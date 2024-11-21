Kalibresi yüksek bir hoca lazım

Montella'yı başarılı buluyor musunuz? Karadağ maçındaki oyunu ve sonucu nasıl yorumlarsınız? Bazı teknik adamlar, milli takımın başında yerli hoca olması gerektiği görüşünde, katılır mısınız? Hocanın görevi, sahaya göre oyuncu seçmektir. Biz şartları görüyorsak, sen de göreceksin. Yenilgiye zemini bahane yapamazsın. Rakip de aynı zeminde oynuyor. Sen fantezini gerçekleştireceksin diye kenarda 3 tane santrfor oturuyor. Galler maçında oynayan Enes'i almıyor, hiç forma vermediği Semih'i umut olarak oyuna sokuyor. Yani Montella bizim aklımızla dalga geçiyor. 2-1 gerideyken, devre arası iki savunma oyuncusu sokması (Samet Akaydın, Mert Müldür) literatüre geçer... Bu maç tamamen Montella'ya yazar. Aynı sonucu Fatih Terim Hoca veya Şenol Güneş Hoca alsa aynı yorumlar yapılır mıydı?
YÜZ KERE SÖYLEDİM, BİN KERE DE SÖYLEYECEĞİM
Türk milli takım hocasının yerlisi-yabancısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Üst düzey bir milli takımımız var. Genç bir jenerasyona sahibiz. Bu oyuncular uzun yıllar devam edecek. Bu takıma kalibresi yüksek bir hoca getirmek lazım. Ama Montella'nın geliş biçimi, hak edilmiş bir geliş değil. Herhangi bir Türk teknik adam da bu takımın başına getirilebilirdi. EURO 2024'teki başarısında abartılacak bir durum yok, normal. Hollanda'yı da eleyebilirdik. Montella'nın ne yanında ne de karşısındayım. 80 milyonluk bir ülkede üst düzey kulüplerde oynamış, kulüp çalıştırmış bir kişi olarak da bazı şeyleri söyleme hakkım olduğunu düşünüyor ve bu hakkımı kullanıyorum. Montella'nın gelişinin yanlış olduğunu yüz kere söyledim, bin kere de söyleyeceğim. Hak ederek gelmedi.
KUYRUKLU YALAN
Milli takımlarda altyapı koordinatörü, altyapı direktörü ve U21 teknik direktörü olarak görev yaptınız. O jenerasyondan yarınlarda kimi izleyeceğiz?
Zaten izliyorsunuz, Arda Güler,
Barış Alper Yılmaz, daha öncelerden
Hakan Çalhanoğlu'nun hocalığını
yaptım. Çağlar Söyüncü de
onlardan bir tanesi.
En büyük eleştiriyi Arda Güler ve Semih Kılıçsoy konusunda aldınız. Altta oynatmadınız, direkt A Takıma çıktı diye?
Bu yalan. Bunu da kim uydurdu bilmiyorum.
Üstelik kuyruklu bir yalan.
Pandemi döneminde iki yıl ara verilmişti.
Ümit Milli Takıma aldım ama bağırsak
enfeksiyonu geçirdi. Sonra Kuntz
A Milli Takım'a aldı, bizi geçmiş oldu.
Türkiye'de seveniniz kadar düşmanınız
da oluyor. 3 kuruşluk adamlar,
iftira atsın izi kalsın havasında.
Arda, R.Madrid'de kalmalı mı?
Kalmalı. Zirvede mücadele etmeli.
Dünyanın en büyük kulübü. Arda
gözbebeğimiz ve gururumuz.
Arda kendisine verilen desteği
kaldıracak ahlaka, bilgiye, birikime
sahip. İyi bir aile terbiyesi
almış bir oyuncumuz.
HAKEMLER AĞIR BASKI ALTINDA
Biz hakemleri niye bu kadar çok konuşuyoruz? VAR mı eleştirilerin dozunu artırdı?
Dünyada bu teknoloji
birtakım hataları
kaldırsın diye getirildi.
Bizde maalesef
çok kötü kullanılıyor.
Büyük
sıkıntıları var. Çok
fazla müdahiller.
Hakemler gördüklerini
vermek
yerine
VAR'a gitmeyi
tercih ediyorlar.
Ağır baskı
altındalar.
SEMİH KENAR OYNAMAZ!
Eleştiri aldığınız bir diğer isim Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'du. Onun için nasıl bir değerlendirme yaparsınız?
Semih olağanüstü kuvvetli, çalım atma becerisine sahip. İçe de dışa da koşuyor ama eksikleri var. Hem Mustafa'nın (Hekimoğlu) hem Semih'in gelişmesi
lazım. Semih kafasını kaldırmıyor, kenar oynadığı zaman hiç geriye gelmiyor. Topu kaybettikten sonra hiç reaksiyon göstermiyor. Semih kenar oynamaz.
BİZ FUTBOLU DEĞİL GEYİĞİNİ SEVİYORUZ
"G.Saray oyun ve oyuncu gücü olarak öne çıktı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si eleştirilse de şampiyon olamayacağı anlamına gelmez. Beşiktaş'ın işi zor. Türkiye'de futbol sevilmiyor. Futbolun geyiği seviliyor."
