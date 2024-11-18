Real Madrid’den Davinson Sanchez için rekor rakam!

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Davinson Sanchez'in talipleri artmaya devam ediyor.

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarın yüzünü güldüren Kolombiyalı savunma oyuncusuna Real Madrid talip oldu. İspanyol basını, Madrid'in teklif edeceği teklifi ortaya çıkardı.

EDER MILITAO'NUN YERİNE İSTİYORLAR

Habere göre Real Madrid, Davinson Sanchez için Galatasaray'a 30 milyon euro ödemeye hazır. Söz konusu haberde İspanyol ekibinin oyuncuya yakından ilgi duyduğunu belirtilirken, Sanchez'in takımda Eder Militao'nun yerini doldurabilecek bir isim olduğuna vurgu yapıldı.

EN PAHALI KOLOMBİYALI OLABİLİR

Davinson Sanchez'in Real Madrid'e transferi gerçekleşirse yıldız futbolcu, tarihteki en pahalı Kolobiyalı savunma oyuncularından biri olacak.

Kolombiyalı yıldız futbolcu bu sezon 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'e kadar devam ediyor. (elfutbolero.com.co)