Kalibresi yüksek bir hoca lazım

Montella'yı başarılı buluyor musunuz? Karadağ maçındaki oyunu ve sonucu nasıl yorumlarsınız? Bazı teknik adamlar, milli takımın başında yerli hoca olması gerektiği görüşünde, katılır mısınız? Hocanın görevi, sahaya göre oyuncu seçmektir. Biz şartları görüyorsak, sen de göreceksin. Yenilgiye zemini bahane yapamazsın. Rakip de aynı zeminde oynuyor. Sen fantezini gerçekleştireceksin diye kenarda 3 tane santrfor oturuyor. Galler maçında oynayan Enes'i almıyor, hiç forma vermediği Semih'i umut olarak oyuna sokuyor. Yani Montella bizim aklımızla dalga geçiyor. 2-1 gerideyken, devre arası iki savunma oyuncusu sokması (Samet Akaydın, Mert Müldür) literatüre geçer... Bu maç tamamen Montella'ya yazar. Aynı sonucu Fatih Terim Hoca veya Şenol Güneş Hoca alsa aynı yorumlar yapılır mıydı?Türk milli takım hocasının yerlisi-yabancısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Üst düzey bir milli takımımız var. Genç bir jenerasyona sahibiz. Bu oyuncular uzun yıllar devam edecek. Bu takıma kalibresi yüksek bir hoca getirmek lazım. Ama Montella'nın geliş biçimi, hak edilmiş bir geliş değil. Herhangi bir Türk teknik adam da bu takımın başına getirilebilirdi. EURO 2024'teki başarısında abartılacak bir durum yok, normal. Hollanda'yı da eleyebilirdik. Montella'nın ne yanında ne de karşısındayım. 80 milyonluk bir ülkede üst düzey kulüplerde oynamış, kulüp çalıştırmış bir kişi olarak da bazı şeyleri söyleme hakkım olduğunu düşünüyor ve bu hakkımı kullanıyorum. Montella'nın gelişinin yanlış olduğunu yüz kere söyledim, bin kere de söyleyeceğim. Hak ederek gelmedi.Zaten izliyorsunuz, Arda Güler,Barış Alper Yılmaz, daha öncelerdenHakan Çalhanoğlu'nun hocalığınıyaptım. Çağlar Söyüncü deonlardan bir tanesi.Bu yalan. Bunu da kim uydurdu bilmiyorum.Üstelik kuyruklu bir yalan.Pandemi döneminde iki yıl ara verilmişti.Ümit Milli Takıma aldım ama bağırsakenfeksiyonu geçirdi. Sonra KuntzA Milli Takım'a aldı, bizi geçmiş oldu.Türkiye'de seveniniz kadar düşmanınızda oluyor. 3 kuruşluk adamlar,iftira atsın izi kalsın havasında.Kalmalı. Zirvede mücadele etmeli.Dünyanın en büyük kulübü. Ardagözbebeğimiz ve gururumuz.Arda kendisine verilen desteğikaldıracak ahlaka, bilgiye, birikimesahip. İyi bir aile terbiyesialmış bir oyuncumuz.Dünyada bu teknolojibirtakım hatalarıkaldırsın diye getirildi.Bizde maalesefçok kötü kullanılıyor.Büyüksıkıntıları var. Çokfazla müdahiller.Hakemler gördüklerinivermekyerineVAR'a gitmeyitercih ediyorlar.Ağır baskıaltındalar.Semih olağanüstü kuvvetli, çalım atma becerisine sahip. İçe de dışa da koşuyor ama eksikleri var. Hem Mustafa'nın (Hekimoğlu) hem Semih'in gelişmesilazım. Semih kafasını kaldırmıyor, kenar oynadığı zaman hiç geriye gelmiyor. Topu kaybettikten sonra hiç reaksiyon göstermiyor. Semih kenar oynamaz."G.Saray oyun ve oyuncu gücü olarak öne çıktı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si eleştirilse de şampiyon olamayacağı anlamına gelmez. Beşiktaş'ın işi zor. Türkiye'de futbol sevilmiyor. Futbolun geyiği seviliyor."Türkiye'de futbol çok sevilmiyor,futboldan çok futbolungeyiğini yapmayı seviyoruz. 12haftaya bakınca, başlardaoyun olarak iyi olduğunu,zaman geçtikçeözellikle hem oyun hemde oyuncu gücü olarak öne çıktığınıgördük.'un bir çıkışıvar.son haftalardatökezlemesine rağmen oyunukurup, karşılarken değişik birmodelle dikkat çekiyor. Lig böyledevam edecek gibi görünüyor.Mourinho'nun eskisi, yenisiolmaz. Mourinho, Mourinho'dur.Roma ve Tottenham'dada böyle bir oyun anlayışıyla varoldu.Topa çok sahip olan takımlar,pres ve karşı presi yapabilmeli.Fenerbahçe'nin elindeki oyuncularbuna uygun görünmüyor.İcardi, Sara,Barış Alper, Osimhen, Yunusbunları yapıyor Galatasaray'da.Ama bu Fenerbahçe'nin şampiyonolmayacağı anlamını taşımaz.Beşiktaş'ın farkı kapatması zor.Mourinho'nun ülkemizle,Türk futboluyla ilgili sorunlarısöylemesi normal. Gerçeklerisöylemiştir. Türk futboluna, Fenerbahçe'yebir şey katmasını veşampiyonluk bekliyor taraftar.Yangına benzin döküp işi alevlendirmemeklazım.Trabzonspor bir sevgidir. Güçlü bir başkanı ve hocası var. Güçül bir camiasıvar. Bu işlerin içinden çıkacak bir potansiyele sahip. Devre arası 3-4 taneçok etkili transfer yapmak gerekiyor. Güçlü bir camia bunun altından çokrahat kalkar. Trabzonspor'u sonuçlar üzerinden değerlendirmemek lazım.Bankalar Birliği'nden çıkılması bilebüyük başarı.Antrenörün de oyuncunun da genci,yaşlısı olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Aklıçalışanı olur, aklı çalışmayanı olur. Çokemek vermiş hocalar var, onları bir kenarabırakıp da sadece genç alalım diye de birmoda olmaz. Bir hocayı değerlendirebilmekiçin doğru argümanlara sahip olmakgerek.Eyüpspor'un ortayakoyduğuperformansa bakınca Arda Turan başarılı.İlhan Palut (Rize) aynı şekilde iyi işler yapıyor.Uzun maratonun sonundaArda, sanki gelecekteGalatasaray'ın hocası olacakgibi görünüyor.Teknik direktörün üstdüzey eğitimden geçmesi gerektiğine inanıyorum.Ben zaten eğitime inanan birinsanım. Akla, bilgiye, analitik düşünceye,yaratıcı düşünceye inanıyorum.Maalesef bizim ülkemizde bunlarçok kolay veriliyor. Benim dönemimhariç.İcardi açık ara… Kalite ve performansıbirbirinden ayırmak lazım. İcardiçok kaliteli bir oyuncu. Tıpkı Dzeko gibi.Dzeko…Penaltılar sayılmıyor mu? Santrfor bu, penaltıda atacak, frikik de atacak. İmmobile deTürkiye'ye gelmiş kaliteli yabancılardan birtanesi.İcardi'ye karşı oynamak istemezdim.İcardi hem zeki hemakıllı. Aynı anda pekçok şeyi düşünebiliyor.