Süper Lig'de geride kalan 12 hafta bir futbol adamı olarak sizi tatmin etti mi? Yarış böyle devam eder mi?
Türkiye'de futbol çok sevilmiyor,
futboldan çok futbolun
geyiğini yapmayı seviyoruz. 12
haftaya bakınca, başlarda Beşiktaş'ın
oyun olarak iyi olduğunu,
zaman geçtikçe Galatasaray'ın
özellikle hem oyun hem
de oyuncu gücü olarak öne çıktığını
gördük. Eyüpspor
'un bir çıkışı
var. Başakşehir
son haftalarda
tökezlemesine rağmen oyunu
kurup, karşılarken değişik bir
modelle dikkat çekiyor. Lig böyle
devam edecek gibi görünüyor.
BEŞİKTAŞ'IN FARKI KAPATMASI ZOR
Mourinho için 'Eski Mourinho değil' deniyor. Yapılan eleştiriler için ne dersiniz?
Mourinho'nun eskisi, yenisi
olmaz. Mourinho, Mourinho'dur.
Roma ve Tottenham'da
da böyle bir oyun anlayışıyla var
oldu. Türkiye'ye de iyi ki geldi.
Topa çok sahip olan takımlar,
pres ve karşı presi yapabilmeli.
Fenerbahçe'nin elindeki oyuncular
buna uygun görünmüyor. Dzeko, İrfan Can, Maximin böyle isimler değiller.
İcardi, Sara,
Barış Alper, Osimhen, Yunus
bunları yapıyor Galatasaray'da.
Ama bu Fenerbahçe'nin şampiyon
olmayacağı anlamını taşımaz. Yarış ikisi arasında geçer.
Beşiktaş'ın farkı kapatması zor.
MOURİNHO GERÇEKLERİ SÖYLEDİ
Mourinho'nun hakemler ve sistemle ilgili eleştirileri tepki gördü. Yaptığı eleştiri miydi, yoksa ülkeyi karalama mı?
Mourinho'nun ülkemizle,
Türk futboluyla ilgili sorunları
söylemesi normal. Gerçekleri
söylemiştir. Türk futboluna, Fenerbahçe'ye
bir şey katmasını ve
şampiyonluk bekliyor taraftar.
Yangına benzin döküp işi alevlendirmemek
lazım.
TRABZONSPOR BUNUN ALTINDAN KALKAR
Formasını giydiğiniz ve teknik direktörlük yaptığınız Trabzonspor, saha sonuçları olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Toparlanır mı?
Trabzonspor bir sevgidir. Güçlü bir başkanı ve hocası var. Güçül bir camiası
var. Bu işlerin içinden çıkacak bir potansiyele sahip. Devre arası 3-4 tane
çok etkili transfer yapmak gerekiyor. Güçlü bir camia bunun altından çok
rahat kalkar. Trabzonspor'u sonuçlar üzerinden değerlendirmemek lazım.
Bankalar Birliği'nden çıkılması bile
büyük başarı.
G.SARAY'IN GELECEKTEKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ!
Son dönemde genç teknik adamlar görevde. Hangilerini beğeniyorsunuz?
Antrenörün de oyuncunun da genci,
yaşlısı olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Aklı
çalışanı olur, aklı çalışmayanı olur. Çok
emek vermiş hocalar var, onları bir kenara
bırakıp da sadece genç alalım diye de bir
moda olmaz. Bir hocayı değerlendirebilmek
için doğru argümanlara sahip olmak
gerek. Bizdeki en büyük sıkıntılardan biri yöneticilerin, hocaları değerlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmamaları.
Eyüpspor'un ortaya
koyduğu
performansa bakınca Arda Turan başarılı.
İlhan Palut (Rize) aynı şekilde iyi işler yapıyor.
Uzun maratonun sonunda
Arda, sanki gelecekte
Galatasaray'ın hocası olacak
gibi görünüyor.
Pek çok hoca prolisansı olmadan görev yapıyor. Çok önemli midir?
Teknik direktörün üst
düzey eğitimden geçmesi gerektiğine inanıyorum.
Ben zaten eğitime inanan bir
insanım. Akla, bilgiye, analitik düşünceye,
yaratıcı düşünceye inanıyorum.
Maalesef bizim ülkemizde bunlar
çok kolay veriliyor. Benim dönemim
hariç.
İCARDİ AÇIK ARA OSİMHEN'DEN İYİ
İcardi mi Osimhen mi?
İcardi açık ara… Kalite ve performansı
birbirinden ayırmak lazım. İcardi
çok kaliteli bir oyuncu. Tıpkı Dzeko gibi.
Peki Dzeko mu En-Nesyri mi?
Dzeko…
İmmobile için de gol kralı ama çoğu golü penaltıdan attı, böyle golcü mü olur eleştirisi yapılıyor?
Penaltılar sayılmıyor mu? Santrfor bu, penaltı
da atacak, frikik de atacak. İmmobile de
Türkiye'ye gelmiş kaliteli yabancılardan bir
tanesi.
Hangisine karşı oynamak istemezdiniz?
İcardi'ye karşı oynamak istemezdim.
İcardi hem zeki hem
akıllı. Aynı anda pek
çok şeyi düşünebiliyor.