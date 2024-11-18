Mats Hummels’den flaş karar! Adı Beşiktaş ile anılmıştı...

Sezon başında adı Beşiktaş ile de anılan Mats Hummels için dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı.



İtalyan basını, 35 yaşındaki Alman futbolcunun gelecek kış transfer döneminde takımını değiştiremediği takdirde futbolu bırakmayı düşünebileceğini iddia etti.

Deneyimli oyuncunun, rekabetçi bir projeye deneyim ve liderlik katabileceğine hala inandığı ifade edilirken, düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda yer alması gerektiğini de düşünüyor.



ALMANYA'DAN TEKLİF VAR

Bundesliga'daki birkaç kulübün Hummels'i istediği ancak gerçekleştirilen görüşmelerin henüz ilerlemiş olmadığı öğrenildi.



16 KUPA KAZANDI



1.91 boyundaki stoper oyuncusu, 1 Dünya Kupası olmak üzere 16 adet kupayı müzesine götürmeyi başardı. Tecrübeli savunmacı, bu sezon yalnızca 1 maça çıktı ve 23 dakika sahada kalabildi.