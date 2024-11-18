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Giriş Tarihi: 18.11.2024 14:23 Son Güncelleme: 18.11.2024 15:03

Son dakika: Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur'a takım arkadaşı Heung-Min Son ile ilgili sözleri nedeniyle 7 maç men cezası verdi.

Son dakika: Rodrigo Bentancur’a 7 maç men cezası

Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur, 7 maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu, Uruguaylı futbolcuya takım arkadaşı Heung-Min Son ile ilgili söylediği sözler nedeniyle 7 maç men cezası ile birlikte 120 bin euro para ceazası verdi.

BENTANCUR NE DEMİŞTİ?

Bentancur, ülkesinde katıldığı bir programda takım arkadaşı Son ile ilgilii, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri, Korelilerin hepsi birbirine benziyor." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı. (Sporx)

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Son dakika: Rodrigo Bentancur'a 7 maç men cezası
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