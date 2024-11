Miguel Crespo’dan eski takımı Fenerbahçe için flaş itiraf!

"YÜKSELİŞE GEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Sezona takımla başlamamak bir dezavantaj diye düşünüyorum. Çünkü takımla başladığınız zaman bütün fikirlere, bütün oyun düşüncesine hakim olmanız daha kolay oluyor. Takım arkadaşlarımızla iyi çalışıyoruz. Tabii ki seviyemi ben de bulmaya çalışıyorum şu anda. Takım olarak aslında bir yükselişe geçmeye çalışıyoruz. Ve yeni yeni takımın hedeflerini, takımın fikirlerini, hocanın fikirlerini, her şeyi tabii ki daha kolay anlamaya başlıyoruz."

"FENERBAHÇE'DE KALIRDIM"

"Rayo Vallecano'ya transfer sürecimle ilgili konuşmamız gerekirse, biraz farklı bir karardı aslında. Çünkü o dönemde Fenerbahçe'de zaten oynayan bir oyuncuydum ve iyi bir performansım vardı ama her şeyin futbolla alakalı olmadığını düşünüyorum. Eğer bu durum böyle olsaydı Fenerbahçe'de kalırdım. Çünkü orada gerçekten iyi bir şekilde ilerliyordum."

"GİTMEYE KARAR VERDİM ÇÜNKÜ..."

"Vallecano'ya gitmeye karar verdim çünkü o dönemde eşim hamileydi, çocuğumuz olacaktı. Bizim için her şeyin daha kolay olacağına karar verdik. Farklı bir durumdan dolayı aslında Vallecano'ya transferim gerçekleşti. Dediğim gibi eğer her şey futbolla alakalı olsaydı Fenerbahçe'de kalmış olurdum ama hayat her zaman futbolla alakalı olmuyor."

"BAŞKA TAKIMLARDAN DA TEKLİFLER VARDI"

"Şimdi yine bu güzel şehirde, İstanbul'da futbol hayatıma devam ediyorum. Aslında Başakşehir'e gelirken başkanla da hocayla da konuştuk. Başka takımlardan da teklifler vardı, burada kalmamayı da tercih edebilirdim ama gerçekten başkanla ve hocayla konuştuktan sonra onların hırsını, onların projelerini gördükten sonra buraya gelmeye karar verdim. Eşimle bu durumu beraber oturup tartıştık. İkimizin aldığı bir karardı ve buradayız. Tabii ki biz de kulübün gelişmesine yardımcı olmaya çalışacağız."

"LİG VE AVRUPA, AYNI ANDA ZOR"

"Futbol oynayanlar, futbolu takip edenler çok iyi bilir ki lig ve Avrupa'yı bir arada oynamak gerçekten zor bir iştir. Çünkü 3 günde 1 maç oynamanız, seyahat etmeniz gerekir. Bu da çok zorlu bir durum tabii ki. Ama biz son maçlarda reaksiyonumuzu gösterdik. Şu andaki hedefimiz gelecekle ilgili. Şimdi milli aradayız. Yeniden çalışıyoruz ve reaksiyon vermek için gerçekten sıkı çalışıyoruz. En önemlisi yine milli aradan sonra iyi bir şekilde toparlayıp devam etmek olacak bizim için."

"TÜRKİYE'DE HER MAÇ FİNAL HAVASINDA"

"Bence Türkiye Ligi gerçekten zorlu bir lig. Burada her maç final havasında geçiyor. Eğer rekabetçi bir takım olmak istiyorsak Başakşehir olarak biz de her maçımızı tabii ki kazanmak durumundayız. Kolay bir maç yok. Gerçekten bizim de her maç %100'ümüzü vermemiz gerekiyor, zorlamamız gerekiyor kendimizi. Gerçekten zorlu bir lig olduğunu söyleyebilirim."