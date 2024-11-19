Trabzonspor’da Trezeguet bombası! Şenol Güneş’ten hamle...

Süper Lig'de 12 puanla 13.sırada bulunan Trabzonspor'da sezon başındaki yanlış kadro planlaması ve tribünlerdeki eleştiriler nedeniyle Trezeguet, Al Rayyan'a kiralanmıştı.

Bu süreçte kanattaki oyuncuların katkı yapamaması, Orsic'in kadro dışı bırakılması, Nwakaeme'nin sıklıkla sakatlanması sonucunda Trezeguet'nin geri çağrılma ihtimali ortaya çıktı.

"NİYE, NASIL GİTTİ?"

Şenol Güneş de, Mısırlı futbolcunun ayrılışına anlam veremediğine dair imada bulunup, "Trezeguet'nin burada verimli olduğunu düşünüyorum. 'Niye gitti, nasıl gitti?' diye konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Trezeguet iyi bir oyuncu" demişti.



ŞENOL GÜNEŞ DE İSTEDİ

30 yaşındaki oyuncu için Katar basınından da girişimleri doğrular nitelikte detaylar geldi. Gazeteci Khaled Al-Ghandour, Al Rayyan yetkilileri ile görüştüğünü ve Trabzonspor'dan bir yönetici ile temas kurulduğunu duyurdu. Trezeguet'nin takıma dönüşü için görüşmelerin başladığının altını çizen ve Şenol Güneş'in de bu istekte olduğunu belirten Katarlı gazeteci, iki kulüp arasında resmi adımların atılmasının beklendiğini duyurdu.



STOPER HATTI DEĞİŞİYOR

Şenol Güneş'in, Adana Demirspor maçında kadroda değişime gitmesi bekleniyor. Denswil'in kadro dışı olması, Malheiro'nun kart cezasının bulunması ve Mendy'nin artık orta sahada değerlendirilmek istenmesi nedeniyle hamle yapılacak. Mendy– Denswil ikilisini değiştirecek olan tecrübeli hoca, Batagov'a ilk kez formayı vermeyi planlıyor. Sol stoperde Batagov'u düşünen Güneş, Serdar'ın sakatlığı nedeniyle Savic-Hüseyin arasında seçim yapacak.