı ve Düzköy'de de sahalarımızı yeniliyoruz. İnşallah oralardan da çok iyi sporcularımız yetişir ve gururumuz Trabzonspor'umuz da bunlar yer alırlar" dedi. Trabzon ASKF Başkanı Zeki Kurt ise, "Uzun yıllardan beri kullandığımız ASKF sahasının zemininin ve tesislerinin yenilenmesi noktasında Trabzonspor Başkanımızın bize göstermiş olduğu yakın ilgi, alakadan ötürü kendisine teşekkür ediyorum. Tesisimizin açılışında Büyükşehir Belediyemizin de katkılarını unutamayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından yenilenen ASKF futbol sahasının açılışı gerçekleştirildi.